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Meme Stoica nu e de acord cu Gigi Becali! Analiza în direct după Craiova – FCSB 5-0: “Ei au fost prea buni, noi – sub orice critică!”

Extrem de afectat, Mihai Stoica a analizat eșecul usturător de la Craiova, scor 0-5. Managerul de la FCSB e impresionat de forța campioanei en-titre.
Mădălin Răureanu
20.09.2026 | 14:10
Meme Stoica nu e de acord cu Gigi Becali Analiza in direct dupa Craiova FCSB 50 Ei au fost prea buni noi sub orice critica
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica, analiză detaliată a înfrângerii cu Craiova, scor 0-5. Foto: colaj Fanatik
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Mihai Stoica a oferit primele declarații după ce FCSB a fost umilită la Craiova. Oficialul roș-albaștrilor recunoaște forța rivalilor și e convins că echipa sa are capacitatea de a reveni după un astfel de șoc.

MM Stoica, analiză după Craiova – FCSB 5-0

Managerul FCSB a fost surprins de evoluția foarte slabă a echipei sale în derby, dar remarcă și jocul extrem de bun al oltenilor. „Ei au fost foarte buni și foarte puțin se vorbește de cât de buni au fost ei. Iar noi am fost sub orice critică. Diferența este corectă, putea fi și mai mare.

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Explicații sunt multe, dar nu prea interesează pe nimeni. Suporterii se simt umiliți pentru că este una dintre cele mai dure înfrângeri prin scor, dar și ca joc. În astfel de momente, dacă te ascunzi înseamnă că nu ai caracter.

Craiova a făcut un meci perfect. Rar mi-a fost dat să văd un asemenea mod de interpretare a jocului. Au și chimie, știm echipa pe de rost”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea MM la FANATIK.

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Gigi Becali, contrazis de MM Stoica

Chiar dacă Gigi Becali a fost extrem de dur după înfrângerea de la Craiova, Mihai Stoica are motive de optimism și aduce argumente: „L-am auzit pe Gigi aseară, că nu avem valoare, că nu avem echipă. Eu sunt de altă părere. Nu cu mult timp în urmă, echipa asta a bătut la Mioveni cu 5-0 pe FC Argeș”.

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Oficialul roș-albaștrilor a fost neplăcut surprins de modul în care echipa sa a tratat faza de la primul gol în meciul de la Craiova. Bancu a aruncat de la margine către Assad, care a rămas singur cu Târnovanu și a înscris.

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„Anul acesta a fost o comedie a erorilor în foarte multe partide pe care noi le-am disputat. Să primești golul 1 așa, nu există nicio scuză. Să nu fii concentrat, Bancu și Assad să reacționeze atât de bine și noi pur și simplu să contemplăm. Ăsta e gol de cascadorii râsului, eu nu țin minte să mai fi primit un asemenea gol. Chiar sunt curios dacă la Bancu se consideră assist dacă a dat direct din aut”, a spus MM Stoica.

Speranțe cu viitorul antrenor

FANATIK a dezvăluit care sunt cei doi antrenori de pe lista lui Gigi Becali pentru a-l înlocui pe Marius Baciu. Mihai Stoica a explicat că fotbaliștii de la FCSB suferă cel mai mult la nivel mental, iar viitorul șef al vestiarului va avea misiunea de a rezolva această problemă:

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„E clar că trebuie schimbat ceva. Antrenorul care vine trebuie să schimbe mentalul fotbaliștilor, pentru că eu nu sunt de acord că nu avem valoare. Problemele nu sunt de ordin fizic, ci tactic, tehnic și mental.

Performanțele se nasc în urma suferinței. Mai jos nu putem, putem doar să urcăm din punctul acesta. La 2-0 speram că putem intra în joc”.

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Mădălin Răureanu
Mădălin Răureanu
Mădălin Răureanu este editor pe zona de sport la Fanatik. A debutat în presă în 2010 la gsp.ro. Și-a continuat cariera în presa de sport la Dolce Sport / Telekom Sport, după care au urmat peste 6 ani de marketing în industria de pariuri.
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