Meme Stoica, aroganță maximă după ce FCSB a ratat titlul în fața celor de la CFR Cluj: „Indiferent ce transferuri fac, vom fi superiori!”

Managerul general al vicecampioanei este de părere că FCSB va fi mult mai puternică în sezonul următor, dacă vor rămâne jucătorii și dacă va rămâne și Toni Petrea.

Meme Stoica, aroganță maximă după ce FCSB a ratat titlul în fața celor de la CFR Cluj

Meme Stoica a avut o replică arogantă la adresa CFR-ului după ce de campioană: „Eu spun doar atât, nu pot să discut decât despre ultima etapă. În minutul 88, dacă Avram nu greșește, nu primeam gol și era posibil să câștigăm meciul. Nu mă interesează dacă a fost ofsaid la Boateng sau nu, mă interesează de noi.

Putem reduce tot sezonul la o fază, pentru că atunci s-a jucat campionatul, s-ar fi jucat cu titlul pe masă în ultima etapă. Dacă era sistemul video, era reparat”.

„Noi am fost net supoerior CFR-ului, ne-am demonstrat valoarea când am avut 13-1 la șuturi în meciul de la Cluj, când am fost arbitrați corect.

Pentru mine campionatul a început în play-off, am câștigat șapte meciuri, am pierdut un meci din cauza unei greșeli grave de arbitraj și am terminat la egalitate un meci tot pe o greșeală de arbitraj”, a mai spus MM Stoica, la TV .

„Nu vom avea emoții cu CFR Cluj!”

și a vorbit și despre viitorul lui Toni Petrea, dezvăluind și faptul că în România se va juca fotbal și în timpul Campionatului Mondial din Qatar:

„Dacă rămânem ăștia, cred că având și VAR-ul, nu vom avea emoții cu CFR și nici cu Craiova. Poate vor mai apărea alte proiecte bune, cum au mai apărut și în anii trecuți surprize mari. Între noi și CFR, indiferent ce transferuri fac, vom fi superiori.

Am avut o discuție cu Toni Petrea, doar că discuția decisivă în ceea ce privește prelungirea contractului o va avea cu patronul. Eu am vorbit cu Toni despre programul de pregătire.

Pe 2 iulie vom juca la Chișinău, cu Zimbru Chișinău. Aș fi vrut un meci cu Ludogoreț, am vorbit cu Cosmin Moți, dar sârbii și bulgarii încep mai devreme campionatul”.

„Vestea bună pentru noi e că FIFA a permis disputarea jocurile pe timpul Campionatului Mondial din Qatar, iar ultima etapă din campionatul nostru va fi pe 18 decembrie, nu în noiembrie cum era înainte.

E o informație foarte importantă, de-asta am dat-o, pentru că în România se vor juca meciuri în timpul Campionatului Mondial. FIFA și-a făcut bine calculele”, a mai spus MM Stoica.