Meme Stoica a făcut în direct clasamentul play-off-ului. Vede o campioană surpriză și recunoaște pe cine vrea pe locurile 5-6! Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB evoluează pentru prima dată în play-out-ul Superligii, iar Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre modul în care urmărește partidele din play-off. Prezent în studioul emisiunii MM LA FANATIK, oficialul campioanei a făcut în direct clasamentul și a numit echipa pe care dorește să o vadă campioană la finalul sezonului.

Cum urmărește Mihai Stoica partidele din play-off

Mihai Stoica a vorbit despre senzația neplăcută pe care o are când urmărește meciurile de play-off după ce FCSB a ratat prezența în top 6. „N-am mers rău în cupele europene, dar am mers rău unde era mai important să mergem bine. De regulă, la fotbal, dai chix la un meci și imediat, la 3 zile sau 7, joci altul și poți să ștergi impresia, dar aici nu trece și jena e mare de tot. În weekend, când încep meciurile și trebuie să te uiți la cele din play-off, aia e rău.

ADVERTISEMENT

(n.r. doare?) Rău, rău. Am reușit să-mi antrenez creierul să mă bucur de răul altora. Indiferent cine pierde, te bucuri. Noi, până la urmă, câștigăm play-out-ul, jucăm barajul, poate ajungem în Conference League. Dar unii s-ar putea, din play-off, să nu ajungă să joace baraj. Vor fi două echipe care vor termina pe locurile 5-6”, a declarat președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, care .

Meme Stoica a făcut în direct clasamentul play-off-ului

Apoi, Mihai Stoica a afirmat că și-ar dori ca Universitatea Cluj să cucerească titlul, iar Dinamo și Rapid să încheie play-off-ul pe ultimele două poziții. „Fără să mă gândesc prea mult, aș zice, campioană Universitatea Cluj, pentru Chipciu, dar nu numai pentru el. Chiar dacă sunt înfrățiți cu Dinamo și ne dușmănesc, nu are importanță. Pe locul 2, FC Argeș, e Bogdan Andone, chiar dacă ne-au luat 6 puncte, dar oamenii ni le-au luat pe bune.

ADVERTISEMENT

Pe 3, CFR, chiar dacă am avut și am așa un ‘beef’ cu Pancu, am prieteni acolo, Bilașco, Neluțu, pe care îl știu de 20 de ani. Nu m-ar deranja foarte tare chiar să câștige CFR campionatul, pentru Neluțu, la câți bani a băgat acolo. Pe 4 ar fi Craiova, vorba unui prieten, care a zis: ‘Lasă, bă, să câștige Craiova, că acolo e bucuria pe plan local’. Iar, mai departe, concitadinele aș dori să nu aibă șanse la titlu, recunosc. Dacă îmi pune cineva pistolul la tâmplă și îmi spune: ‘Trebuie să alegi între Dinamo și Rapid’, îi spun ‘Trage!’ ”, a afirmat oficialul FCSB-ului, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova, favorită la titlu?

Meme Stoica a analizat apoi situația Universității Craiova, care este văzută momentan drept principala favorită la titlu. Gruparea din Bănie a debutat în play-off cu un eșec, 0-1 cu FC Argeș, dar apoi . „Nu pare nimeni să aibă prima șansă. Poate puțin Craiova. Dar, Craiova, cu FC Argeș, nu începi așa un play-off în care ești favorit. Dar, în meciul cu Dinamo, eu zic că a fost excepțional ce a făcut Craiova, pentru că Dinamo a avut o singură ocazie.

(n.r. cum ți se pare Coelho?) Mi-e greu să îl evaluez, Craiova de acum e opera lui Mirel și a celor care au adus jucătorii, că a fost Felguieras, Mihai Rotaru, cine i-a adus. S-a construit ceva care pare durabil acolo, doar că există și fluctuații mari. Cu FC Argeș acasă, nu a fost bine. Cu Dinamo, mie mi s-a părut că Craiova va câștiga, chiar dacă Dinamo i-a recuperat pe Boateng și Mărginean. Dinamo nu are forță ofensivă, nu are atacanți, când lipsește Karamoko, e o problemă”, a afirmat acesta.

ADVERTISEMENT