Sport

Meme Stoica s-a întâlnit cu coșmarul FCSB-ului din 2014 în cantonamentul din Antalya. Video exclusiv

Întâlnire directă între Mihai Stoica și coșmarul FCSB-ului în 2014! Cu cine s-a luat în brațe oficialul campioanei României în cantonamentul din Antalya.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
09.01.2026 | 16:35
Meme Stoica sa intalnit cu cosmarul FCSBului din 2014 in cantonamentul din Antalya Video exclusiv
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
5 poze
Vezi galeria
Mihai Stoica s-a îmbrățișat cu Cosmin Moți. Foto: FANATIK.
ADVERTISEMENT

FCSB se află în Antalya, unde își desfășoară cantonamentul de iarnă. Primul meci amical pentru bucureșteni a fost programat vineri, 9 ianuarie, cu Beșiktaș. Cu cine s-a întâlnit Mihai Stoica chiar înaintea partidei de verificare.

Mihai Stoica s-a îmbrățișat cu oficialii FRF

Numărăm zilele până la reluarea SuperLigii, însă echipele românești sunt în plin cantonament de iarnă acum. FCSB, campioana en-titre, a organizat un prim meci de verificare în compania turcilor de la Beșiktaș.

ADVERTISEMENT

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, se află și el la fața locului pentru a urmări amicalul pe care gruparea „roș-albastră” îl joacă fără Florin Tănase, care a fost surprins văzând meciul dintr-un loc inedit.

Oficialul FCSB-ului a fost surprins de reporterii FANATIK cum s-a îmbrățișat cu oficialii FRF, prezenți, de asemenea, la meciul bucureștenilor. MM a afișat un zâmbet larg pe față și s-a luat în brațe cu nume din staff-ul Federației precum Jerry Gane, Leontin Toader, Marius Niculae, Lucian Sănmărtean și mulți alții.

ADVERTISEMENT
Rusia îi mulțumește lui Trump pentru că a eliberat doi ruși de pe...
Digi24.ro
Rusia îi mulțumește lui Trump pentru că a eliberat doi ruși de pe vasul Marinera, confiscat recent. „Îi suntem recunoscători”
Mihai Stoica oficiali FRF Cosmin Moți coșmar FCSB
Mihai Stoica s-a luat în brațe cu oficialii FRF. Sursa Foto: FANATIK.

 

ADVERTISEMENT
Rușii au folosit pentru a doua oară racheta ”Oreshnik” în Ucraina: ”M-am gândit:...
Digisport.ro
Rușii au folosit pentru a doua oară racheta ”Oreshnik” în Ucraina: ”M-am gândit: `Asta e, ultimele secunde de viață`”

Mihai Stoica și salutul cu membrii FRF

Întâlnirea cu „dușmanul”. Mihai Stoica a dat ochii cu coșmarul FCSB-ului din 2014: Cosmin Moți

La amicalul dintre FCSB și Beșiktaș și-a făcut apariția și Cosmin Moți, directorul tehnic al formației bulgare Ludogorets. Fostul fotbalist român este cel care, în vara anului 2014, când juca la cubul de la sud de Dunăre, elimina FCSB din preliminariile Champions League.

Mai exact, după un cartonaș roșu încasat de portarul bulgarilor, Moți a intrat în poartă și a salvat două lovituri de pedeapsă după prelungiri. Astfel, Ludogorets ajungea în grupa B cu echipe precum Real Madrid, Liverpool și Basel.

ADVERTISEMENT

După mai bine de un deceniu de la seara de coșmar pe care Cosmin Moți le-a provocat-o celor de la FCSB, dar și tuturor suporterilor echipei, el și Mihai Stoica s-au îmbrățișat fără vreun resentiment.

Mihai Stoica oficiali FRF Cosmin Moți coșmar FCSB
Mihai Stoica, revedere cu Cosmin Moți. Sursa Foto: FANATIK.

 

Mihai Stoica s-a îmbrățișat cu coșmarul FCSB-ului din 2014

Aceasta este echipa unde merge Mirel Rădoi. Semnează și revine imediat pe bancă,...
Fanatik
Aceasta este echipa unde merge Mirel Rădoi. Semnează și revine imediat pe bancă, după aventura de la Craiova. Update
După ce a plecat de la FCSB și Rapid, Răzvan Oaidă a ajuns...
Fanatik
După ce a plecat de la FCSB și Rapid, Răzvan Oaidă a ajuns acum în Liga 2!
Inter l-ar putea transfera pe fiul fostului star de la Real Madrid și...
Fanatik
Inter l-ar putea transfera pe fiul fostului star de la Real Madrid și AC Milan! Mutarea pregătită de Chivu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Dumitru Dragomir a anunțat un transfer spectaculos din Liga 1: 'Am înțeles că...
iamsport.ro
Dumitru Dragomir a anunțat un transfer spectaculos din Liga 1: 'Am înțeles că pleacă. Poate juca titular în Anglia'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!