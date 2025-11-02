Meme Stoica dă foc fanilor: „Rapid și Craiova au suporteri la un loc cât are FCSB!”

ADVERTISEMENT

Atât Rapid, cât și Universitatea Craiova și-au disputat meciurile din Cupa României pe teren propriu, asta în ciuda faptului că trebuiau să evolueze în deplasare. Mihai Stoica a explicat de ce nu s-a întâmplat același lucru și la Gloria Bistrița – FCSB.

Mihai Stoica explică de ce nu a jucat și FCSB acasă în Cupa României

În cadrul „MM la FANATIK”, Mihai Stoica a mărturisit faptul că și-ar fi dorit ca FCSB să joace acasă cu Gloria Bistrița și să urmeze astfel exemplul Craiova sau Rapid, însă acest lucru nu a fost posibil, conducerea bistrițeană dorind ca meciul să se desfășoare pe stadionul „Jean Pădureanu”.

„(n.r. – E normal ca voi să jucați la Bistrița, iar Craiova și Rapid să joace acasă?) Dacă Bistrița ar fi acceptat să vină în București, probabil că și noi am fi făcut asta (n.r. – să plătească cheltuielile deplasării).

Eu nu vreau să fiu ipocrit, să spun că nu e normal și etic. Poate că și noi am fi făcut la fel. Pe noi Bistrița nu ne-a întrebat nimic și nici noi nu i-am întrebat, știam sigur că vom juca acolo”, a declarat Mihai Stoica.

MM Stoica, înțepături pentru fanii Craiova și Rapid

În continuare, , echipele din provincie bucurându-se enorm de prezența FCSB pe propriile arene. Totodată, președintele Consiliului de Administrație a campioanei a trimis o „înțepătură” , acesta declarând că FCSB are suporteri cât nu au cele două formații la un loc.

„Nouă ni s-a întâmplat în orașe care nu aveau nocturnă! Edilii au închiriat cu zeci de mii de euro nocturne doar pentru ca echipa noastră să ajungă acolo.

Noi suntem echipa care are cei mai mulți suporteri din țară. Celelalte echipe pe care le-ai menționat (n.r. – Craiova și Rapid) nu au la un loc atâția suporteri cât avem noi. Asta spun sondajele! Nu o spun eu, nu vreau să par arogant sau altfel, dar respect un adevăr care iese la iveală tot timpul. Am fost la Bistrița și a ieșit sărbătoare acolo”, a mai spus Mihai Stoica.

