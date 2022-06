Meme Stoica, furibund la adresa unui „tricolor”: “Lasă-ne, că ne-am plictisit de tine! Eşti degeaba pe teren”

Managerul vicecampioanei României a spus că s-a plictisit de felul în care joacă Alex Maxim, decarul „tricolorilor”, pentru națională și îi transmite că se poate retrage.

Meme Stoica, furibund la adresa unui „tricolor”

, căruia i-a transmis că se poate retrage liniștit de la națională, remarcând totuși evoluțiile bune ale mijlocașului în campionatul Turciei:

„Maxim joacă foarte bine în Turcia, dai goluri acolo, câte 14-15 pe sezon, e bine. E decarul nostru, nu ne convine, dar asta este.

Ce să facă el? Să vină și să se certe din nou? Lasă-ne, băiatule, du-te la tine în Turcia acolo și dă-ți viața pe teren, lasă-ne, că ne-am plictisit de tine. Lasă-ne, Maxime, că ești degeaba pe teren, nu mai vrem să te ascultăm și pe tine. Poți să te retragi de la națională”.

„Nu mai suport să aud discuții fără conținut. Am prins vremea comuniștilor, am fost și membru de partid că învățam bine.

Dar nu mi-a plăcut niciodată și mai ales acum nu-mi place să aud discursuri comuniste sau decizii comuniste, ca asta cu stadioanele, pe care pun ei mâna și spun că nu putem juca acolo.

Lasă-ne, domne, să jucăm, că noi putem să strângem și 50.000 de oameni la meciuri amicale. Oamenii ăștia au impresia că au găsit ei România și că le aparține lor, ca și cum e doar a lor”, a mai spus MM Stoica, la TV .

„O înfrângere umilitoare. Nu găsesc explicații. Am avut o prestație jalnică. Am produs prea puțin din punct de vedere ofensiv.

Am făcut un joc foarte slab, mult sub nivelul evoluțiilor pe care le avem la echipele de club. N-am produs nimic, toți am făcut un meci slab, nu meritam niciun punct”, de la Podgorica, cu Muntenegru, scor 0-2.

„După o înfrângere, nu poate fi o atmosferă bună, deși am fost mai vii în meci. Puteam înscrie cu puțin noroc. E dezamăgire. Nu poți să vii la echipa națională, să fii fericit că ai pierdut cu Bosnia, 0-1, nici cu un egal nu eram fericiți. E tristețe, dezamăgire.

Toți suntem cu moralul la pământ. Ne lipsește încrederea, dar trebuie să o scoatem la capăt. Noi am adus echipa națională în acest punct.

Încerc să nu mă gândesc la lucrurile astea, dar vreau să fiu realist și să ajut echipa națională. Nu știu cum se va întâmpla, dar dacă va fi mai bine pentru națională ca eu sau altcineva să facă un pas în spate, o vom face”, a spus Alex Maxim și după înfrângerea cu Bosnia, scor 0-1.

„De ce dai diurnă la națională?”

MM Stoica a continuat și a vorbit despre ce face de fapt : „Ce spune Burleanu? Că face cum vrea el. Lasă să-i punem pe oameni cu salarii mici, care vor să-și treacă ceva în CV.

Îl pun pe Bratu la naționala mică, antrenor care nu are nicio realizare, care retrograda echipe care aveau obiective promovarea. Face ce vrea el Burleanu”.

„De ce dai diurnă la echipa națională? Dă-le prime, dar nu asta… de ce dai diurne? Nu am întrebat jucătorii noștri, dar am înțeles că iau 300 de euro pe zi. 300 de euro pe zi la 18 zile de cantonament? Cum justificăm asta, că s-au dat foc la bani”, a mai spus MM Stoica.