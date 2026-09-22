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Este doar o chestiune de timp până când Laurențiu Reghecampf va deveni oficial noul antrenor al celor de la FCSB, pentru a treia oară. În aceste zile, tehnicianul român s-a preocupat de ruperea contractului său cu formația tunisiană Esperance Tunsi.

Laurențiu Reghecampf este așteptat la antrenamentul FCSB peste două zile, în ciuda scandalului din Tunisia

Laurențiu Reghecampf a decis să-și denunțe unilateral contractul cu Esperance Tunis, pentru că nu ar fi fost plătit timp de trei luni, însă presa din Tunisia scria recent că întregul caz riscă să se transforme într-o adevărată telenovelă. Cu toate acestea, Meme Stoica dă asigurări că Reghecampf va conduce antrenamentul echipei joi, 24 septembrie.

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„Mi-a spus clar că are o clauză conform căreia, dacă plătește el trei salarii, poate să plece. (n.r. Despre ce a scris presa de acolo azi) Joi o să conducă primul antrenament. Nici nu se pune problema, sigur că da. (n.r. Despre posibilul litigiu la FIFA) Toate informațiile mele sunt de la Reghe, nu există nicio problemă. Vor veni în țară înainte de antrenament (n.r. râde). Va susține o conferință de presă joi după-amiază”, a explicat Stoica la Prima Sport.

Debutul lui Reghecampf pe banca celor de la FCSB va fi pe 10 octombrie, de la ora 21:30, într-un meci FCSB – Oțelul Galați. Până atunci, tunisienii au chemat executorul judecătoresc pentru a consemna că Reghecampf a fugit de la echipă. Potrivit publicației Mosaique, oficialii Esperance Tunis nu au fost de acord ca acesta să plece de la echipă, în condițiile în care președintele Hamdi Maddeb nu i-a acceptat rezilierea contractului.

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Laurențiu Reghecampf nu s-ar fi prezentat la autocar pentru a pleca la antrenament, fără să spună nimănui

, pentru a pleca la o bază de antrenament la Ain Drahem, însă românul a fost dat dispărut. Cu toate acestea, o altă publicație locală scrie că Laurențiu Reghecampf va ajunge la București peste 24 de ore.

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„Esperance Sportive de Tunis și antrenorul român Laurențiu Reghecampf s-au despărțit, după doar două luni. Antrenorul nu a putut rezista ofertei primite de la Steaua București (n.r. – FCSB), echipă la care se va alătura miercuri.

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La finalul unei întâlniri îndelungate cu oficialii formației ‘Sang et Or’ (n.r. – aproximativ trei ore), s-a ajuns la un acord pentru încetarea relației contractuale, acord ale cărui detalii nu au fost încă dezvăluite”, a scris gnet.tn. La rândul său, patronul echipei FCSB, Gigi Becali, a mărturisit că îl așteaptă pe Reghecampf la echipă fără emoții că tunisienii ar putea să blocheze mutarea: „Nu e nicio emoție. L-a sunat pe MM și i-a spus să stea liniștit Gigi, că ce am vorbit am vorbit și gata, nu ce spun ăia etc. S-a rezolvat, miercuri e aici”.