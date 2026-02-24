Meme Stoica l-a distrus pe fotbalistul care l-a îngropat pe Cristi Chivu în Inter – Bodo/Glimt: „De asta a renunțat Pep Guardiola la el”. Video

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu a primit o lovitură uriașă din partea lui Manuel Akanji în Inter Milano – Bodo/Glimt, returul play-off-ului pentru calificarea în optimile de finală din Champions League. După ce au câștigat cu scorul de 3-1 în turul de săptămâna trecută de pe teren propriu, norvegienii au deschis scorul și în Italia, în minutul 58.

Cristi Chivu, „îngropat” de Manuel Akanji, criticat recent de Meme Stoica, în Inter Milano – Bodo/Glimt!

Atunci, Akanji, despre care s-a scris recent că ar urma să fie primul transfer făcut de în vară, în sensul că se va activa clauza de cumpărare definitivă în cazul său, el fiind în prezent doar împrumutat, a comis o gafă uriașă, iar oaspeții au profitat și au marcat prin Hauge.

🚨🇪🇺 JENS HAUGE OPENS THE SCORING FOR BODO GLIMT! IT’S NOW 1-4 ON AGGREGATE! Inter 0-1 Bodo Glimt. — Tekkers Foot (@tekkersfoot)

Recent, în ianuarie, după Inter – Napoli 2-2, :

„Hai să-ți spun ceva, că acum chiar mă ambalez. (Nicolo) Barella este un jucător excepțional, dar de doi ani jumate, uite-te la cifrele lui. Bă, Barella, anul trecut, a marcat trei goluri. Anul ăsta, unu. Acum, doi ani, cred că două. McTominay, care joacă, practic, pe poziția lui. Are cinci goluri marcate, anul ăsta. Nu știu, 12 sau 13 goluri, anul trecut. Și asta spune multe. Iartă-mă. Băi, ești fotbalist bun. Bă, dar vino și tu și dă ceva…

Nu se poate așa ceva. Nu se poate Inter să trăiască prin Dimarco. Să marcheze Dimarco din fundaș stânga goluri și să nu marcheze Barella. Bă, totuși, ești fotbalist de echipă națională. Joci în Seria A, nu ai voie să faci așa ceva…. Nu poți să marchezi trei goluri pe an sau două goluri pe an.

Iar ce a făcut Akanji aseară… Iartă-mă. Nu se poate așa ceva. N-ai cum. La nivelul ăsta, acum, dacă știi că mă gândeam… Bă, dar totuși Akanji mi se părea foarte bun jucător. Cum să-l lase City să plece împrumut un an de zile? Acum se elucidează multe mistere”.