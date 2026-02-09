Meme Stoica l-a făcut praf pe Pancu după scandalul de la Cluj. „E mai grav ce a făcut el decât Bergodi! Să nu ne amintim de Kadîrov… O cam ia razna uneori!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica (60 de ani) nu a avut milă de Daniel Pancu (48 de ani). Președintele C.A. de la FCSB l-a criticat dur pe antrenorul vicecampioanei după conflictul Cordea – Bergodi de la finalul derby-ului CFR Cluj – U Cluj 3-2.

Mihai Stoica, dur cu Daniel Pancu după scandalul de la Cluj

Mihai Stoica a intervenit în scandalul de la Cluj, acolo unde lucrurile au luat-o razna după meciul dintre CFR și U. Cristiano Bergodi a cedat nervos și a sărit să îl bată pe Andrei Cordea.

Foarte vehement cu reacția lui Cristiano Bergodi a fost Daniel Pancu. . „Să vină un străin în țară să-mi bată jucătorii? Nu e posibil așa ceva”, a tunat Pancu.

„E păcat pentru că s-a vorbit prea puțin de fotbal după scandalul ăsta. Eu cu Andrei Cordea am lucrat și era un băiat de mare bun simț. Am văzut și ieșirea lui la meciul nostru, când a marcat. Probabil faptul că a marcat de 11 ori sezonul ăsta, noi mai avem o vorbă, l-a înnebunit succesul. Cred că a exagerat. Adrenalina nu l-a ajutat și uite că acum va fi suspendat.

Cristiano nu e prima dată când își pierde cumpătul. Mai are chestii de genul ăsta. E regretabil ce s-a întâmplat, dar, în niciun caz, nu sunt de acord cu ieșirea lui Pancu. Mi se pare mult mai gravă ieșirea lui Pancu decât comportamentul lui Bergodi.

L-am văzut urlând Că vine un străin? Păi ce facem împărțim oamenii din fotbal între români și străini? Asta e o chestie foarte gravă, xenofobă. Altul pe care l-a înnebunit succesul. Mai vedem. Ne mai întâlnim prin campionat”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Meme Stoica i-a amintit lui Pancu de „episodul Kadîrov”

Meme Stoica a continuat tirada împotriva lui Daniel Pancu și i-a amintit că, în urmă cu câțiva ani,

„Cordea a declanșat. Mie cel mai grav ce s-a întâmplat la Cluj mi s-a părut discursul lui Pancu. Dar, la un om, care, la un momentdat vorbea că e de acord cu Kadîrov nu mă miră foarte tare. Pancu știe fotbal, l-am auzit, am stat lângă el la meciuri, probabil că știe să și antreneze, dar în discursuri o cam ia razna. Și nu e normal”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.

În discuție a intervenit și Adrian Ilie, care a povestit cât rău fac, de fapt, declarații precum cele ale lui Daniel Pancu. „Hai să dau puțină accelerație la comentariile lui Pancu. Înainte să vin la emisiune am avut o discuție cu niște investitori străini și exact asta au spus: ‘Ce e cu declarația lui Pancu? Cum suntem considerați noi străinii în țara asta? Ce explicație e asta?’ Eu le-am spus că încă suntem în U.E.

Ei fac parte din fotbal, printre care și un român, și le-a atras atenția chestia asta. ‘Ce e cu declarația asta a antrenorului?’ Am spus că sunt de acord”, a dezvăluit Adrian Ilie.