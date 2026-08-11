Meme Stoica inflamează Rapidul: „Vai mama mea! Simulare! Când a intrat VAR-ul, am luat și noi titluri”. Exclusiv

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Mihai Stoica a reacționat după scandalul de arbitraj izbucnit la finalul partidei UTA – Rapid, scor 0-0. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a analizat la „MM la FANATIK” faza la care giuleștenii au solicitat penalty și i-a răspuns lui Victor Angelescu, după ce oficialul Rapidului a declarat că formația roș-albastră ar fi primit o lovitură de la 11 metri, cu ajutorul VAR, într-o astfel de situație.

Giuleștenii acuză arbitrajul după remiza albă cu UTA

Rapid a cerut lovitură de la 11 metri în ultimele secunde ale partidei de la Arad. Filip Stojilkovic a căzut în careu după un duel cu un adversar, însă arbitrul nu a considerat că a existat fault. Mai mult, atacantul giuleștenilor a primit cartonaș galben pentru simulare. VAR-ul nu a schimbat decizia luată pe teren.

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că Rapid nu beneficiază de același respect precum alte formații importante din SuperLiga. Oficialul giuleștenilor a dat exemplul FCSB, echipă care, în opinia sa, este avantajată în astfel de situații.

Ce spune MM Stoica despre faza controversată din UTA – Rapid

Declarațiile au ajuns și la Mihai Stoica, iar a avut o poziție complet diferită în privința fazei controversate. MM consideră că Stojilkovic a simulat și că simplul contact dintre cei doi jucători nu a fost suficient pentru acordarea unei lovituri de la 11 metri.. „Nu mi se pare penalty acolo. E simulare. Este contact, da, dar este mult prea ușor și contactul nu îi provoacă acea cădere. S-a aruncat. Mie chiar mi s-a părut un arbitraj curajos. Nu am văzut ce a declarat Angelescu. Nu mi se pare penalty. Mi se pare că noi am avut probleme și mai grave de arbitraj”, a declarat Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.

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Meme Stoica nu s-a abținut după ce FCSB a fost băgată în scandalul UTA – Rapid

În momentul în care i-au fost prezentate afirmațiile lui Victor Angelescu despre FCSB și presupusul respect mai mare de care s-ar bucura roș-albaștrii în relația cu arbitrii, MM Stoica a reacționat imediat: „Vai de capul meu! Asta poate vedea el din fotoliu. Nu știu ce rost are să vorbească de FCSB când ei au jucat cu UTA. Fiecare crede ce consideră. Am o relație prea bună cu Victor ca să mă apuc de polemici.

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Noi am avut patru penalty-uri cu Auda. Doar eu am vorbit de ele. În fine, nu am niciun fel de problemă. Mie mi se pare că cele mai multe greșeli au fost îndreptate împotriva noastră. Când a intrat VAR-ul, am luat și noi titluri. În orice caz, eu vreau să vorbesc despre meciurile noastre. În ultimele două meciuri ale noastre arbitrajul a fost foarte bun. Nu au fost greșeli”, a mai spus Mihai Stoica.

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