Meme Stoica a comentat în direct sondajul INSCOP solicitat de Fanatik în care românii cred că FSCB ia titlul!

Meme Stoica a oferit câteva explicații la FANATIK SUPERLIGA după ce participanții la sondajul efectuat de INSCOP au dat-o pe FCSB cu cele mai mari șanse să câștige titlul de campioană.

Meme Stoica, reacție după ce FSCB e văzută favorită la titlu în sondajul comandat de FANATIK

În ciuda unui start de sezon modest, FCSB a avut o revenire fantastică în ultimele etape și s-a apropiat de locurile de play-off. Preferințele participanților la sondaj au mers tot către ”roș-albaștrii”, iar Mihai Stoica a analizat rezultatele.

”Cred că rezultatele sondajului sunt sub influența ultimelor două partide jucate în campionat. (n.r. – Sondajul a fost făcut între 10 și 20 octombrie) Atunci poate că subiectivitatea joacă un rol important, pentru că bănuiesc că 99,9% dintre repondenții care au nominalizat FCSB sunt suporterii noștri”, a declarat oficialul campioanei României.

Horia Ivanovic, explicații pentru alegerile făcute de participanții la sondaj

Horia Ivanovici, moderatorul , este de părere că rezultatele bune obținute de FCSB în ultimele etape au contat enorm în cadrul sondajului efectuat de INSCOP.

”Echipa arată din ce în ce mai bine și poate că oamenii au votat și pentru că văd un trend ascendent. M-am bucurat pentru FCSB aseară, deoarece să te duci peste Basel în inferioritate să-i sperii pe ăia… Era portarul livid la față, antrenorul am crezut că face criză de apoplexie. Antrenorul lui Basel era disperat, își smulgea părul din cap cum curgeau ocaziile la poarta lor”, a spus Horia Ivanovici.

Cifrele sondajului

j, care a fost realizat de INSCOP Research, iar una dintre întrebările la care au răspuns cei 1.500 de participanți a fost cine va reuși să câștige titlul de campioană în ediția 2025-2026 a SuperLigii.

În ciuda faptului că la încheierea turului din sezonul regulat FCSB se află în afara locurilor de play-off, campioana en-titre este văzută cu cele mai mari șanse de a se încorona la finalul stagiunii.

FCSB – 32,2% Universitatea Craiova 21,8% CFR Cluj 7,5% Dinamo 7,4% Rapid 6,9% „U” Cluj 3,2% FC Botoșani 3% Altă echipă 0,9%

Nu știu / nu răspund 17%