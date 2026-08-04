Meme Stoica, anunț despre transferul noului atacant la FCSB: „E chestiune de zile”. Exclusiv

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Pentru a nu mai repeta contra-performanța din sezonul precedent, când a ratat prezența în play-off și inclusiv posibilitatea de a-și apăra titlul, FCSB s-a întărit în această vară în mai multe compartimente. În lotul pregătit de Marius Baciu (51 de ani) au ajuns mai mulți fotbaliști, liberi de contract sau contra unor sume de transfer. Perioada de „mercato” pentru FCSB nu s-a oprit. Meme Stoica a vorbit, la FANATIK, de transferul noului atacant.

Când s-ar putea realiza transferul unui nou atacant la FCSB. Meme Stoica, vești bune pentru fani

În emisiunea „MM la FANATIK” de marți, 4 august, managerul celor de la FCSB a venit cu informații noi legate de viitoarele transferuri pe care echipa sa le mai are în plan. Roș-albaștrii au adus mai mulți jucători în ultimele săptămâni, pe mai multe posturi cheie. Pentru a oferi un imbold ofensivei, care suferă serios, FCSB l-a adus pe Aymen Boutoutaou (25 de ani) de la Sochaux, pentru o sumă de peste 1,1 milioane de euro.

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Echipa din Capitală caută cu insistență un număr 9 clasic. Mihai Stoica (61 de ani) a dezvăluit, la FANATIK, că în următoarele zile ar putea ajunge în lotul lui Marius Baciu un atacant străin. În continuare, (27 de ani). Situația sa este însă extrem de complicată la Trabzonspor.

„(n.r. Mai există vreo discuție despre vreun transfer la FCSB?) Neapărat trebuie să aducem un număr 9. Da, ne trebuie un atacant. Sunt discuții purtate în mai multe locuri. Cred că e o chestiune de zile. (n.r. E vorba de un jucător străin?) Da, da, e vorba de un jucător străin. În continuare, mai e Drăguș, la care Gigi nu a renunțat nicio clipă. În rest, ne uităm după un jucător străin, da”, a spus MM.

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Criză acută la FCSB în privința eficienței atacanților și a oamenilor de gol

în privința eficienței atacanților și a oamenilor responsabili cu golul. În acest debut de sezon, omul lor numărul 1 din avanposturi, Daniel Bîrligea (26 de ani), pare că nu poate ieși din pasa proastă în care a intrat de mai multe luni. Tânărul a marcat un singur gol, cu FC Argeș, în SuperLiga.

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Apoi, Bîrligea a adunat 4 meciuri în care nu a reușit să îi învingă pe portarii adverși. Nici măcar contra modestei Auda nu a făcut mare lucru, în două partide. Alexandru Stoian (18 ani) nu a reușit nici el să impresioneze în acest debut de sezon. În privința lui Aymen Boutoutaou, acesta pare că mai are nevoie de o perioadă de acomodare.

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Pentru FCSB au marcat în ultimele partide în general jucătorii cu profil defensiv sau cei intrați în dizgrația patronului. La Miercurea Ciuc, în victoria cu 2-0 contra lui Csikszereda, au înscris Radunovic și Dennis Politic. Apoi, în Letonia (1-4 cu Auda), a marcat Joao Paulo. În fine, cu Farul în etapa a 3-a de SuperLiga (scor 2-2), a marcat din nou Joao Paulo și apărătorul central Joyskim Dawa.