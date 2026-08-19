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Meme Stoica, replică devastatoare pentru „rockerul” Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului. Exclusiv

Mihai Stoica a reacționat după declarațiile lui Ciprian Ciucu despre derby-ul Dinamo - FCSB și i-a transmis primarului Bucureștiului o replică ironică.
Tibi Cocora
19.08.2026 | 08:36
Meme Stoica replica devastatoare pentru rockerul Ciprian Ciucu primarul Bucurestiului Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica a reacționat după declarațiile lui Ciprian Ciucu despre derby-ul Dinamo - FCSB. Foto: Colaj Fanatik.
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Mihai Stoica nu a trecut cu vederea formularea folosită de Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului, atunci când acesta a vorbit despre derby-ul dintre Dinamo și FCSB. Edilul s-a referit la roș-albaștri drept „cealaltă echipă”, într-un context legat de faptul că partida nu se va putea disputa pe Arena Națională, iar oficialul FCSB a reacționat în exclusivitate la „MM la Fanatik“. MM Stoica a considerat că afirmația lui Ciucu denotă lipsă de respect și i-a transmis un mesaj pe măsură.

Mihai Stoica, replică pentru Ciprian Ciucu: „Așa sunt rockerii în general”

Subiectul mutării derby-ului dintre Dinamo și FCSB la Cluj-Napoca a ajuns, mai nou, și mai mult în atenția lui Mihai Stoica. Oficialul grupării roș-albastre nu a fost deloc impresionat de modul în care primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a ales să se refere la FCSB și a răspuns cu ironie.

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MM Stoica a făcut referire inclusiv la imaginea publică a edilului și la pasiunea acestuia pentru muzica rock, înainte de a puncta că, în opinia sa, lipsa de respect dintre cele două părți este reciprocă.

„Domnul Ciucu e foarte haios și na, așa sunt rockerii în general, foarte haioși. E rocker, am văzut un interviu pe care domnia sa l-a realizat în vastele birouri și arăta apartenența la familia rockerilor. Pot spune că lipsa de respect e reciprocă. Am replici bune“, a spus Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM la Fanatik“.

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Nu se mai joacă Dinamo – FCSB la Cluj? Anunţul lui Mihai Stoica

Mihai Stoica a dezvăluit că deşi totul a fost bătut în cuie, nu mai este o certitudine că derby-ul de pe 5 septembrie se va juca pe Cluj Arena. Managerul general al roş-albaştrilor spune în emisiunea „MM la Fanatik” că cineva de la Dinamo s-a interesat dacă se poate schimba locaţia:

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„Nu ştiu dacă o să jucăm la Cluj. Noi am acceptat, dar să vedem dacă vom merge la Cluj. Sunt informaţii că s-ar putea să nu se joace la Cluj. Noi vrem să jucăm oriunde este un teren bun. Sunt informaţii că la LPF există nişte solicitări. 

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Noi am zis aşa: jucăm oriunde este un teren bun. Dar noi putem să fim siliţi să jucăm oriunde. S-a interesat cineva dacă se poate anula. I don’t know (trad. Nu ştiu) Noi, până atunci avem meciuri. Aşa înţeleg, că există această posibilitate, să nu mai jucăm la Cluj. Noi jucăm oriunde. La Târgovişte este teren excepţional şi este foarte aproape de Bucureşti”, a dezvăluit Mihai Stoica.

  • 5 septembrie este data la care e programat derby-ul Dinamo – FCSB
  • 30.201 de locuri e capacitatea stadionului Cluj Arena

Meme Stoica, replică devastatoare pentru „rockerul” Ciprian Ciucu

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