Meme Stoica a răbufnit după FCSB – Feyenoord 4-3. „Cât mă mai luați la mișto, specialiștilor?”. E sigur: „Parcă a apărut echipa de anul trecut”. Exclusiv

Meme Stoica a răbufnit după FCSB – Feyenoord 4-3. „Cât mă mai luați la mișto, specialiștilor?". E sigur: „Parcă a apărut echipa de anul trecut".

Mihai Stoica a comentat în stilu-i caracteristic victoria FCSB-ului cu Feyenoord, scor 4-3. Managerul general al roş-albaştrilor le-a dat un răspuns acid celor care l-au criticat când i-a lăudat pe Toma şi Miculescu.
Marian Popovici
12.12.2025 | 13:50
Meme Stoica a răbufnit după FCSB - Feyenoord 4-3. „Cât mă mai luați la mișto, specialiștilor?". E sigur: „Parcă a apărut echipa de anul trecut".
FCSB a obţinut o victorie spectaculoasă, scor 4-3, cu Feyenoord. Roş-albaştrii au fost conduşi cu 1-3 în repriza a doua şi au reuşit o remontada de mare efect, Florin Tănase reuşind golul victoriei în minutul 90+5.

Mihai Stoica, răspuns acid pentru contestatari: „Cât mă luaţi la mişto, specialiştilor?”

Mihai Stoica a răbufnit la adresa contestatarilor la FANATIK SUPERLIGA. Managerul general al campioanei a fost atacat pentru că i-a lăudat pe Toma şi Miculescu, iar acum le-a răspuns celor pe care îi numeşte „specialişti”:

Niciodată nu s-a întâmplat ca o echipă din România să întoarcă un rezultat de o asemenea manieră împotriva unui adversar de calibru. Niciodată! Discutăm de Valencia, 2-0 în tur, 2-0 în retur. 

Discutăm de Ajax, 2-0, 2-0. N-are nicio legătură. I-am întors pe Drita de la 0-2 la 3-2 în a doua repriză în preliminarii. Drita e nimeni pe stradă. Feyenoord, haideţi să vă spun ceva. Că am văzut că unii au spus că au pierdut jucători.

Au cumpărat jucători de 40 de milioane de euro în vara asta. Feyenoord a avut anul trecut buget de 160 de milioane, iar anul ăsta au doar 120 de milioane. Sunt foarte nemulţumiţi.

Nu are rost să discutăm ce au făcut anul trecut prin Champions League. Problema este cu cine am reuşit să facem asta. Mai înainte, fără cine? Fără jumătate de echipă. 

Cu cine? Cu Toma! Dar nu îi mai aud pe ăştia care mă luau la mişto cu Toma. Păi şi cu Miculescu m-aţi luat la mişto, specialiştilor! Că ce fotbalist e ăla, că n-are nicio calitate, că Nimiculescu. Cât mă luaţi la mişto, specialiştilor?

Cum facem că a intrat Toma şi a dat gol cu capul? E adevărat că la 1-3 nu părea că vom mai putea vreodată să întoarcem rezultatul, dar la ce s-a jucat în ultimele minute, nu ştiu…”, a declarat Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoica a vorbit despre cauzele declinului din acest sezon

Managerul general al campioanei României a declarat că în meciul cu Feyenoord s-a văzut echipa de anul trecut, care reuşea să ajungă până în optimile de finală din Europa League. Mihai Stoica a vorbit şi despre declinul din acest sezon:

Ceva s-a întâmplat. Dar parcă a reapărut echipa de anul trecut. Anul trecut ne intrau toate. Dădea Bîrligea gol cu pieptul cu Midtjylland. Anul ăsta nu l-am avut jumătate de sezon. Că mulţi se întreabă de ce aşa declin. 

Uite, că se întâmplă să joci fără jucători importanţi. Că se întâmplă să joci cu unii care trebuiau să ia o pauză cum a fost Ngezana. El a trebuit să joace mereu că Dawa era out, Mihai Popescu era out.

Meciul ăsta a fost meciul cu numărul 34 din iulie 2024 în cupele europene. Înainte, 34 de meciuri se jucau într-un sezon de Liga 1. Aici este o mare problemă”, a spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

