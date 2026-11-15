Meme Stoica o contrazice pe Anamaria Prodan: „Eu cu Dan Petrescu? Nu există așa ceva!”

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Mihai Stoica (61 de ani) nu mai este, începând de joi, 12 noiembrie 2026, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB. La doar 24 de ore de la anunțul demisiei din club, în spațiul public au apărut informații legate de posibilitatea ca Meme să revină peste nu foarte mult timp la clubul său de suflet. Declarații surpriză în acest sens au fost date de Anamaria Prodan.

Va reveni Meme Stoica la FCSB în tandem cu Dan Petrescu, cum spune Anamaria Prodan? Răspuns ferm de la fostul președinte al roș-albaștrilor

Din ultimii 24 de ani, MM Stoica și-a petrecut 21 la clubul FCSB. În „echipă” cu Gigi Becali, Meme a realizat performanțe uriașe pe plan intern, dar și internațional. Acum, Stoica a plecat definitiv sau, cum ar zice unii, temporar de la FCSB. Încă de joi, de când a primit vestea că se va despărți de apropiatul său, Gigi Becali a dezvăluit că MM i-ar fi promis că se va întoarce, dar doar cu condiția ca roș-albaștrii să cucerească la titlul în SuperLiga la finele acestui an competițional.

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O altă voce din fotbalul românesc care îl anunță pe Meme revenind la FCSB este Anamaria Prodan (53 de ani). Agentul FIFA consideră că Laurențiu Reghecampf (51 de ani) nu va rămâne mult timp pe banca roș-albaștrilor. În locul fostului său soț va ajunge Dan Petrescu (58 de ani) alături de, surpriză, Meme Stoica! „Cât de mult cred că o să se întâmple? (n.r. Mihai Stoica să revină la FCSB alături de Dan Petrescu) Un miliard la sută!”, a spus Prodan, conform .

În direct la emisiunea „MM la FANATIK”, proaspăt plecatul de la FCSB, la acest speculații. „(n.r. Ce spui de scenariul avansat de Anamaria Prodan. Că te vei întoarce la FCSB alături de Dan Petrescu?) Nu există scenariul ăsta. Cu Dan Petrescu mă întâlnesc. Am avut cea mai surprinzătoare și cea mai neașteptată performanță a carierei (n.r. la Unirea Urziceni). E un om la care țin foarte mult”.

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MM Stoica: „Vă jur cu mâna pe inimă! Nu există ca eu cu Dan Petrescu să mergem la FCSB în locul lui Reghe!”

despre prietenia pe care o are cu Dan Petrescu. Afirmă că se va întâlni cu acesta în zilele următoare, însă infirmă orice discuție legată de o eventuală venire alături de „Bursuc” la FCSB. Mai mult, Stoica se jură cu mâna pe inimă că nu îl va trăda pe prietenul său, Laurențiu Reghecampf (51 de ani). „Dan Petrescu este prietenul meu foarte bun. Mâine (n.r. sâmbătă) vorbisem să ne întâlnim. Nicio legătură cu o eventuală revenire a mea cu el în locul lui Reghe. Sub nicio formă, vă jur cu mâna pe inimă. Deci nu există așa ceva”.

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Este cunoscut faptul că medicii i-au interzis lui Dan Petrescu să antreneze în această perioadă. Astfel, o posibilă revenire a sa pe banca tehnică a unei echipe va avea loc în vara lui 2027. Mihai Stoica a ținut să puncteze că nu se pune probleme ca cei doi să facă un „cuplu” la FCSB. Nici acum și nici anul viitor. „Am citit că din vară (n.r. ar fi revenirea mea la FCSB cu Petrescu). Repet: eu cu Dan Petrescu? Nu există așa ceva!”.

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