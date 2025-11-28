Meme Stoica, reacție tare după victoria Craiovei cu Mainz: „Știu cum ne bucuram noi la 0-0”. Exclusiv

CE TREBUIE SĂ ȘTII Mihai Stoica laudă victoria Universității Craiova cu Mainz

Mihai Stoica (60 de ani) a aplaudat performanța Universității Craiova, care a învins-o pe Mainz în etapa a 5-a din Conference League. Succesul oltenilor i-a amintit lui Meme de un meci mare făcut de FCSB sezonul trecut.

Universitatea Craiova a învins-o cu 1-0 pe Mainz, grație golului marcat de Al-Hamlawi, în minutul 67, din penalty. Cu acest succes, . Echipa lui Felipe Coelho este pe locul 15, cu 7 puncte.

Victoria obținută în vulcanul de pe „Ion Oblemenco” i-a amintit lui Mihai Stoica de meciul pe care FCSB l-a făcut în sezonul trecut de Europa League, cu Hoffenheim. Atunci,

„(n.r. – Te-a interesat vreo secundă ce a făcut Craiova sau nu ți-a păsat?) Nu, nu. Eram înainte de a începe meciul nostru. Am auzit, îi felicit din toată inima, e un rezultat mare. Știu cât am fost noi de bucuroși când am făcut doar 0-0 în deplasare cu Hoffenheim.

Să bați o reprezentantă a Bundesligii, e într-adevăr o performanță excepțională. Și cred că cu 7 puncte Craiova e calificată (n.r. – în primavara europeană). Și e mare lucru.

Chiar dacă e a 3-a competiție, e o competiție unde cel puțin Mainz sau AEK Atena sau Sparta Praga sunt echipe de Europa League, nu de Conference League, iar Craiova are două victorii până acum, un egal, sunt performanțe foarte importante pentru fotbalul românesc.

Din păcate, puteam aduce și noi măcar un punct, dar nu a fost să fie”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

