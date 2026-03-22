Meme Stoica, reacție-șoc: „Merităm să murim de foame. Suntem în play-out”. Exclusiv

După ce a obținut doar o remiză cu „lanterna roșie” Metaloglobus, 0-0, la primul meci după numirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică, FCSB a înregistrat prima victorie din play-out în etapa a 2-a, 1-0 cu UTA. În direct la emisiunea MM LA FANATIK, Mihai Stoica (60 de ani) a analizat cele două dispute și a avut o reacție uluitoare cu privire la programarea partidei cu FC Botoșani.

Concluziile lui Mihai Stoica după primele două meciuri ale lui Mirel Rădoi la FCSB

Mihai Stoica a analizat victoria obținută de FCSB contra UTA-ei. „Aspectul pozitiv este că nu am primit gol în cele două meciuri, jucate împotriva unor adversari care teoretic ne sunt inferiori, cu care noi am avut probleme. UTA, cu excepția unei acțiuni din prima jumătate a meciului, când Matei Popa a respins cu piciorul în corner, nu a avut nicio situație în care să fie periculoasă. Doar lovitura aia liberă, dar acolo cred eu că Barbu s-a grăbit. Mi s-a părut un arbitraj excepțional, a lăsat jocul liber, e un arbitru care crește vizibil, dar la acea fază cred că s-a grăbit, eu cred că Duarte nu a faultat”, a declarat oficialul campioanei.

Apoi, acesta a vorbit despre faptul că FCSB va evolua în etapa a 3-a din play-out pe terenul lui FC Botoșani vineri, 3 aprilie, la doar 3 zile după ce echipa națională va disputa al doilea meci din această acțiune, fie finala barajului pentru Cupa Mondială, fie o partidă amicală. „Acum urmează o deplasare la Botoșani. Am fost programați vineri, iar echipa națională va juca al doilea meci, sperăm să fie oficial, marți. Mi-a fost și rușine să spun ‘Stai, că noi avem foarte mulți jucători la echipele naționale, poate ar trebui să jucăm luni’ ”, a afirmat Mihai Stoica, în exclusivitate pentru FANATIK. „Cu rușinea mai mori și de foame” a fost replica lui Horia Ivanovici, iar președintele celor de la FCSB a avut o reacție șocantă: „Lasă, murim de foame, că merităm, ce să mai? Merităm, suntem în play-out”.

Mihai Stoica a analizat sistemul de joc al lui Mirel Rădoi

, însă jucătorii nu s-au adaptat total pentru moment la această formulă, care a fost schimbată la pauza meciului cu UTA. „S-a început așa, dar apoi s-a schimbat. Toată partea a doua a meciului am jucat 4-3-3. E un sistem nou, cu niște trasee noi, jucătorii sunt obișnuiți să joace în sistemul vechi.

Culmea este că golul a fost marcat de Miculescu în poziție de număr 9, el jucând în a doua jumătate în partea dreaptă. Ușor-ușor cred că se va putea implementa și acel sistem. Acum, jucătorii care plecau la echipa națională, poate erau și cu gândul acolo", a afirmat Mihai Stoica la emisiunea MM LA FANATIK.

