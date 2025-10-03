Meme Stoica, declarație tare înainte de FCSB – Universitatea Craiova: „Dacă suntem cei din meciul cu Rapid…”. Câți spectatori sunt așteptați la derby. Exclusiv

Derby-ul etapei a 12-a din SuperLigă este FCSB – Universitatea Craiova, programat duminică, de la ora 20:30. , campionii sunt într-o situaţie complicată şi au nevoie de victorie.

Mihai Stoica așteaptă o evoluție a FCSB asemănătoare celei din derby-ul cu Rapid: „Mai puțin el”

Mihai Stoica a prefaţat duelul cu Universitatea Craiova în direct la emisiunea „MM la FANATIK”, spunând că oltenilor le va fi greu dacă FCSB va avea aceeaşi evoluţie din meciul cu Rapid:

„Istvan Kovacs este o delegare ok. Niciun comentariu. Ştiu că cei de la Craiova rămân în Bucureşti. Este un afiş, deşi noi suntem unde suntem. Depinde cine suntem noi.

Dacă suntem cei din meciul cu Rapid, mai puţin Ngezana pe final, le va fi foarte greu. Să vă spun altceva. Am jucat ultimul meci cu Galaţiul. Dacă suntem cei din prima jumătate suntem rău, dacă suntem cei doi a doua jumătate, e bine.

Trebuie să oprim fluctuaţia asta. Nu e de la meci la meci, ci de la repriză la repriză. Trebuie să o oprim”, a spus Mihai Stoica.

Ce schimbări crede că va face Rădoi după Rakow

La fel ca FCSB, . Mihai Stoica este sigur că Mirel Rădoi va face mai multe modificări în echipa de start:

„Am văzut doar a doua jumătate a meciului. Am văzut ocazia lui Baiaram şi a doua a fost un meci dezechilibrat pentru că au rămas în 10. Nu va avea nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat acolo.

În primul rând, Bancu nu joacă. În al doilea rând, Screciu va juca tot meciul, probabil Romanchuk va fi titular, va începe Telles. Poate şi abordarea va fi alta. Noi avem alt sistem.

Rădoi este antrenorul care a venit în sezonul trecut şi era să ia campionatul. Bara aia o am şi acum în cap, a lui Mora, din ultima acţiune a meciului de pe 13 aprilie”, a declarat Stoica.

Câți spectatori sunt așteptați la derby-ul FCSB – Universitatea Craiova

Având în vedere vremea şi rezultatele modeste ale echipei, perspectivele nu sunt optimiste referitoare la numărul de fani care vor fi prezenţi pe Arena Naţională. Mihai Stoica speră să vină 20.000 de fani:

„Aştept marea afluenţă duminică, când vremea se mai îndreaptă. Cred că vor fi 20.000, sper”, este estimarea managerului general de la FCSB.

Declarația weekend-ului. „Dacă pierdem, pentru noi e ultima finală a sezonului!”

La finalul emisiunii, Mihai Stoica a oferit declaraţia weekendului şi consideră că FCSB are şanse foarte mari să rateze play-off-ul dacă va pierde confruntarea cu Universitatea Craiova:

„La noi, dacă nu iese bine este ultima finală a sezonului. Nu tată, dacă ai pierdut, s-a dus. Noi suntem în mare mare pericol să pierdem play-off-ul. Trebuie să începem seria fără puncte pierdute”, a spus Mihai Stoica.