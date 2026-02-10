Meme Stoica a făcut în direct calculele de play-off și de Cupa României. „Poate suporterii vor fi puțin dezamăgiți”. Cum va fi dubla cu Craiova

ADVERTISEMENT

FCSB s-a apropiat la doar două puncte de zona play-off după victoria obținută duminică pe terenul Oțelului, 4-1, iar următoarele două meciuri vor fi foarte importante pentru campioana României. Gruparea „roș-albastră” va evolua de două ori pe terenul Universității Craiova în decurs de câteva zile. Joi, de la ora 20:00, cele două grupări se vor întâlni în ultima etapă a grupei B din Cupa României, iar duminică, de la 20:30, vor juca în etapa 27 din Superliga. Mihai Stoica a analizat la FANATIK SUPERLIGA situația în care se află FCSB și a prefațat cele două partide contra grupării din Bănie.

Mihai Stoica a analizat lupta pentru play-off

Mihai Stoica e de părere că FCSB nu este favorită la calificarea în play-off, deoarece gruparea „roș-albastră” nu se află momentan în top 6 și are un program mai dificil decât al rivalelor. „Am văzut că s-au schimbat cotațiile, dar eu nu înțeleg cum noi și CFR-ul suntem atât de favoriți, iar FC Argeș n-ar intra în play-off.

ADVERTISEMENT

Eu zic că FC Argeș are prima șansă, pentru că joacă la Petrolul, acasă cu Farul, la Dinamo e un meci complicat și joacă acasă cu Slobozia. De ce n-ar face 6, 7 sau chiar 9 puncte? Chiar dacă n-are în componență jucători care au costat milioane, are o organizare bună și câștigă, chiar dacă la un moment dat nu pare că ar avea șanse. Eu cred că un loc din play-off este ocupat de FC Argeș deja.

Eu am învățat că nu există program bun sau program slab, există puncte în joc, le faci sau nu le faci. Noi în acest an am pierdut ambele meciuri cu FC Argeș, nu am dat gol. Am pierdut cu Metaloglobus, am reușit să o facem și pe asta. În schimb, pe Rapid trebuia să îi batem de două ori, doar că o dată am făcut 2-2. E un campionat mult prea nebun”, a afirmat oficialul campioanei la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, unde .

ADVERTISEMENT

Sacrifică FCSB Cupa României? Anunțul lui Mihai Stoica

FCSB are nevoie de o victorie pe terenul Universității Craiova pentru a avansa în sferturile Cupei României, orice alt rezultat fiind echivalent cu eliminarea din competiție. În acest context, gruparea „roș-albastră” va alinia o formulă experimentală, prioritar fiind meciul din campionat dintre cele două formații. „Probabil că foarte mulți suporteri vor fi nemulțumiți, dar avem șanse mici să mergem mai departe în Cupă și nu putem să ne punem piedici singuri în cursa spre ocuparea unui loc de play-off.

ADVERTISEMENT

Vor juca și fotbaliști care au jucat mai puține minute. În meciul de campionat va fi un 11 standard. Mi-e greu să mă gândesc doar la primul meci. Ne gândim la un pachet. Ideal e win-win, dar va fi complicat. Întâlnim, cred eu, cea mai bună echipă din România. A avut cele mai multe meciuri bune. Craiova joacă, ajunge ușor la poartă. Ca orice echipă, în momentul în care joci foarte ofensiv, te expui.

Sper să reușim să jucăm la nivelul la care am făcut-o mai mereu la Craiova, pentru că mereu ne-am simțit foarte bine pe acel stadion. De ce să nu mergem mai departe și în Cupă și să continuăm cursa asta nebună pentru play-off. Noi ne făcusem calcule că ne trebuie 4 victorii, acum am mai avea nevoie de 3. Craiova e o echipă care a ieșit din Europa doar din cauza unui ghinion teribil, dar noi cred că putem fi mai buni”, a spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA. .

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a numit favoritele la calificarea în play-off

Mihai Stoica s-a pronunțat și cu privire la echipele care sunt momentan favorite la calificarea în play-off. Oficialul FCSB-ului le vede pe FC Argeș, FC Botoșani și Universitatea Cluj în această postură. „Noi am fost foarte optimiști la începutul lui 2026 și am pierdut cu FC Argeș și acasă cu CFR, cele mai importante meciuri pentru noi, împotriva unor contracandidate. Optimismul nostru s-a spulberat imediat.

Acum avem o serie de 3 victorii, dar nu e suficient. Eu în continuare cred că principalele favorite la play-off în momentul ăsta sunt FC Argeș și Botoșani, pentru că sunt în play-off, noi și CFR nu suntem. Și Universitatea Cluj e în play-off. De ce am avea noi șanse mai mari decât cei care au mai multe puncte?”, a declarat acesta.