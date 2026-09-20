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Mihai Stoica a oferit primele declarații după ce FCSB a fost umilită la Craiova. Oficialul roș-albaștrilor recunoaște forța rivalilor și e convins că echipa sa are capacitatea de a reveni după un astfel de șoc.

MM Stoica, analiză după Craiova – FCSB 5-0

Managerul FCSB a fost surprins de evoluția foarte slabă a echipei sale în derby, dar remarcă și jocul extrem de bun al oltenilor. „Ei au fost foarte buni și foarte puțin se vorbește de cât de buni au fost ei. Iar noi am fost sub orice critică. Diferența este corectă, putea fi și mai mare.

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Explicații sunt multe, dar nu prea interesează pe nimeni. Suporterii se simt umiliți pentru că este una dintre cele mai dure înfrângeri prin scor, dar și ca joc. În astfel de momente, dacă te ascunzi înseamnă că nu ai caracter.

Craiova a făcut un meci perfect. Rar mi-a fost dat să văd un asemenea mod de interpretare a jocului. Au și chimie, știm echipa pe de rost”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea MM la FANATIK.

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Gigi Becali, contrazis de MM Stoica

, Mihai Stoica are motive de optimism și aduce argumente: „L-am auzit pe Gigi aseară, că nu avem valoare, că nu avem echipă. Eu sunt de altă părere. Nu cu mult timp în urmă, echipa asta a bătut la Mioveni cu 5-0 pe FC Argeș”.

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Oficialul roș-albaștrilor a fost neplăcut surprins de modul în care echipa sa a tratat faza de la primul gol în meciul de la Craiova. Bancu a aruncat de la margine către Assad, care a rămas singur cu Târnovanu și a înscris.

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„Anul acesta a fost o comedie a erorilor în foarte multe partide pe care noi le-am disputat. Să primești golul 1 așa, nu există nicio scuză. Să nu fii concentrat, Bancu și Assad să reacționeze atât de bine și noi pur și simplu să contemplăm. Ăsta e gol de cascadorii râsului, eu nu țin minte să mai fi primit un asemenea gol. Chiar sunt curios dacă la Bancu se consideră assist dacă a dat direct din aut”, a spus MM Stoica.

Speranțe cu viitorul antrenor

FANATIK a dezvăluit pentru a-l înlocui pe Marius Baciu. Mihai Stoica a explicat că fotbaliștii de la FCSB suferă cel mai mult la nivel mental, iar viitorul șef al vestiarului va avea misiunea de a rezolva această problemă:

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„E clar că trebuie schimbat ceva. Antrenorul care vine trebuie să schimbe mentalul fotbaliștilor, pentru că eu nu sunt de acord că nu avem valoare. Problemele nu sunt de ordin fizic, ci tactic, tehnic și mental.

Performanțele se nasc în urma suferinței. Mai jos nu putem, putem doar să urcăm din punctul acesta. La 2-0 speram că putem intra în joc”.