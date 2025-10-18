Sport

Meme Stoica l-a mustrat pe Bîrligea: „Mi-aș dori să facă și la FCSB același efort ca la națională!”

Mihai Stoica s-a luat de Daniel Bîrligea după meciul România - Austria 1-0. Președintele C.A. al roș-albaștrilor e deranjat de faptul că atacantul nu face aceeași risipă de efort și la FCSB
Cristian Măciucă
18.10.2025 | 11:47
Mihai Stoica l-a criticat pe Daniel Bîrligea. Oficialul campioanei României e dezamăgit că atacantul nu face la FCSB aceeași risipă de efort ca la echipa națională. Bîrligea a făcut un joc tactic excelent în ultima victorie a „tricolorilor”, scor 1-0, cu Austria. 

Meme Stoica, nemulțumit de randamentul lui Daniel Bîrligea la FCSB

Deși nu a marcat și nici nu a dat vreun assist, Daniel Bîrligea a fost unul dintre cei mai lăudați „tricolori” după victoria României, cu Austria, scor 1-0. Atacantul de la FCSB a jucat până în minutul 88, atunci când a fost schimbat cu Louis Munteanu. 

„Mi-aș dori din toată inima să facă același efort și când joacă la noi. Așa a fost la început. Acum a avut și meciuri în care parcă nu a mai dat totul așa cum o făcea înainte, dar pentru el, chiar dacă nu a marcat, a jucat foarte bine. Chiar dacă a ieșit la 0-0 și s-a terminat 1-0, cred că efortul pe care l-a depus și evoluția avută pot însemna un restart.

De câte ori s-a dus la națională au fost probleme, acum a fost bine. Sper să fie acum un restart și pentru noi. Pe mine mă interesează evoluția și atitudinea jucătorilor la noi. De ce să mint să spun că mă interesează echipa națională mai mult decât FCSB?”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM LA FANATIK”.

Câte goluri a marcat Daniel Bîrligea în acest sezon

În 15 meciuri disputate în toate competițiile, Daniel Bîrligea a marcat doar 5 goluri în acest sezon pentru FCSB, 2 în campionat și 3 în preliminariile Europa League.

Cum a comentat Mihai Stoica atitudinea lui Bîrligea și a jucătorilor de la FCSB

„Atitudine extraordinară (n.r. – Bîrligea cu Austria). A fost cel pe care l-am adus noi și pe care am dat o grămadă de bani. (n.r. – V-a câștigat meciul cu scoțienii) În Europa și cu Drita și cu Aberdeen. Problema e că noi nu jucăm toate meciurile în Europa, noi jucăm la noi în campionat și suntem într-o situație alarmantă.

Iar dacă jucătorii vor să trateze meciurile diferit, trebuie să dea prioritate campionatului. Că suntem în pericol nu să pierdem titlul pe care îl deținem de doi ani, ci să pierdem calificarea în play-off. Nu e joacă anul ăsta”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik.
