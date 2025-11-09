Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Meme Stoica a comentat în direct sondajul INSCOP solicitat de Fanatik în care românii cred că FSCB ia titlul!

FCSB este văzută cu prima șansă la câștigarea titlului în SuperLiga într-un sondaj de opinie comandat de FANATIK. Meme Stoica a văzut cifrele și a dat verdictul cu privire la bătălia supremă.
Traian Terzian
09.11.2025 | 09:16
Meme Stoica a comentat in direct sondajul INSCOP solicitat de Fanatik in care romanii cred ca FSCB ia titlul
EXCLUSIV FANATIK
Ce crede Meme Stoica după ce FSCB este văzută favorită la titlu în tr-un sondaj INSCOP. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Meme Stoica a oferit câteva explicații la FANATIK SUPERLIGA după ce participanții la sondajul efectuat de INSCOP au dat-o pe FCSB cu cele mai mari șanse să câștige titlul de campioană.

Meme Stoica, reacție după ce FSCB e văzută favorită la titlu în sondajul comandat de FANATIK

În ciuda unui start de sezon modest, FCSB a avut o revenire fantastică în ultimele etape și s-a apropiat de locurile de play-off. Preferințele participanților la sondaj au mers tot către ”roș-albaștrii”, iar Mihai Stoica a analizat rezultatele.

ADVERTISEMENT

”Cred că rezultatele sondajului sunt sub influența ultimelor două partide jucate în campionat. (n.r. – Sondajul a fost făcut între 10 și 20 octombrie) Atunci poate că subiectivitatea joacă un rol important, pentru că bănuiesc că 99,9% dintre repondenții care au nominalizat FCSB sunt suporterii noștri”, a declarat oficialul campioanei României.

Horia Ivanovic, explicații pentru alegerile făcute de participanții la sondaj

Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, este de părere că rezultatele bune obținute de FCSB în ultimele etape au contat enorm în cadrul sondajului efectuat de INSCOP.

ADVERTISEMENT
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe...
Digi24.ro
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu

”Echipa arată din ce în ce mai bine și poate că oamenii au votat și pentru că văd un trend ascendent. M-am bucurat pentru FCSB aseară, deoarece să te duci peste Basel în inferioritate să-i sperii pe ăia… Era portarul livid la față, antrenorul am crezut că face criză de apoplexie. Antrenorul lui Basel era disperat, își smulgea părul din cap cum curgeau ocaziile la poarta lor”, a spus Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT
Viral instant. A fost milionar, iar acum a ajuns să cerșească pe străzi!
Digisport.ro
Viral instant. A fost milionar, iar acum a ajuns să cerșească pe străzi!

Cifrele sondajului

FANATIK a comandat un amplu sondaj, care a fost realizat de INSCOP Research, iar una dintre întrebările la care au răspuns cei 1.500 de participanți a fost cine va reuși să câștige titlul de campioană în ediția 2025-2026 a SuperLigii.

În ciuda faptului că la încheierea turului din sezonul regulat FCSB se află în afara locurilor de play-off, campioana en-titre este văzută cu cele mai mari șanse de a se încorona la finalul stagiunii.

ADVERTISEMENT
  1. FCSB – 32,2%
  2. Universitatea Craiova 21,8%
  3. CFR Cluj 7,5%
  4. Dinamo 7,4%
  5. Rapid 6,9%
  6. „U” Cluj 3,2%
  7. FC Botoșani 3%
  8. Altă echipă 0,9%
  • Nu știu / nu răspund 17%

Meme Stoica, reacție la sondajul comandat de FANATIK

Neluțu Varga l-a sunat pe Gigi Becali după ce a căzut transferul lui...
Fanatik
Neluțu Varga l-a sunat pe Gigi Becali după ce a căzut transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Voia să-i dea el bani jucătorului să plece de la CFR: ”Să vezi cum stă el în tribună!”
Cea mai dură reacție la adresa lui Louis Munteanu, care a cerut 60.000...
Fanatik
Cea mai dură reacție la adresa lui Louis Munteanu, care a cerut 60.000 de euro lunar la FCSB. „Bine i-a făcut Gigi Becali!”. Exclusiv
Meme Stoica a anunțat noul director sportiv de la FCSB: ”Îl cunosc de...
Fanatik
Meme Stoica a anunțat noul director sportiv de la FCSB: ”Îl cunosc de doar 32 de ani. Va avea biroul în avion”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Mihai Stoichiță, gest lipsit de respect la înmormântarea lui Emeric Ienei
iamsport.ro
Mihai Stoichiță, gest lipsit de respect la înmormântarea lui Emeric Ienei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!