Meme Stoica, atacat după ce a coborât din lojă pe teren: „PR-ist, știa că-l filmează”

ADVERTISEMENT

O repriză secundă de vis pentru FCSB și una de coșmar pentru Rapid, într-un derby terminat cu 4-1 pentru formația antrenată de Laurențiu Reghecampf. Spectacolul a fost întreținut și de MM Stoica, oficialul roș-albaștrilor surprinzând pe toată lumea cu gestul său: a coborât din lojă pentru a-l îmbrățișa pe Laurențiu Reghecampf. Un gest care nu a fost gustat de comentatorul Digi Sport, Ionuț Angheluță.

Gest spectaculos al lui Meme Stoica după ce FCSB a înscris golul de 4-1 cu Rapid

Ce s-a întâmplat, mai exact? cu Rapid, după un meci foarte bun făcut de algerian, Meme Stoica a coborât entuziasmat din lojă. Pentru câteva minute nimeni nu a știut care a fost destinația oficialului FCSB, însă misterul s-a risipit rapid.

ADVERTISEMENT

Stoica a ajuns pe gazon, . Pentru Stoica a fost o dublă bucurie. În primul rând pentru că echipa sa a întors un 0-1 la pauză în 4-1 final. În al doilea rând pentru că jucătorul Boutoutaou, un pariu personal al lui Stoica, tocmai confirma că Gigi Becali s-ar putea să se înșele în privința mijlocașului pe care-l voia vândut la iarnă.

Nu toată lumea a gustat gestul lui Mihai Stoica. Ionuț Angheluță l-a ironizat pe oficialul FCSB

Cu toate acestea, nu toată lumea a gustat gestul lui Stoica. A fost și cazul comentatorului Ionuț Angheluță de la Digi Sport. Acesta a considerat că gestul lui Stoica a fost unul „fake”, de fațadă, sau de PR. „PR-ist, de aia a coborât pe teren, să-l fotografieze lumea, știa că e filmat”, a comentat, ironic, Angheluță.

ADVERTISEMENT

Meme Stoica este cunoscut pentru faptul că trăiește toate meciurile echipei sale la intensitate maximă, mai ales derby-urile cu Rapid și Dinamo. Cu toate acestea, decizia lui Stoica de a coborî din lojă înainte de fluierul de final și de a-l îmbrățișa pe Reghecampf a fost cel puțin surprinzător.