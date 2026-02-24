Sport

Meme Stoica l-a distrus pe fotbalistul care l-a îngropat pe Cristi Chivu în Inter – Bodo/Glimt: „De asta a renunțat Pep Guardiola la el”. Video

Cristi Chivu a fost „îngropat” în Inter - Bodo/Glimt din Champions League de unul dintre favoriții săi de la Inter! Meme Stoica îl criticase chiar recent dur pe fotbalist
Gabriel-Alexandru Ioniță
24.02.2026 | 23:28
Meme Stoica la distrus pe fotbalistul care la ingropat pe Cristi Chivu in Inter BodoGlimt De asta a renuntat Pep Guardiola la el Video
ULTIMA ORĂ
Gafă uriașă comisă de Manuel Akanji în Inter - Bodo/Glimt. Foto: captură X
ADVERTISEMENT

Cristi Chivu a primit o lovitură uriașă din partea lui Manuel Akanji în Inter Milano – Bodo/Glimt, returul play-off-ului pentru calificarea în optimile de finală din Champions League. După ce au câștigat cu scorul de 3-1 în turul de săptămâna trecută de pe teren propriu, norvegienii au deschis scorul și în Italia, în minutul 58.

Cristi Chivu, „îngropat” de Manuel Akanji, criticat recent de Meme Stoica, în Inter Milano – Bodo/Glimt!

Atunci, Akanji, despre care s-a scris recent că ar urma să fie primul transfer făcut de Chivu în vară, în sensul că se va activa clauza de cumpărare definitivă în cazul său, el fiind în prezent doar împrumutat, a comis o gafă uriașă, iar oaspeții au profitat și au marcat prin Hauge.

ADVERTISEMENT

Recent, în ianuarie, după Inter – Napoli 2-2, în direct la FANATIK SUPERLIGA, Meme Stoica, fan declarat al lui Inter, a criticat dur câteva dintre vedetele lui Cristi Chivu, inclusiv pe Manuel Akanji:

ADVERTISEMENT
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați...
Digi24.ro
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front

„Hai să-ți spun ceva, că acum chiar mă ambalez. (Nicolo) Barella este un jucător excepțional, dar de doi ani jumate, uite-te la cifrele lui. Bă, Barella, anul trecut, a marcat trei goluri. Anul ăsta, unu. Acum, doi ani, cred că două. McTominay, care joacă, practic, pe poziția lui. Are cinci goluri marcate, anul ăsta. Nu știu, 12 sau 13 goluri, anul trecut. Și asta spune multe. Iartă-mă. Băi, ești fotbalist bun. Bă, dar vino și tu și dă ceva…

ADVERTISEMENT
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată...
Digisport.ro
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte

Nu se poate așa ceva. Nu se poate Inter să trăiască prin Dimarco. Să marcheze Dimarco din fundaș stânga goluri și să nu marcheze Barella. Bă, totuși, ești fotbalist de echipă națională. Joci în Seria A, nu ai voie să faci așa ceva…. Nu poți să marchezi trei goluri pe an sau două goluri pe an.

Iar ce a făcut Akanji aseară… Iartă-mă. Nu se poate așa ceva. N-ai cum. La nivelul ăsta, acum, dacă știi că mă gândeam… Bă, dar totuși Akanji mi se părea foarte bun jucător. Cum să-l lase City să plece împrumut un an de zile? Acum se elucidează multe mistere”. 

ADVERTISEMENT
Cristiano Ronaldo, mesaj superb pentru Lindsey Vonn. Ce i-a transmis după accidentarea de...
Fanatik
Cristiano Ronaldo, mesaj superb pentru Lindsey Vonn. Ce i-a transmis după accidentarea de la Jocurile Olimpice de iarnă
Surpriză uriașă pentru Ianis Hagi în Turcia! Ce s-a întâmplat după antrenamentul lui...
Fanatik
Surpriză uriașă pentru Ianis Hagi în Turcia! Ce s-a întâmplat după antrenamentul lui Alanyaspor. Video
Marius Marin, aproape de transferul carierei! Negocieri cu una dintre forțele Europei
Fanatik
Marius Marin, aproape de transferul carierei! Negocieri cu una dintre forțele Europei
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Veste uriașă pentru CSA Steaua: ministrul Apărării a anunțat două soluții viabile pentru...
iamsport.ro
Veste uriașă pentru CSA Steaua: ministrul Apărării a anunțat două soluții viabile pentru promovarea în SuperLiga
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!