Meme Stoica a făcut în direct noul salut al „crocodililor” de la FCSB. „Am văzut că este chiar roș-albastru”. Exclusiv

Meme Stoica a făcut în direct noul salut al „crocodililor" de la FCSB. „Am văzut că este chiar roș-albastru".

Mihai Stoica a făcut în direct la FANATIK SUPERLIGA noul salut al „crocodililor". Ce a spus oficialul FCSB despre lupta la play-off.
Iulian Stoica
26.12.2025 | 12:27
Meme Stoica a facut in direct noul salut al crocodililor de la FCSB Am vazut ca este chiar rosalbastru Exclusiv
Mihai Stoica a făcut în direct salutul „crocodililor”. Sursă foto: Colaj Fanatik
FCSB a fost numită „crocodil” de Valeriu Iftime. Patronul de la FC Botoșani susține că echipele din play-off trebuie să se teamă dacă campioana en-titre va termina în primele 6 sezonul regular. Mai mult decât atât, Mihai Stoica a făcut noul salut al „crocodililor” după victoria obținută cu Rapid.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica a făcut noul salut al „crocodililor” după victoria cu Rapid. Oficialul FCSB a explicat gestul și a amintit de postarea sa cu un crocodil roș-albastru de pe rețelele de socializare.

„(n.r. – Îmi arăți cum se salută crocodilii?) Așa! (n.r. – face un salut cu ambele mâini lateral) O mână e maxilarul, iar cealaltă mandibula. Pot să fac și din degete, așa e salutul.

(n.r. – Sunteți crocodili după meciul cu Rapid?) Gigi zice că nu e, dar eu tot pe crocodil aș merge. Am găsit un crocodil roș-albastru pe net”, a declarat Mihai Stoica vizavi de postarea sa de pe Facebook.

FCSB, „crocodilul” din SuperLiga

Expresia cu FCSB – crocodil a plecat de la Valeriu Iftime. Patronul de la FC Botoșani e de părere că echipele din play-off trebuie să se teamă dacă formația lui Gigi Becali se va clasa în primele 6 la finalul sezonului regulat.

„FCSB dacă intră în play-off, atunci crocodilul ne va mânca pe toți. Vor veni ca un tăvălug peste noi, nu contează că vor intra de pe locul 5 sau 6, pentru că în play-off o să fie un alt campionat. Ați văzut ce forță a avut FCSB cu Feyenoord, când a dat drumul la motoare și a venit din spate? Așa o să se întâmple și în play-off.

FCSB are, dintre noi cei care ne aflăm în față, cea mai mare experiență în disputarea unor meciuri cu o asemenea miză. Și sunt și buni. Acum ,la prima vedere, noi cei de la FC Botoșani ne vom bate la titlu cu Rapid, Dinamo și Craiova, dar să vă uitați voi apoi la FCSB dacă intră în play-off”, a spus Valeriu Iftime, conform ProSport.

Pe ce loc se află FCSB după victoria cu Rapid

FCSB a încheiat anul pe locul 9, victoria cu Rapid ducând-o pe echipa campioană la 31 de puncte acumulate. Jucătorii pregătiți de Elias Charalambous se află la doar două puncte de Oțelul, formația din Galați ocupând ultimul loc care asigură prezența în play-off.

clasament (1)

