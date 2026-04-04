Meme Stoica rupe tăcerea după ruşinea FCSB de la Botoşani! Tunurile pe jucători: “Am eşuat lamentabil! Ai 1-0, 2-1 şi…”

FCSB a bifat o nouă înfrângere surpriză în SuperLiga. Campioana a pierdut cu 2-3 meciul cu FC Botoşani, fiind întoarsă de două ori după ce a condus cu 1-0 şi 2-1. Înfrângerea îi face pe roş-albaştrii să tremure şi pentru barajul de Conference League, după ce echipa lui Croitoru i-a egalat la puncte.

Mihai Stoica, după ruşinea FCSB-ului la Botoşani! A făcut praj arbitrajul

Mihai Stoica rupe tăcerea după eşec în emisiunea MM la Fanatik. Managerul general de la FCSB a declarat că prestaţia jucătorilor a fost foarte slabă, dar în acelaşi timp ambele în timp ce roş-albaştri se aflau la conducerea meciului:

„Cumva, este un deja-vu. În ultimul meci jucat acolo, am condus şi am pierdut. De câte ori jucătorii vin de la echipa naţională, nu vin bine. Meciul a fost programat vineri, nici nu au avut timp să se antreneze cu noi. Una dintre cauze… Am întâlnit o echipă care a jucat un fotbal foarte bun şi a reuşit să treacă peste două momente foarte grele, golurile noastre.

La 1-0 am avut un penalty foarte clar, domnul Roman nu l-a văzut, iar domnul Cojocaru de la VAR nu mă aşteptam să îl vadă. Nu ştiu ce s-a verificat acolo, Cisotti a jucat mingea, Suta a intrat în el. Penalty clar, 2-0 era altceva. Iar la 2-1 e o greşeală de arbiraj care nu poate fi explicată. Acest tânăr arbitru, tânără mlădiţă, a schiţat gestul de a-i da al doilea galben lui Papa…

A fost evident, era între galben şi roşu intrarea lui la Tănase. S-a răzgândit ştiind că trebuie să îl elimine, iar minutul următor Croitoru l-a schimbat pe Papa. Înclin să cred că la 2-1 şi ei în inferioritate se juca altceva. Dacă scoatem aceste faze din context şi e greu să le scoatem, rămâne un joc modest al nostru, cu greşeli individuale incredibile şi un joc foarte bun al celor de la Botoşani”, a spus Mihai Stoica.

A pus tunurile pe propriii jucători: „Au eşuat lamentabil”

Managerul campioanei a pus tunurile pe jucători spunând că trebuie să îşi revină foarte repede din punct de vedere mental, pentru că o asemenea atitudine va duce la pierderea echipei, dar şi pierderea unui transfer în străinătate. Mihai Stoica nu îşi explică greşelile pe care le-au făcut fotbaliştii de la FCSB:

„Pe un teren greu, dar pentru condiţiile atmosferice, terenul a fost ok. Puteam obţine un rezultat bun, în urma unei evoluţii slabe, dar nu au vrut domnii Roman şi Cojocaru. Deja depăşim… avem două cifre în meciurile în care am condus şi am pierdut. Nu mai vorbim de meciurile în care am condus şi nu am câştigat. Este ceva care clar ţine de mental, nu de valoare. E o problemă mentală şi ar trebui să îngrijoreze unii jucători.

Noi o să fim în stare să trecem peste un sezon ratat, am trecut peste dezamăgiri mult mai mari, dar e un sezon ratat care poate fi cosmetizat cu o calificare în Conference League. Sunt convins că vom arăta altfel, dar unii jucători trebuie să se îngrijoreze pentru că dacă se prezintă aşa pierd şi echipa şi un transfer.

Prezentându-te aşa, eşuezi lamentabil în partide în care ai avantaj. Sunt destui jucători care au dezamăgit şi aseară. Sunt nişte chestii pe care nimeni nu le poate explica. Ai meci cu un adversar mult mai valoros cum a fost Feyenoord. A fost 3-1 pentru ei în minutul 60 şi câştigi. Ai meci cu un adversar pe care îl conduci… ok, eram îngrijorat înainte de meci, dar porneşti de la vestiare cu 1-0, gol fenomenal Olaru.

Le dai mingea, în fine, terenul prost, te egalează. Dar imediat gol, am zis că e meciul nostru. Dar te egalează din nou şi nu mă aşteptam niciodată să jucăm noi mai mult ca ei. Nu ştiu dacă orgoliu sau cum au gândit unii dintre ei. E incredibil să faci asemenea greşeli. Vedeam că nu e ziua noastră şi la 2-1 chiar le-a spus lui Cernat şi Cătălin Făinişi, am zis că dacă se termină 2-2 să ne pupăm.

Simţi când nu e ok. Asta nu scuză deciziile arbitrului, care duc la o viciere de rezultat. 10 contra 11 cu dezavantaj pe tabelă e altceva. Ăsta e alibi, să ne ascundem, să vorbim că e greu să joci cu echipe care se baricadează. Dacă îţi cauţi alibi că noi suntem jucători de play-off şi noi jucăm în play-out te gândeşti şi la asta (n.r. la retrogradare). Dar nu e cazul, o să schimbăm asta”, a spus Stoica.

Ce spune Mihai Stoica despre retragerea lui Gigi Becali de la FCSB: „Dacă ajungem ca asta să fie valoarea noastră…”

Managerul campioanei este de părere că patronul doar dacă FCSB va continua evoluţia dezastruoasă şi în următoarele sezoane. Totuşi, Mihai Stoica are încredere că echipa poate prinde locul în Conference League:

„Jucăm sâmbătă cu Galaţiul, trebuie să câştigăm, rămânem în continuare pe primul loc… Trebuie să legăm o serie bună, să jucăm prima manşă a barajului acasă. Să sperăm că vom juca şi finala pentru Conference League. Pentru unii e de ţinut minte ce greșeli au făcut, să nu le repete. Au fost foarte mari. Duarte nu a fost refăcut complet după accidentare.

Nu e greşeala lui Matei Popa, nu are vină la goluri. Ar fi foarte bine (n.r. să fie jenaţi). Am mai pierdut la Botoşani, dar contează şi cum pierzi. Nu mi se pare că am fost umilitori chiar dacă am pierdut 1-4 cu CFR Cluj, pentru că au fost două meciuri într-unul. I-am dominat în prima repriză, am fost doar noi pe teren până în minutul 40 şi după aia a fost 2-1 pentru ei. Dar aseară nu meritam mai mult chiar dacă arbitri erau corecţi.

Greşeli prea mari de arbitraj. Când joci foarte slab, dar ai un rezultat bun, se şterge impresia. Am fost împreună cu Mirel, nu vorbim la cald. Nu deschid subiectul la chestii de genul ăsta. Dacă reuşim în timp să vedem unde am fost în ultimii doi ani, dar dacă ajungem ca asta să fie valoarea noastră se pune şi problema asta (n.r. a retragerii patronului).

Sezonul ăsta merge foarte rău. Nu mă gândesc la asta pentru că sunt convins că vom reveni. E important să nu fie primul an din 2003 încoace în care nu ne calificăm în cupele europene. Asta e important. La anul vom ştii exact în ce competiţie jucăm, nu o să ne consumăm energia neştiind în ce competiţie jucăm”.

Răspuns tăios pentru Valeriu Iftime: „Am semifinală de Cupa UEFA. Crezi că mă afectează ce spune?”

Mihai Stoica a comentat şi ironiile patronului celor de la FC Botoşani, cu echipa Prefab Modelu. Managerul general al campioanei a enumerat realizările din ultimele decenii, spunând că nu e afectat de ce spune unul sau altul:

„Eu am 188 de meciuri în cupele europene. E greu să mă atingă ironiile unora care nu ştiu cu ce se mănâncă cupele europene. Am şapte calificări în primăvara europeană, mai multe decât orice echipă în ultimii 20 de ani. Şi decât Steaua-FCSB. Aşa că, pe mine mă… Am semifinală de Cupa UEFA. Crezi că mă afectează ce spune Iftime? Nu, deloc.

Mă afectează că am ajuns în situaţia asta. Dar am ajuns şi trebuie să ieşim. Credeam că am atins fundul gropii, dar e o iluzie. Noi am avut 1-0 cu Metaloglobus, dar mă rog… Mai văd echipe care sunt în situaţia noastră şi care au făcut eforturi considerabile să fie mai sus. Trebuie să o reparăm, nu avem altă variantă”, a dezvăluit Mihai Stoica în emisiunea MM la Fanatik.

12 înfrângeri a suferit FCSB în SuperLiga în acest sezon

27 de puncte are FCSB în play-out