Meme Stoica a folosit un cuvânt interesant când a fost întrebat dacă Ngezana va rămâne titular la FCSB

FCSB a suferit o nouă înfrângere în Europa League, 0-1 la Belgrad cu Steaua Roșie. Unicul gol al sârbilor a fost înscris de Bruno Duarte, într-un moment în care gazdele evoluau în inferioritate numerică. Principalul vinovat la reușita celor de la Steaua Roșie a fost Siyabonga Ngezana, care a trimis o pasă greșită în propriul careu. Mihai Stoica a analizat la FANATIK SUPERLIGA posibilitatea ca fundașul african să nu mai evolueze din postura de titular, ținând cont de greșelile uriașe comise în acest sezon.

La scurt timp după ce Mihai Stoica Stoica și-a exprimat părerea despre Syiabonga Ngezana, FANATIK a aflat în exclusivitate că . Sud-africanul a invocat că este profund afectat de critici și că nu se simte concentrat 100% pentru jocul de la Ovidiu.

În consecință, cuplul de fundași central pe care Elias Charalambous și Mihai Pintilii va opta împotriva echipei pregătite de Ianis Zicu va fi format din Mihai Lixandru și Daniel Graovac.

Ce a declarat Mihai Stoica despre situația lui Siyabonga Ngezana, după gafa uriașă din meciul cu Steaua Roșie

Chiar și în contextul gafelor imense din acest sezon, Siyabonga Ngezana este greu de înlocuit la FCSB, deoarece campioana are mari probleme în centrul defensivei, Mihai Popescu și Dawa fiind în continuare accidentați. „Există o singură alternativă, în locul lui să facem o improvizație, să folosim un jucător care nu este specializat pe acest post.

Pe de o parte, e Ngezana în forma asta, pe de altă parte sunt doi mijlocași care au mai jucat, câteodată forțați de împrejurări, ca fundaș central: Lixandru și Baba Alhassan. Sau un copil de 16 ani, acolo e puțin mai complicat. Cercel este accidentat. E o decizie destul de complicată”, a declarat Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA. .

Siyabonga Ngezana, serie incredibilă de gafe

„Parcă nu se mai termină gafele lui Ngezana, mă uitam și nu înțelegeam. La un moment dat, te mai oprești din gafe”, a afirmat Horia Ivanovici. „De acord, așa este”, a fost replica lui Mihai Stoica. „E o mare dilemă dacă Ngezana va mai juca titular sau nu”, a continuat directorul FANATIK, iar conducătorul campioanei a fost din nou de acord: „Clar”.

În ultimele săptămâni, Siyabonga Ngezana a comis mai multe erori majore. La precedentul meci din Europa League, contra lui Basel, . Deși au avut o prestație admirabilă în inferioritate numerică, „roș-albaștrii” aveau să cedeze cu 1-3. Apoi, în partida de campionat cu Hermannstadt, Ngezana a greșit din nou, la reușita lui Aurelian Chițu.

