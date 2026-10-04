Meme Stoica, dezvăluiri de la antrenamentele lui Reghe: „A adus Germania la FCSB! E mult schimbat”

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a vorbit în eclusivitate la „MM la Fanatik“ despre schimbările pe care le-a observat la Laurențiu Reghecampf după revenirea antrenorului la FCSB. Oficialul roș-albaștrilor susține că ședințele de pregătire au devenit mult mai solicitante și că Reghecampf este un tehnician diferit față de perioada în care a mai lucrat la echipă.

Mihai Stoica, impresionat de antrenamentele lui Reghecampf: „Săptămâna asta a fost mai grea decât cantonamentul din Olanda”

. Managerul FCSB susține că jucătorii au avut parte de o săptămână foarte solicitantă și că mulți dintre ei au răspuns pozitiv cerințelor noului antrenor.

ADVERTISEMENT

„E o schimbare majoră cu Reghe. Săptămâna asta, pentru cei care s-au antrenat, a fost mai grea decât cantonamentul din Olanda, pentru că antrenamentele au fost foarte dificile. Am mai lucrat în două mandate cu Reghe. Vrea la un moment dat să vadă dacă ești dispus să-ți depășești limitele, să nu ridici mâna, iar surpriza a fost mare din partea multor jucători pe care nu-i vedeam capabili să facă asta. Modul în care s-au prezentat a fost încântător“, a declarat MM Stoica, în exclusivitate la „MM la Fanatik“.

Reghecampf, schimbat după experiența din Germania: „A cam adus Germania aici, la FCSB”

Mihai Stoica a explicat că și consideră că perioada petrecută în Germania a avut un rol important în dezvoltarea sa ca antrenor.

ADVERTISEMENT

„Reghe s-a educat în Germania și probabil că atunci a început să înțeleagă că are toate calitățile necesare ca să ajungă antrenor mare. A cam adus Germania aici, la FCSB și cu ajutorul lui Thomas, dar îl văd, cumva, altfel. Îl văd schimbat. Face niște chestii pe care nu le-a mai făcut și dacă noi am avut rezultate cu el, acum, la experiența pe care a acumulat-o, cred că e un mare câștig pentru noi că a revenit“, a mai spus Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT

Thomas Neubert rămâne omul care îl ajută pe Reghecampf

Mihai Stoica a vorbit și despre colaborarea dintre Laurențiu Reghecampf și Thomas Neubert, preparatorul fizic al echipei. Oficialul FCSB susține că a insistat pentru revenirea acestuia și spune că .

ADVERTISEMENT

„Thomas are și o afacere și își respectă și job-ul pe care-l are. Nici dacă are ofertă de la Chelsea nu poate pleca și să-și abandoneze total afacerea proprie. Mă bucur că l-am convins în vară să se întoarcă. La Neubert nu am văzut schimbare, a fost la fel mereu. E un preparator fizic care reușește să-și diversifice exercițiile și cu toate astea să rămână într-o relație bună cu jucătorii“, a mai adăugat oficialul roș-albaștrilor.

Managerul FCSB consideră că Laurențiu Reghecampf s-a întors la club cu o altă experiență și cu un entuziasm pe care nu îl mai avea la începutul carierei. Stoica a subliniat și legătura specială pe care antrenorul o are cu FCSB: „Reghe este altul, asta e cert, era copil când a venit prima oară. Acum a venit cu un entuziasm extraordinar, pentru că asta e casa lui“, a încheiat Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT