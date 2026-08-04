Meme Stoica, povești tari cu Franco Baresi. „O statuie! Aștepta în anticameră la Giovanni Becali”

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Meme Stoica a mărturisit că a fost un mare fan al lui Baresi, cu toate că nu a ținut cu AC Milan ci cu Inter Milano. În schimb are un mare regret: că legendele fotbalului românesc nu au avut parte de respectul cuvenit și nu au primit o înmormântare demnă de un erou.

Meme Stoica a avut doar cuvinte frumoase despre Franco Baresi, legenda apusă a celor de la AC Milan

„ . Italienii știu să-și onereze marile valori, chiar dacă eu am fost mereu cu Inter, unde juca fratele lui Franco, puțină lume știe cât de tari erau ambii frați. Franco Baresi a fost probabil cel mai bun fundaș central pe care l-am prins noi, că pe Beckenbauer nu prea l-am prins, de generația noastră zic.

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A fost genial, a câștigat aproape tot ce se poate câștiga, până în utlima clipă a carierei lui a rămas același fotbalist, același stil. În afară de faptul că era extrem de inteligent și de Rapid, țin minte pe finalul carierei că faza asta am prezentat-o jucătorilor. A făcut o alunecare și și-a prins piciorul sub reclame. Am pus bă, dacă omul ăsta face așa ceva, voi ce scuză aveți”, a povestit Meme Stoica.

Nu a uitat nici tânăra generație de fotbaliști, criticând tinerii care nu înțeleg nimic din fotbal și care preferă să se joace FIFA. „Acum ar fi greu, sunt foarte mulți jucători din generația noastră neinteresați de fotbal. , dar nu sunt, prea puțini am găsit să fie interesați de fotbalul vechi, să cunoască jucători ca Franco Baresi. Din nefericire chiar am văzut în cantonament, am făcut când se juca Cupa Mondială. OK, nu stai noaptea să vezi meciuri, dar când e un meci mai interesant seara. Parcă ar fi mai indicat să te uiți la un Belgia – Spania decât să joci ping pong”, a completat Meme Stoica.

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Meme Stoica și-a adus aminte de o întâmplare „interesantă” cu Franco Baresi în prim-plan

În încheiere, Meme Stoica și-a adus aminte de o întâlnire care arată ce caracter mare avea Franco Baresi. „Să îți spun ceva extrem de interesant despre omul Franco Baresi, pe care am avut privilegiul să-l cunosc. Am trecut odată la Giovanni Becali și în anticamera era Franco Baresi, aștepta să intre la Giovanni.

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Am rămas uimit, nu era anunțat încă. Am zis Giovanni, Franco Baresi e aici. A ieșit Giovanni, vai Franco, cum să nu spui că ești aici. Stătea și aștepta să intre la Giovanni. De regulă ăia foarte mari, cam așa sunt ca oameni. Tot ce am cunoscut, că unii erau mai spumoși, ca și Klopp, alții te analizau mai bine, cum era Pep Guardiola”, și-a adus aminte Meme Stoica.

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