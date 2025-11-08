Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Meme Stoica a anunțat noul director sportiv de la FCSB: ”Îl cunosc de doar 32 de ani. Va avea biroul în avion”. Exclusiv

FCSB se pregătește de instalarea noului director sportiv. Meme Stoica a venit cu detalii despre achiziția campioanei României și ce va scrie în fișa postului.
Traian Terzian
08.11.2025 | 15:38
EXCLUSIV FANATIK
Meme Stoica a dezvăluit fișa postului pentru noul director sportiv de la FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik
Fostul fotbalist Florin Cernat este alegerea campioanei FCSB pentru postul de director sportiv. Meme Stoica a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că îl cunoaște pe acesta de peste 30 de ani.

Meme Stoica, detalii despre sosirea noului director sportiv de la FCSB

Oficialul FCSB a precizat că Florin Cernat își va intra în atribuțiuni începând cu săptămâna viitoare, după următorul joc al celor de la FC Voluntari în Liga 2, și a glumit pe seama locului în care acesta va avea biroul.

”Cernat pleacă după meciul pe care Voluntari îl va juca contra Corvinului. Vine încoace în perioada asta de pauză competițională. (n.r. – Care va fi fișa postului?) Cernat va avea biroul în avion sau în mașină. Nu cred că îi dau birou la bază (n.r. – râde).

Este un om pe care îl cunosc bine, poate cel mai bine. De fapt, nu-l cunosc decât din 1993, deci sunt doar 32 de ani. Va căuta jucători. În afară de faptul că știu cum vede fotbalul, este și destul de bine conectat și asta contează foarte mult. Știi genul ăla de om despre care toată lumea vorbește frumos? Nu sunt eu ăla, în niciun caz, dar Florin Cernat așa este”, a declarat Mihai Stoica, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Adevărul despre caracterul lui Florin Cernat

Fostul fotbalist Marian Aliuță a avut numai cuvinte de laudă despre Florin Cernat, iar președintele Consiliului de Administrație aș FCSB a mărturisit că finul său nici măcar nu știe să se certe.

”Este prietenul meu, îl iubesc. Am avut multe momente în Ucraina, el la Dinamo, eu la Șahtior. Cunoaște fotbal și e un om extraordinar. În afara fotbalului e un om căruia nu ai ce să-i reproșezi. Nu cred că s-a certat cu cineva”, a spus Aliuță.

”Nu, n-are asta în ADN. S-a certat nașul său (n.r. – Mihai Stoica) cu toată lumea. Nu s-a certat cu Pescobar, acolo a fost altceva, bussines-ul s-a oprit. Cernat nu știe să se certe. Au avut o lună un bussines împreună, dar s-a încheiat”, a afirmat Mihai Stoica, la FANATIK SUPERLIGA.

Cernat, crieră impresionantă

În ciuda faptului că în cariera de jucător a evoluat pentru rivala Dinamo, Florin Cernat are o legătură strânsă cu Meme Stoica. Ambii au activat pe vremuri la Oțelul Galați, iar oficialul de la FCSB este nașul de cununie al fostul fotbalist.

Născut în Galați, Cernat și-a început cariera de jucător la Oțelul. El a mai evoluat la Dinamo București, Dinamo Kiev, Hajduk Split, Karabukspor, Rizespor, Viitorul Constanța și s-a retras de la FC Voluntari în 2018. Imediat după ce a agățat ghetele în cui a fost cooptat în funcția de director sportiv al grupării ilfovene.

Când va prelua Florin Cernat funcția de director sportiv la FCSB

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
