Meme Stoica, informații de ultimă oră despre transferurile FCSB. „Un jucător din Portugalia”. Ce se întâmplă cu Kevin Ciubotaru. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB pregăteşte o campanie importantă de transferuri din vară. După un start slab de sezon, campioana îşi pregăteşte revenirea în prim planul SuperLigii şi cu patru-cinci mutări în această iarnă.

Mihai Stoica anunţă un nou transfer din Portugalia la FCSB

Mihai Stoica a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre transferurile pregătite de campioana României, spunând că există discuţii cu un jucător din Portugalia pe care l-a urmărit în această toamnă:

ADVERTISEMENT

„Suntem în discuţii pentru un jucător pe care l-am remarcat în Portugalia. Am fi vrut să îl mai vedem, dar e accidentat şi nu va mai juca. Este un jucător de ax.

. Va sta cu noi săptămâna viitoare şi va merge cu noi luni la meci să vorbim una-alta. Să înţeleagă ce jucăm. După care, vrem să mai aducem cel puţin doi jucători”, a spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Care e situaţia lui Kevin Ciubotaru, jucător dorit cu FCSB

Managerul general a dezvăluit şi situaţia lui Kevin Ciubotaru, jucător dorit de FCSB. va lua o decizie referitoare la transfer după ultima etapă din 2025:

ADVERTISEMENT

„Kevin Ciubotaru… Am vorbit cu el, cu permisiunea celor de la Hermannstadt. A zis că nu este pregătit pentru o discuţie şi că o să vorbim după ce se termină această parte a sezonului.

L-am întrebat pe cine are agent, mi-a spus că nu are agent. Am apreciat şi asta. Nu am mai discutat nimic. Am văzut că a apărut o doamnă care spune că e agentul jucătorului. Nu a avut nicio discuţie cu FCSB. Doar ce am discutat eu cu băiatul.

ADVERTISEMENT

Dacă între timp şi-a luat agent, este ok. Vom avea o discuţie după ce se termină ultima etapă a anului. Cum se termină, îi scriem un mesaj şi vedem cum stăm. Dacă vrea să vină bine, dacă nu, niciun fel de problemă. Avem variante, dar nu jucători români”, a declarat Mihai Stoica.