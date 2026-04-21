Ce a făcut, de fapt, Mirel Rădoi în ultimele ore ca antrenor la FCSB: “Azi m-am trezit cu antrenamentul anulat și mașinile dispărute din bază”

MM Stoica, oficialul campioanei României, a povestit cum au decurs ultimele ore în care Mirel Rădoi a fost antrenorul celor de la FCSB, înainte de plecarea acestuia către Turcia.
Mihai Alecu
21.04.2026 | 16:19
Mihai Stoica a vorbit despre ultimele ore ale lui Rădoi la FCSB. Foto: Fanaitk
Mirel Rădoi a decis să plece de la FCSB după doar 5 partide, iar tehnicianul va merge în Turcia, la Gaziantep, acolo unde urmează să supervizeze situația de la echipă până în vară, moment în care o să preia banca tehnică.

MM Stoica, surprins de plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB

MM Stoica a recunoscut că nu a discutat cu Mirel Rădoi nimic despre oferta pe care o are antrenorul, nici înainte și nici după meciul câștigat cu Farul, 3-2, în urmă cu doar o zi. Oficialul grupării bucureștene spune că a fost surprins să afle de dorința tehnicianului de a da curs unei propuneri, mai ales că a fost o evoluție excelentă în confruntarea de la Ovidiu.

„O să vedem. Va fi o provocare pentru mine, dar este și un test important de maturitate pentru jucători, care trebuie să demonstreze că indiferent cine va fi pe bancă sunt jucători foarte buni și trebuie să evolueze așa cum au făcut-o în a doua jumătate a partidei cu Farul. Pentru mine jocul a fost încântător, de aceea surpriza e foarte mare cu plecarea lui Rădoi, mă gândeam că și el a căpătat un confort psihic când a văzut demonstrația de fotbal.

Nu mi-a zis nimic tot drumul. Azi m-am trezit cu antrenamentul anulat și mașinile dispărute din bază. Probabil că astăzi s-a decis. La mine s-a tras linie, eu sunt inginer de formație, nu mă interesează ce a fost, mă interesează ce va fi. Trebuie să ne păstrăm distanța față de Botoșani, înainte de ultima etapă, de la Sibiu, să avem 3 puncte distanță”, a spus MM Stoica în emisiunea MM la FANATIK.

Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în...
Digi24.ro
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”

Ce antrenor vrea FCSB pentru a-l înlocui pe Mirel Rădoi

Cei de la FCSB încearcă să se replieze rapid și să aducă un înlocuitor pentru Mirel Rădoi, iar primul nume apărut pe listă este unul cunoscut foarte bine de jucători și fani. MM Stoica a anunțat că a discutat deja cu Elias Charalambous și i-a propus cipriotului să se întoarcă la echipă, însă momentan nu are un răspuns concret din partea acestuia.

”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că...
Digisport.ro
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”

Să nu uităm că Charalambous și-a dat demisia din postura de antrenor al grupării bucureștene după eșecul din ultima partidă a sezonului regulat, 1-3, cu Universitatea Cluj, moment în care a spus că jucătorii nu-l mai ascultă și este nevoie de o schimbare pentru ca sezonul să fie salvat din punct de vedere al rezultatelor.

Surpriză! Cine vine antrenor la FCSB? MM Stoica: “L-am sunat deja!” Ce spune...
Fanatik
Surpriză! Cine vine antrenor la FCSB? MM Stoica: “L-am sunat deja!” Ce spune de Șumudică și Reghecampf
Cine e românul care a garantat pentru Mirel Rădoi la bașkanul lui Gaziantep....
Fanatik
Cine e românul care a garantat pentru Mirel Rădoi la bașkanul lui Gaziantep. Toate culisele negocierilor
Salariul colosal pe care Mirel Rădoi îl are la Gaziantep! Gigi Becali a...
Fanatik
Salariul colosal pe care Mirel Rădoi îl are la Gaziantep! Gigi Becali a văzut toate cifrele din contract: „Nu aveam cum să-l opresc”
Are 3 titluri cu FCSB și i s-a propus să meargă la Asia...
iamsport.ro
Are 3 titluri cu FCSB și i s-a propus să meargă la Asia Express: 'M-a zăpăcit'
