Meme Stoica a caracterizat într-un singur cuvânt prestația lui Flavius Daniliuc, românul de la Basel. Ce l-a impresionat la el

Basel s-a impus în fața FCSB-ului, scor 3-1 în etapa a 4-a din „Faza Ligii” UEFA Europa League. Pentru elvețieni a jucat și un jucător cu origini românești, Flavius Daniliuc, iar Mihai Stoica a comentat evoluția fundașului, dar și discursul de la finalul jocului.

Meme Stoica a caracterizat într-un singur cuvânt prestația lui Flavius Daniliuc din Basel – FCSB 3-1

Într-o intervenție specială din Elveția la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a mărturisit că și ar putea ajuta echipa națională pe viitor. Oficialul FCSB a caracterizat evoluția sa într-un singur cuvânt, anume că e „puternic”.

„(n.r. – Cum ți s-a părut Daniliuc) Nu e un jucător rău! E foarte puternic, își folosește mâinile, iar aici a avut câteva intervenții la Bîrligea care trebuiau sancționate de arbitru.

Cred că ne poate ajuta dacă va veni la echipa națională. Dacă e eligibil, am înțeles că ar fi dispus. Nu mai înțeleg asta cu eligibilitatea! Joci trei meciuri (n.r. – Atât are Daniliuc pentru Austria), nu joci. E un jucător puternic… Nu strălucit, dar puternic!”, a spus Mihai Stoica.

Discursul impecabil avut de Daniliuc la finalul meciului, remarcat de oficialul de la FCSB

În continuare, moderatorul Horia Ivanovici a intervenit și a transmis ce a declarat Daniliuc la finalul partidei: „O să îți spun ce a declarat. Nu e el neapărat strălucit, dar are minte! A declarat așa, conform : ‘E un sentiment frumos, a fost și familia la stadion, m-am bucurat cu ei. Au fost și prieteni din România, care mi-au cerut bilete. Am început foarte bine, după am avut un pic de noroc, cartonașul roșu, apoi 11 metri… Nu mă așteptam să începem așa de bine. Echipa Steaua (n.r.- FCSB), tot respectul!

Am vorbit și la pauză că trebuie să ne ținem tari, pentru că ei luptă mai mult decât ne așteptam. Am știut că e o echipă foarte bună, dar nu ne așteptam să fie atât de bună după cartonașul roșu. Căpitanul Olaru, mai ales pentru golul pe care l-a dat. Poate ar fi trebuit să-l atac și eu un pic mai mult, dar nu m-am așteptat să șuteze.

Un gol minunat, respect! Viața e frumoasă în Elveția, mulțumesc Domnului pentru tot. Părinții români, prieteni români, am doar sentimente pozitive pentru țară, am fost de multe ori, m-am simțit foarte bine. Am rude în Arad, în Suceava, niciodată nu aș putea spune ceva negativ’. Impecabil a fost. Pe mine m-au impresionat declarațiile lui”.

În replică, Mihai Stoica a transmis că declarațiile lui Daniliuc sunt corecte : „Cred că e chiar corectă. Mă gândesc doar la ce ocazie a avut Daniel Bîrligea… Puteam să egalăm, iar dacă egalam poate reușeam să îi și prindem pe final. Rămâne un 3-1 și e o altă amintire pe care vrem să o ștergem din memorie după golul primit la ultima fază, la Basel, în 2013”.

Flavius Daniliuc, jucător de bază la Basel

Flavius Daniliuc a ajuns în vara acestui an la Basel, elvețienii plătind nu mai puțin de 500.000 de euro celor de la Salernitana în schimbul fundașului central cu origini românești.

De la momentul transferului, Daniliuc s-a impus în primul 11 al formației și a impresionat constant. Fundașul central a adunat deja 10 partide pentru Basel și a reușit să marcheze un gol.

Flavius Daniliuc pare tentat în continuare să reprezinte România la nivel internațional

La finalul meciului Basel – FCSB, fundașul central de 24 de ani a vorbit și despre acest subiect. Astfel, a punctat că, deși a bifat deja trei meciuri pentru naționala mare a Austriei, el fiind cetățean al acestei țări, născut la Viena, încă ar fi posibil să se răzgândească și să aleagă România, întrucât, a lăsat el de înțeles, regulamentul FIFA ar permite o astfel de chestiune în contextul dat.

„Am primit foarte multe mesaje de încurajare: ‘Hai în România!’, ‘Hai la națională!’. Mai este opțiunea (n.r. de a juca pentru România), am avut doar trei meciuri (n.r. la naționala Austriei), nu închid niciodată ușa. Încă sunt discuții, n-am închis ușa complet”, a spus Daniliuc, conform sursei citate mai sus.

2,7 milioane de euro este cota de piață a lui Daniliuc

3 meciuri a adunat fundașul până în prezent pentru Austria