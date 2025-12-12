Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Meme Stoica, informații de ultimă oră despre transferurile FCSB. „Un jucător din Portugalia”. Ce se întâmplă cu Kevin Ciubotaru. Exclusiv

Mihai Stoica a vorbit despre transferurile pe care le pregăteşte FCSB în iarnă. Ce a discutat managerul general al campioanei cu Kevin Ciubotaru, fundaşul lui Hermannstadt.
Marian Popovici
12.12.2025 | 14:36
Meme Stoica, informații de ultimă oră despre transferurile FCSB. „Un jucător din Portugalia”. Ce se întâmplă cu Kevin Ciubotaru. Sursa: colaj Fanatik
FCSB pregăteşte o campanie importantă de transferuri din vară. După un start slab de sezon, campioana îşi pregăteşte revenirea în prim planul SuperLigii şi cu patru-cinci mutări în această iarnă.

Mihai Stoica anunţă un nou transfer din Portugalia la FCSB

Mihai Stoica a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre transferurile pregătite de campioana României, spunând că există discuţii cu un jucător din Portugalia pe care l-a urmărit în această toamnă:

Suntem în discuţii pentru un jucător pe care l-am remarcat în Portugalia. Am fi vrut să îl mai vedem, dar e accidentat şi nu va mai juca. Este un jucător de ax. 

Andre Duarte vine duminică. Va sta cu noi săptămâna viitoare şi va merge cu noi luni la meci să vorbim una-alta. Să înţeleagă ce jucăm. După care, vrem să mai aducem cel puţin doi jucători”, a spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Care e situaţia lui Kevin Ciubotaru, jucător dorit cu FCSB

Managerul general a dezvăluit şi situaţia lui Kevin Ciubotaru, jucător dorit de FCSB. Mihai Stoica a discutat cu fotbalistul, iar fundaşul lui Hermannstadt va lua o decizie referitoare la transfer după ultima etapă din 2025:

„Kevin Ciubotaru… Am vorbit cu el, cu permisiunea celor de la Hermannstadt. A zis că nu este pregătit pentru o discuţie şi că o să vorbim după ce se termină această parte a sezonului. 

L-am întrebat pe cine are agent, mi-a spus că nu are agent. Am apreciat şi asta. Nu am mai discutat nimic. Am văzut că a apărut o doamnă care spune că e agentul jucătorului. Nu a avut nicio discuţie cu FCSB. Doar ce am discutat eu cu băiatul. 

Dacă între timp şi-a luat agent, este ok. Vom avea o discuţie după ce se termină ultima etapă a anului. Cum se termină, îi scriem un mesaj şi vedem cum stăm. Dacă vrea să vină bine, dacă nu, niciun fel de problemă. Avem variante, dar nu jucători români”, a declarat Mihai Stoica.

