Meme Stoica a citit în direct mesajele primite de la suporteri care NU sunt fani FCSB!

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Mihai Stoica (61 de ani) a avut, în ultimele decenii, o carieră care s-a confundat într-o proporție covârșitoare cu clubul FCSB. De joi, 12 noiembrie 2026, colaborarea oficială dintre MM și clubul său de suflet s-a încheiat. În direct la FANATIK, fostul președinte a dezvăluit faptul că s-a simțit și încă se simte iubit de fani. Ce mesaje i-au scris unii suporteri care nu susțin pe FCSB.

Ce i-au scris suporterii lui Meme Stoica după plecarea de la FCSB. Mesaje de la oameni care nu sunt fani ai roș-albaștrilor

În toți anii pe care i-a petrecut la FCSB, fie că a fost manager sau președinte, Mihai Stoica a fost mereu o voce care a atras simpatii, dar și mult „hate”, în special venit de la susținătorii rivalelor tradiționale. În cadrul emisiunii „MM la FANATIK”, fostul oficial de la echipa roș-albastră a dezvăluit că, în această perioadă, a simțit un val de apreciere de la fani de toate vârstele, inclusiv de la copii.

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de moderatorul Horia Ivanovici dacă s-a simțit iubit de fani. A răspuns spunând că se simte în continuare, chiar dacă a plecat oficial de la echipa pe care a slujit-o atâția ani. „(n.r. Te-ai simțit iubit de fani, în toată perioada asta?) Mă simt acum pentru că primesc niște mesaje…Eu n-am crezut că sunt apreciat de oameni care pot scrie asemenea mesaje. Nu sunt mesaje pe care să le poți citi impasibil. Sunt niște mesaje ireale, pentru că simți că, într-adevăr, ai făcut ceva”.

MM a citit apoi, în direct, un mesaj emoționant, primit de la un suporter care nu e fan FCSB: „’Este primul și ultimul mesaj pe care îl dau unei persoane publice. Domnule Stoica, dacă vă nășteați în Vest, ați fi avut în palmares multe trofee urecheate (n.r. trofee ale Ligii Campionilor) în calitate de conducător. Sper să continuați în fenomen, indiferent unde. Nu sunt fan Steaua. Aprecierile mele (…)’ Când vin astfel de mesaje din partea unora care nici măcar nu sunt fani FCSB…”.

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Fanii FCSB l-au rugat pe Mihai Stoica să nu plece de la club

, mesajele lor au fost de mulțumire pentru munca pe care Meme a prestat-o la club, dar și unele în care i s-a cerut să nu renunțe. „Domnule Mihai Stoica, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru FCSB, pentru implicare, pasiune și devotamentul față de acest club. Vă rog din suflet să nu renunțați și să nu plecați, chiar dacă în această perioadă sunteți contestat de mulți. Criticile fac parte din fotbal, dar nu trebuie să umbrească toată munca și contribuția dumneavoastră. Sunt suporteri care vă apreciază și vă respectă, chiar dacă nu întotdeauna vocile lor se aud cel mai tare. FCSB are nevoie de oameni care iubesc acest club. Rămâneți și mergeți înainte! Cu respect și susținere, un suporter FCSB”.

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Meme recunoaște că multe dintre aceste mesaje îl emoționează foarte mult, pentru că, spune el „mulți suporteri au devenit steliști datorită mie”. „De multe ori în adolescența mea îmi revărsam frustrarea insucceselor echipei din perioada 2018 – 2021 asupra dumneavoastră pe contul de Facebook. De aceea vreau să vă mulțumesc pentru cum m-ați făcut să iubesc fotbalul și această echipă prin succesele pe care Steaua (n.r. FCSB) le-a avut în perioada 2012 – 2014 și mai ales ca FCSB în perioada 2023 – 2025.

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Mulțumesc pentru munca depusă și protejarea echipei. Multă sănătate și succes pe viitor. Sunt sigur că veți avea parte de lucruri bune: the streets will never forget”, a fost un alt mesaj primit de MM. La fostul oficial de la FCSB au ajuns și mesaje de la personalități din țară care țin cu gruparea roș-albastră.