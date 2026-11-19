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După ce Victor Pițurcă (70 de ani) a comentat în termeni duri plecarea lui Meme Stoica (61 de ani) de la FCSB numindu-l „slujitor”, fostul selecționer al naționalei României a primit replica. Au fost cuvinte grele lansate de omul care a stat o perioadă îndelungată la formația patronată de Gigi Becali.

Replică devastatoare a lui Meme Stoica pentru Victor Pițurcă

Acest ultim scandal dintre cei doi oameni de fotbal a pornit de la faptul că Victor Pițurcă lui Meme Stoica de la FCSB și a precizat că nu crede că acesta va părăsi formația ”roș-albastră”.

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Reacția fostului președinte al Consiliului de Administrație al FCSB nu s-a lăsat prea mult așteptată. Acesta nu a ezitat să-l facă praf pe tehnician și consideră că singurele sale rezultate au fost la națională atunci când a avut pe mână o generație fantastică.

”De la Pițurcă aș fi vrut o singură informație: cu cât se mai vinde naftalina pe piața neagră? Altceva, nu mă interesează. Nicio opinie de la un om care nu a fost în stare să facă absolut nimic ca antrenor și manager la echipe de club. Și care a făcut la echipa națională pentru că a prins generația lui Hagi, Popescu, Petrescu. Naftalina mă interesează!”, a declarat Stoica, la .

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Unde a greșit MM Stoica în relația cu Gigi Becali

În urmă cu o săptămână, Meme Stoica , informație oferită în exclusivitate de FANATIK. După 16 ani petrecuți la gruparea lui Gigi Becali, el a decis să plece după ce mai mulți angajați ai clubului care îi erau apropiați au fost dați afară. Patronul a explicat că pentru că îl consideră un prieten foarte bun, dar acesta a refuzat.

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În cadrul emisiunii ”Giovanni Show”, impresarul Ioan Becali, vărul patronului de la FCSB, a vorbit despre . Acesta consideră că fostul oficial al ”roș-albaștrilor” și-a asumat prea multe sarcini și ar fi trebuit să-i spună clar lui Gigi Becali că nu se ocupă de partea de scounting.