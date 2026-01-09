Meme Stoica s-a întâlnit cu coșmarul FCSB-ului din 2014 în cantonamentul din Antalya. Video exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB se află în Antalya, unde își desfășoară cantonamentul de iarnă. Primul meci amical pentru bucureșteni a fost programat vineri, 9 ianuarie, cu Beșiktaș. Cu cine s-a întâlnit Mihai Stoica chiar înaintea partidei de verificare.

Mihai Stoica s-a îmbrățișat cu oficialii FRF

Numărăm zilele până la reluarea SuperLigii, însă echipele românești sunt în plin cantonament de iarnă acum. FCSB, campioana en-titre, a organizat un prim meci de verificare în compania turcilor de la Beșiktaș.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB

Oficialul FCSB-ului a fost surprins de reporterii FANATIK cum s-a îmbrățișat cu oficialii FRF, prezenți, de asemenea, la meciul bucureștenilor. MM a afișat un zâmbet larg pe față și s-a luat în brațe cu nume din staff-ul Federației precum Jerry Gane, Leontin Toader, Marius Niculae, Lucian Sănmărtean și mulți alții.

Mihai Stoica și salutul cu membrii FRF

Întâlnirea cu „dușmanul”. Mihai Stoica a dat ochii cu coșmarul FCSB-ului din 2014: Cosmin Moți

La amicalul dintre FCSB și Beșiktaș și-a făcut apariția și Cosmin Moți, directorul tehnic al formației bulgare Ludogorets. Fostul fotbalist român este cel care, în vara anului 2014, când juca la cubul de la sud de Dunăre, elimina FCSB din preliminariile Champions League.

Mai exact, după un cartonaș roșu încasat de portarul bulgarilor, Moți a intrat în poartă și a salvat două lovituri de pedeapsă după prelungiri. Astfel, Ludogorets ajungea în grupa B cu echipe precum Real Madrid, Liverpool și Basel.

După mai bine de un deceniu de la seara de coșmar pe care Cosmin Moți le-a provocat-o celor de la FCSB, dar și tuturor suporterilor echipei, el și Mihai Stoica s-au îmbrățișat fără vreun resentiment.