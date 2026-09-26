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Ianis Hagi a fost titular în Suedia – România, scor 2-1, chiar dacă este rezervă în Turcia. Mai mult, tatăl său i-a acordat banderola de căpitan și l-a preferat titular în locul mult mai titratului Nicolae Stanciu. Cu toate acestea, Meme Stoica nu vrea să fie prea dur cu Hagi și e convins că actualul selecționer știe prea bine ce face.

Meme Stoica este mulțumit de cum a arătat România cu Suedia în prima repriză a meciului din Nations League

„Paradoxal, în prima jumătate, când mi s-a părut că am fost chiar bine, am intrat la vestiare conduși. În a doua, în care n-am fost bine și Suedia ne-a fost mult superioară, am terminat la egalitate. E unul dintre paradoxurile fotbalului.

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Parcă am avut timp la pauză să ne gândim: Stai că nu suntem așa buni. Mie mi-a plăcut cum am jucat în prima repriză. Am jucat dezinvolt, deși meciul a început cu ocazii pentru Suedia și gol marcat rapid”, a declarat Meme Stoica la MM la FANATIK. Mai mult, Stoica e de părere că Rațiu a avut egalarea în bocanc și soarta meciului putea fi alta.

Chiar și așa, românii ar trebui să fie optimiști, pentru că Gică Hagi are perspective bune de a face o națională decentă. „Dacă analizăm foarte bine primele 45 de minute, Gică Hagi are pe ce construi. Asta e părerea mea optimistă despre mandatul lui Hagi, care este abia la început. Să ținem cont că marcatorii golurilor Suediei au fost cumpărați anul trecut cu peste 200 de milioane. Dacă îi luăm pe toți fotbaliștii români, nu doar pe cei de la echipa națională, pe toți fotbaliștii români, nu facem 200 de milioane. Fotbalul românesc se află într-o mare gaură. Noi nu mai avem fotbaliști care să joace la nivel bun.

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Avem trei jucători. Înseamnă nivel bun Serie A: Drăgușin, titular la Fiorentina. La Liga: Rațiu, titular la Rayo. Două echipe care nu sunt în prima treime, sunt mai degrabă în a doua treime, nici în ultima. Și Răzvan Marin, care joacă în Champions League. Ce-i oferim lui Hagi? Jucători care nu joacă?”, a completat Meme Stoica. „Își asumă și Gică, și Hagi”, a completat oficialul celor de la FCSB, rugat să comenteze faptul că Ianis a fost titularizat deși forma de moment nu recomandă acest lucru.

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Horia Ivanovici nu este impresionat de jocul României, dar are răbdare până la ultimul meci din Nations League

Horia Ivanovici a fost mai critic, însă pare răbdător să tragă concluziile doar după ultimul meci din grupă, cel dintre România și Suedia de la București. „ Cu Ianis Hagi, în prima repriză, am fost bine. El are pe spate un nume. Dacă nu juca Ianis Hagi ieri și juca Olaru, care nici el nu prea joacă în Belgia… Stanciu joacă meci de meci, dar în China, nu într-un campionat important. Dacă juca Olaru, nimeni nu făcea discuția. Olaru n-a jucat acolo, a șutat la poartă, a jucat cum a jucat.

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Dacă n-avem rezultate, discuția va căpăta amploare de la meci la meci, pe bună dreptate. E prețul pe care-l plătești. Are o perioadă de un an în care a jucat slab. Tu ai pretenții de la lideri. Orice jucător depinde și de jucătorii din jurul lui. Cu Ianis am fost mult mai buni în prima repriză decât în a doua. Unde-i Bîrligea? Unde-i Ianis Stoica? Asta e dilema.

Două principii la care Hagi a ținut foarte mult. Una la mână: a jucat Ianis, Stanciu a fost pe bancă, numărul 10. Eu am văzut în nenumărate interviuri că nu poți să ții numărul 10 pe bancă. Ar fi bine ca totul să fie aliniat, să-i dea Stanciu numărul 10 lui Ianis. Ce m-a surprins neplăcut: calculul făcut după meci. Nu mi-a plăcut, o spun clar, faptul că Suedia a avut o medie de vârstă de 26 de ani, iar noi de 27,4.

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Țin minte că, în același sistem, pe poziția lui Ianis Hagi a jucat Olaru, iar Nicu a jucat mai jos, Stanciu. Pot juca și amândoi. Poate juca Nicu, poate acoperi ambele poziții. Dacă va rămâne sistemul 3-4-1-2, Nicu poate să joace. Speranțele noastre, câte sunt, se leagă doar de el. Eu aștept să văd meciul cu Suedia de la București”, a concluzionat Ivanovici.