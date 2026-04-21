Ce a făcut, de fapt, Mirel Rădoi în ultimele ore ca antrenor la FCSB: “Azi m-am trezit cu antrenamentul anulat și mașinile dispărute din bază”

după doar 5 partide, iar tehnicianul va merge în Turcia, la Gaziantep, acolo unde urmează să supervizeze situația de la echipă până în vară, moment în care o să preia banca tehnică.

MM Stoica, surprins de plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB

MM Stoica a recunoscut că nu a discutat nimic despre oferta pe care o are antrenorul, nici înainte și nici după meciul câștigat cu Farul, 3-2, în urmă cu doar o zi. Oficialul grupării bucureștene spune că a fost surprins să afle de dorința tehnicianului de a da curs unei propuneri, mai ales că a fost o evoluție excelentă în confruntarea de la Ovidiu.

„O să vedem. Va fi o provocare pentru mine, dar este și un test important de maturitate pentru jucători, care trebuie să demonstreze că indiferent cine va fi pe bancă sunt jucători foarte buni și trebuie să evolueze așa cum au făcut-o în a doua jumătate a partidei cu Farul. Pentru mine jocul a fost încântător, de aceea surpriza e foarte mare cu plecarea lui Rădoi, mă gândeam că și el a căpătat un confort psihic când a văzut demonstrația de fotbal.

Nu mi-a zis nimic tot drumul. Azi m-am trezit cu antrenamentul anulat și mașinile dispărute din bază. Probabil că astăzi s-a decis. La mine s-a tras linie, eu sunt inginer de formație, nu mă interesează ce a fost, mă interesează ce va fi. Trebuie să ne păstrăm distanța față de Botoșani, înainte de ultima etapă, de la Sibiu, să avem 3 puncte distanță”, a spus MM Stoica în emisiunea MM la FANATIK.

Ce antrenor vrea FCSB pentru a-l înlocui pe Mirel Rădoi

Cei de la FCSB încearcă să se replieze rapid și să aducă un înlocuitor pentru Mirel Rădoi, iar primul nume apărut pe listă este unul cunoscut foarte bine de jucători și fani. MM Stoica a anunțat că a discutat deja cu Elias Charalambous și i-a propus cipriotului să se întoarcă la echipă, însă momentan nu are un răspuns concret din partea acestuia.

Să nu uităm că Charalambous și-a dat demisia din postura de antrenor al grupării bucureștene după eșecul din ultima partidă a sezonului regulat, 1-3, cu Universitatea Cluj, moment în care a spus că jucătorii nu-l mai ascultă și este nevoie de o schimbare pentru ca sezonul să fie salvat din punct de vedere al rezultatelor.