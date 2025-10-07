Sport

Meme Stoica a dezvăluit ce-l deranjează cel mai mult la patronul FCSB. „Gigi Becali e unic! Asta nu am înțeles-o niciodată. De ce să o faci?”

Meme Stoica a dezvăluit în prima ediție a emisiunii MM la FANATIK ce decizie a lui Gigi Becali îl deranjează cel mai mult. Ce relație are oficialul cu patronul FCSB.
07.10.2025 | 11:00
Mihai Stoica explica STILUL DE CONDUCERE al lui Gigi Becali. Ce DERANJEAZA cel mai mult. FOTO: colaj Fanatik

Mihai Stoica a vorbit la MM la FANATIK despre aspectul care îl deranjează cel mai mult la Gigi Becali. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit și ce răspuns i-a oferit patronul în momentul în care acesta i-a solicitat să nu mai anunțe public un element esențial.

Mihai Stoica a analizat decizia lui Gigi Becali

Mihai Stoica, care a analizat în cadrul emisiunii și eșecul suferit de campioană contra lui Young Boys, e de părere că echipa FCSB-ului nu ar trebui să se schimbe drastic, chiar și în cazurile în care distanța dintre meciuri este de doar trei zile. De asemenea, oficialul campioanei a dezvăluit că i-a solicitat lui Gigi Becali să nu mai anunțe primul 11 înainte de partide. „Noi am avut o perioadă foarte bună când am jucat la trei zile cu aceeași distribuție.

Pentru că se formează relații între jucători. Acum, Gigi a decis să nu mai facem asta. Sper din toată inima să revină. Nici anul trecut n-am făcut-o de la început, dar în momentul în care am început să facem doar o schimbare sau două… sper să se întâmple și în acest an același lucru.

Ce îl deranjează cel mai mult pe Mihai Stoica la Gigi Becali

Noi știm unde lucrăm. Eu știu cel mai bine, că sunt vechi, dar toți cei care vin știu unde lucrează. Lucrează cu un patron care cumpără jucători, care nu vinde un jucător la prima ofertă. Pe Stanciu putea să-l vândă cu 3 milioane, l-a vândut cu 10. Pe Man putea să-l vândă cu 4, l-a vândut cu 11.

Dar, care vine cu chestia asta. Să spui primul 11… n-am înțeles niciodată, n-am înțeles motivul pentru care trebuie să spui primul 11, să persiflezi adversarul, să îl mobilizezi. Dar, anul trecut și în situația asta ne-a mers bine.

Ce răspuns i-a oferit Gigi Becali lui Mihai Stoica după ce președintele FCSB-ului i-a solicitat să nu mai anunțe primul 11 în avans 

„E Gigi și Gigi e unic, n-ai ce să… Îl întrebam ‘De ce?’. Spunea ‘Așa vreau eu’. Ok, așa vrei tu”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea MM la FANATIK, moderată de Horia Ivanovici. Gigi Becali a precizat la FANATIK SUPERLIGA că nu va anunța echipa de start înainte de derby-ul pe care FCSB îl va juca duminică împotriva Craiovei.

