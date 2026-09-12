Sport

Mihai Stoica, dezvăluire emoționantă despre fiica lui, Teodora: „Nu pot să plec când tu ești arestat!”

Mihai Stoica a făcut mărturii extrem de emoționante despre un moment dificil din viața sa. Oficialul FCSB a vorbit despre o decizie grea luată de fiica lui, Teodora, în 2014.
Adrian Baciu
12.09.2026 | 11:30
Mihai Stoica dezvaluire emotionanta despre fiica lui Teodora Nu pot sa plec cand tu esti arestat
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica, dezvăluire emoționantă despre Teodora: fiica sa a amânat facultatea în străinătate din cauza arestării. Sursa foto: colaj Fanatik
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Mihai Stoica (61 de ani) a trecut, în urmă cu mai bine de un deceniu, prin cea mai grea perioadă a vieții sale. Oficialul FCSB a ajuns atunci după gratii, în „Dosarul Transferurilor”. În direct la FANATIK, Meme și-a adus aminte de momentele dificile din urmă cu 12 ani și a făcut o dezvăluire extrem de emoționantă despre fiica lui, Teodora (31 de ani).

Ce a făcut Teodora Stoica în cel mai greu moment din viața tatălui său: „Nu pot să plec când tu ești arestat!”

Mihai Stoica, actualul manager general al celor de la FCSB, a fost arestat în 2014 pentru a executa o pedeapsă definitivă din „Dosarul Transferurilor”. În emisiunea MM la FANATIK, oficialul fostei campioane a recunoscut că nu are nicio problemă în a vorbi despre acest episod deloc plăcut din urmă cu mai mulți ani.

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Meme a dezvăluit, în cadrul emisiunii, un moment extrem de emoționant din viața sa care a avut loc chiar în perioada arestării. Întâmplarea o implică pe Teodora, fiica acestuia. Problemele cu legea ale lui Mihai Stoica au apărut exact în momentul în care fata acestuia trebuia să plece la facultate în afara țării. Din dorința de a-i sta alături tatălui ei, chiar și emoțional, Teodora a luat decizia radicală de a-și amâna plecarea la studii și de a rămâne acasă.

În 2014 eu am fost arestat (….) Atunci, fiica mea avea 19 ani și trebuia să plece la facultate în străinătate. Și n-a vrut să plece. Eu am fost arestat în martie. Ea trebuia să înceapă în toamnă și n-a vrut să plece, deși eu am rugat-o să plece. Dar a zis: ‘Nu pot să plec dacă tu ești arestat, vreau să stau lângă tine’.

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Zic: ‘Singura problemă e că n-ai cum să stai, că sunt închis și pot să primesc o vizită pe săptămână, o vizită de o oră și ceva, e același lucru‘. Dar nu a vrut. Așa a simțit că este mai aproape sufletește de părinte. Și a plecat anul următor, când am obligat-o practic să plece”, dezvăluie MM.

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Meme Stoica, despre gestul fiicei sale: „Doar cine trece printr-o astfel de situație poate înțelege astfel de decizii”

Extrem de emoționat când a vorbit despre acest moment din 2014, Mihai Stoica a adăugat faptul că nu oricine poate să înțeleagă cât de important este un astfel de gest pe care l-a făcut fiica sa pentru el. Meme este sincer și admite că, deși în primă fază nu a fost de acord cu decizie Teodorei, ulterior aceasta l-a ajutat enorm.

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„Astea sunt niște chestii care sunt atât de importante și atât de greu de descris, încât doar cineva care trece printr-o situație similară poate să le înțeleagă. Pentru că faptul că ea n-a plecat, deși eu cumva o împingeam să plece și a rămas aici, mie mi-a dat un confort fantastic. Adică eu m-am bucurat, egoist fiind, dar m-am bucurat, chiar dacă știam că cel puțin un an o să-și amâne plecarea.

Pentru că în momentul în care oferi dragostea ta cuiva necondiționat și nu o primești sau primești așa, firimituri, suferi enorm. Poți să fii cel mai puternic om din lumea asta, dar când simți că se întoarce în aceeași cantitate sau poate chiar deversează, este o binecuvântare pe care foarte greu o poți procesa”, mai adaugă Meme.

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Mihai Stoica, dezvăluire emoționantă despre fiica lui, Teodora: „Nu pot să plec când tu ești arestat!”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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