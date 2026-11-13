Meme Stoica îi răspunde dur lui Andrei Nicolescu: “Boutoutaou la Dinamo? Minciuni! Nu e adevărat că a fost propus!”

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FCSB l-a adus în mercato de vară pe Aymen Boutoutaou, pentru care a plătit 1,35 milioane de euro. Andrei Nicolescu mărturisea recent că fotbalistul putea ajunge încă de anul trecut pe o sumă mult mai mică la Dinamo, însă Mihai Stoica l-a contrat puternic acum. MM a explicat cum au stat, de fapt, lucrurile în cazul extremei dreapta.

Mihai Stoica i-a răspuns lui Andrei Nicolescu în cazul lui Aymen Boutoutaou

Gigi Becali i-a oferit lui Boutoutaou un salariu de 25.000 de euro pe lună și 250.000 de euro la semnătură, rezultând o cheltuială lunară de 45.000 de euro. Latifundiarul din Pipera dezvăluia recent în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, i-a transmis personal că . Mihai Stoica a dezmințit acest scenariu, explicând întreaga situație a jucătorului anterior venirii sale în România.

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„M-a deranjat foarte tare o declarație pe care a dat-o Andrei Nicolescu. Nu e niciun motiv de scandal, nu asta e problema. El zice așa, nu-l contrazic, dar nu văd cum să fie adevărat. El zice: „Cu un an înainte, l-am avut pe Boutoutaou propus cu 500.000 – 600.000”. Eu când aud 500.000 – 600.000… păi ori cinci, ori șase, dacă tot era o chestie propusă, ori cinci, ori șase! Și cu 15.000 salariu. Bun, stop. Cu un an înainte, Boutoutaou a plecat liber de la Valenciennes la Sochaux. Deci nu poate să fie adevărat așa ceva. Iar face sau nu face o confuzie, posibil, nu știu, dacă exista vreo discuție între impresarii lui Boutoutaou și Dinamo, era clar că îmi spuneau și mie: „Uite, anul trecut a fost propus sau a fost dorit sau îl știe Dinamo, nu știu ce”. N-am avut nicio discuție de genul ăsta!

Mai mult de atât, băiatul nici nu știa unde e România. El nu a vrut să vină sub nicio formă. Nu văd cum putea să fie pe 500.000 – 600.000 propus când el era liber! Iar cota lui Boutoutaou a crescut vertiginos pentru că în ediția 2025-2026 a Ligue 3, cum se cheamă acum, el a fost cel mai bun jucător. El a fost artizanul promovării lui Sochaux din Liga 3 în Liga 2. Să nu cumva să vă luați după cei care spun: „Dom’le, e un nivel slab”, nu e un nivel slab, pentru că Nsimba era un jucător bun, dar nu foarte bun, nu foarte bine cotat al acestei ligi și se vorbește de el. La un moment dat, Gigi a vrut să ofere peste un milion plus Boutoutaou pe Nsimba. Salariul lui Boutoutaou îi crescuse la francezi până să vină aici”, a spus inițial Mihai Stoica.

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Ce i-a spus Aymen Boutoutaou lui Mihai Stoica după plecarea de la FCSB

timp de două decenii, după cum FANATIK anunța în exclusivitate joi, 12 noiembrie. Fostul oficial al „roș-albaștrilor” a primit ulterior o mulțime de telefoane, iar printre cei care l-au căutat s-a aflat și Aymen Boutoutaou. Jucătorul s-a simțit vinovat pentru plecarea fostului președinte al Consiliului de Administrație și i-a promis lui Meme că îl va determina să revină la FCSB mai repede decât s-ar crede.

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„Gigi mi-a zis doar atât: „Bă, te-au păcălit ăia, prea mulți bani ți-au luat”. Boutoutaou m-a sunat ieri și mi-a zis: „E vina mea”, și i-am zis: „Copile, sub nicio formă!”. Au sunat foarte mulți jucători, unora le-am răspuns, că fierbea telefonul. Boutoutaou mi-a promis că o să mă facă să mă întorc mai repede decât cred unii că o să mă întorc, dacă o să mă întorc”, a mai spus Mihai Stoica.

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Ce reproșuri are Mihai Stoica la adresa sa

Mihai Stoica a mai pomenit și despre aspectele pe care și-ar fi dorit să le fi atins sau chiar realizat mult mai bine. El a spus că trebuia să aducă la FCSB fotbaliști capabili să se adapteze rapid în vară și care să poată contribui la calificarea pe tabloul principal din Conference League, precum și la o clasare pe podium în campionat. „Îmi reproșez și eu, bineînțeles, foarte multe lucruri. Faptul că nu am reușit să aduc jucători care să se adapteze rapid și să mergem în grupele Conference League și să fim, să zicem, pe podium în Liga 1.

Ah, că nu există rețetă pentru asta… știm cu toții. Mi-a venit în cap exemplul lui Assad Al Hamlawi. A retrogradat în Polonia, a venit la Craiova și de când a venit, chiar dacă a avut și o perioadă în care, să zicem, n-a fost la cel mai înalt nivel, dar înainte de perioada aia și după a fost excepțional. Un jucător care, într-un campionat unde toți românii care s-au dus, au jucat și au fost protagoniști, de la Râpă până la Racovițan, a retrogradat împreună cu Băluță”, a mai spus Mihai Stoica în exclusivitate la „MM la FANATIK”.

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Meme Stoica îi răspunde dur lui Andrei Nicolescu după declarațiile despre Aymen Boutoutaou la Dinamo