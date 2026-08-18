Meme Stoica aruncă bomba! Nu se mai joacă Dinamo – FCSB la Cluj? „Sunt informații. Se discută”. Exclusiv

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Arena Naţională este indisponibilă până la jumătatea lunii septembrie, astfel că derby-ul dintre , ambele formaţii fiind de acord cu această mutare, în condiţiile în care gazonul de pe .

Nu se mai joacă Dinamo – FCSB la Cluj? Anunţul lui Mihai Stoica

Mihai Stoica a dezvăluit că deşi totul a fost bătut în cuie, nu mai este o certitudine că derby-ul de pe 5 septembrie se va juca pe Cluj Arena. Managerul general al roş-albaştrilor spune în emisiunea „MM la Fanatik” că cineva de la Dinamo s-a interesat dacă se poate schimba locaţia:

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„Nu ştiu dacă o să jucăm la Cluj. Noi am acceptat, dar să vedem dacă vom merge la Cluj. Sunt informaţii că s-ar putea să nu se joace la Cluj. Noi vrem să jucăm oriunde este un teren bun. Sunt informaţii că la LPF există nişte solicitări.

Noi am zis aşa: jucăm oriunde este un teren bun. Dar noi putem să fim siliţi să jucăm oriunde. S-a interesat cineva dacă se poate anula. I don’t know (trad. Nu ştiu) Noi, până atunci avem meciuri. Aşa înţeleg, că există această posibilitate, să nu mai jucăm la Cluj. Noi jucăm oriunde. La Târgovişte este teren excepţional şi este foarte aproape de Bucureşti”, a dezvăluit Mihai Stoica.

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De ce a mutat Dinamo derby-ul la Cluj: „Starea gazonului este cea care împiedică lucrurile să se întâmple acolo”

Andrei Nicolescu a vorbit despre mutarea derby-ului Dinamo – FCSB pe Cluj Arena. Preşedintele „câinilor a declarat că starea gazonului de pe „Arcul de Triumf” şi Ghencea împiedică desfăşurarea derby-ului în Bucureşti:

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„Gazonul se îmbunătățește. Peste două săptămâni va fi mai bine. Are mici urme, dar am discuții cu administrația de acolo și va arăta mai bine. A intrat într-un proces amplu de refacere, este în primele zile acum. Gazonul arată decent, dar nu este «top» în acest moment.

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Ne costă foarte puțin, comparabil cu orice opțiune din București. Față de Arena Națională, este o șeptime, o șesime din preț. În costurile pe care le vom avea va intra și deplasarea și ne vom încadra în cele pe care le-am fi avut cu Arena Națională. Ce este dureros este că, pe terenurile pe care le-am avea la dispoziție, cum sunt Ghencea sau Arcul de Triumf, starea gazonului este cea care împiedică lucrurile să se întâmple acolo.

Este prea devreme pentru estimări în privința spectatorilor, însă avem un feedback pozitiv. Foarte mulți oameni așteaptă să vină. Așteptăm să dăm drumul la bilete, lucru care se va întâmpla probabil joi”, a spus Nicolescu la PrimaSport.

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