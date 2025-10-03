Meme Stoica, analiză la rece după FCSB – Young Boys Berna 0-2. „Acolo s-a terminat meciul. Ăștia nu erau Drita să-i întorci”

„MM la FANATIK” este noua emisiune marca FANATIK. Managerul general al campioanei va veni în fiecare vineri, de la ora 15:00, în studio pentru un podcast de excepţie moderat de Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Meme Stoica, analiză la rece după FCSB – Young Boys Berna 0-2

Mihai Stoica a analizat la rece înfrângerea , în a doua etapă din faza principală din Europa League. Managerul general consideră că golurile au fost luate prea uşor şi nu există nicio scuză pentru că :

„Ieri a fost un meci care, practic, a fost un „nutshell” pentru ce a fost la noi. N-am fost foarte slabi, am avut perioade în care am fost net superiori. Am început foarte prost.

ADVERTISEMENT

Am avut ghinionul de a lua gol când eram în 10 oameni. Nu avem nicio scuză pentru asta pentru că anul trecut am avut meciuri în care jucam o oră în 10 oameni şi nu luam gol. Cu PAOK, de exemplu.

Meme îl contrazice pe Gigi Becali în privința lui Ștefan Târnovanu

Golul doi nu trebuia să apară. A venit de nicăieri. Gigi spune că e vinovat Ştefan Târnovanu. Da, la al doilea gol dacă mai face un pas poate să şi prindă mingea. Mai şi alunecă în momentul în care se aruncă.

ADVERTISEMENT

Dar Monteiro loveşte mingea prost. Corect, poate să împingă mai mult la golul doi, dar nu este o execuţie firească. Dar Ştefan Târnovanu nu este mai vinovat decât cei care l-au condus până acolo. Un gol luat aiurea, care a cam încheiat meciul.

ADVERTISEMENT

Ăştia nu erau Drita, ca să îi întorci de la 0-2. Pe Drita i-ai întors, pe ăştia este mai greu. Monteiro a marcat o dublă cu Galatasaray anul trecut. I-au spulberat şi jucau nişte băieţi: Icardi, cu maşină de 24 de milioane, Mertens, Lucas Toreira…”, a spus Mihai Stoica.

Ce se întâmplă cu David Miculescu și cu Malcom Edjouma după ce au ieșit accidentați

Mihai Stoica a dezvăluit şi care este situaţia lui David Miculescu şi Malcom Edjouma, după ce au ieşit accidentaţi în timpul meciului cu Young Boys Berna. Cei doi nu vor putea fi recuperaţi pentru meciul cu Universitatea Craiova:

ADVERTISEMENT

„David Miculescu se pare că are o leziune musculară, e posibil să aibă o ruptură. Şi el şi Edjouma vor face un RMN, chiar dacă este mai devreme decât protocolul. Trebuie să aşteptăm să vedem cât de gravă e leziunea.

Poate fi de şase zile dacă Marijana Kovacevic poate interveni. La Graovac nu poate interveni. Fără discuţie sunt out pentru Craiova. Şi el şi Edjouma”, a declarat Mihai Stoica.

Explicația pentru problemele de lot din acest sezon. „Ne lipsesc mulți jucători”

Managerul general al campioanei susţine că nimeni de la FCSB nu se aştepta la un parcurs ca în sezonul precedent, când echipa a jucat şi 20 de meciuri în cupele europene:

„Nu se aştepta nimeni să fim la fel ca în sezonul precedent. Noi avem mai multe meciuri oficiale ca Premier League. Nu suntem pregătiţi pentru aşa ceva. La multe mergem cu autocarul.

Este o problemă spinoasă asta, cu programările. Noi n-am ştiut că ne trebuie fundaş stânga. Risto Radunovic a dus toate meciurile în ultimii doi ani. Asta a fost o problemă gigantică.

Cursa pe care a făcut-o cu Lyon la 0-0 cu Cherki în spate, care a plecat la Manchester City. Ăsta e Risto. El ne-a lipsit. Apoi, Dawa, poate că nu s-a resimţit anul trecut.

El câştiga dueluri, avea chimie cu Ngezana, dădea goluri importante. Nu mai avem jucători să dea gol în fază fixă. Graovac la fel, dar nu mai e nici el. Ngezana, fără Dawa, n-a mai fost acelaşi. N-a gafat doi ani, cel mai constant jucător al nostru. Acum a avut nişte greşeli…”, a motivat Mihai Stoica lipsa rezultatelor.

De ce a fost ales Vali Crețu să joace titular cu elvețienii

Vali Creţu a revenit în meciul cu Young Boys după accidentare. Mihai Stoica a dezvăluit motivul pentru care fundaşul dreapta a fost folosit cu elveţienii, deşi a avut doar un antrenament cu echipa:

„Creţu s-a accidentat la antrenament cu Octavian Popescu. Era mai veche accidentarea. Panţîru aproape s-a lăsat de fotbal după un meci în care s-a lovit de un coechipier, Adrian Şut.

Creţu a fost folosit pentru că au fost două variante: Pantea cu Kiki sau Creţu cu Pantea. Erau plusuri şi minusuri la fiecare. Kiki a fost schimbat la pauză în meciul cu Go Ahead.

Pantea a avut evoluţii mai bune în fundaş stânga decât în dreapta. Lumea întreabă de ce l-am expus pe Creţu cu Monteiro. A spus „Pot! Sunt bine, mă simt foarte bine”, e jucător cu experienţă. Şi atunci a fost acest balotaj. A fost 50-50. Propunerea a venit din partea noastră”, a explicat Mihai Stoica decizia titularizării lui Creţu.