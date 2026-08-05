Sport

Meme Stoica, scut pentru Boutoutaou în fața lui Becali: „Nu din cauza lui avea Farul 2-0 la pauză”. Ce spune despre celelalte transferuri

Meme Stoica i-a luat apărarea lui Aymen Boutoutaou, după ce Gigi Becali a lăsat să se înțeleagă că și-a pierdut răbdarea cu jucătorul după un singur meci. Stoica are încredere în continuare în mijlocașul francez.
Flaviu Popa
05.08.2026 | 08:12
Meme Stoica scut pentru Boutoutaou in fata lui Becali Nu din cauza lui avea Farul 20 la pauza Ce spune despre celelalte transferuri
EXCLUSIV FANATIK
MM Stoica îl apără pe Boutoutaou, fotbalist criticat de Gigi Becali
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Meme Stoica îi transmite lui Gigi Becali să nu-l mai judece prea aspru pe Aymen Boutoutaou, fundaș pe care s-a plătit peste 1 milion de euro, dar care momentan nu a rupt gura târgului. Chiar și așa, Stoica anunță că „pariul” său va confirma cu siguranță și va deveni unul dintre cei mai importanți jucători din Superliga.

Meme Stoica face scut pentru Boutoutaou în fața lui Gigi Becali

Cât despre ultimele prestații ale FCSB, inclusiv remiza cu Farul, scor 2-2, Meme Stoica le transmite celor din anturajul echipei și fanilor să se liniștească, pentru că urmează vremuri mai bune cu siguranță.

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„A fost nemulțumire totală meciul de ieri. Am început meciul cu cinci jucători noi, dintre care trei nu au făcut pregătirea cu noi: Gnahore, Boutoutaou, Batubinsika. E logic să fie probleme, nu cred că-i o chestie nemaivăzută, să nu ne grăbim cu concluziile. Văd că Gigi a spus că a dat 1 milion și ceva și fă și tu un dribling. Păi, l-a lăsat singur cu portarul pe Octavian Popescu. În rest a fost în nota echipei Boutoutaou”, și-a început discursul Meme Stoica.

Mai mult, Meme Stoica i-a reamintit patronului Gigi Becali că în urmă cu mai multe zile declara public că este impresionat de francez, deci nu are cum să-l scoată din teren decât dacă fotbalistul o cere. „Tocmai spusese acum câteva zile că nu era nebun să-l scoată din echipă cu Auda, că el a cerut să iasă.

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Să ne hotărâm, ba e bun și ești nebun să-l scoți din echipă, ba după 45 minute îl scoți și spui că deja începi să-l etichetezi. E un jucător extrem de talentat, asta s-a văzut de toți cei care pricep. Sper să fie răbdare și să nu etichetăm”, a declarat Meme Stoica.

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Meme Stoica le-a transmis tuturor criticilor că nu Boutoutaou a fost vinovat pentru egalul cu Farul

În încheiere, Meme Stoica le-a transmis tuturor criticilor că nu Boutoutaou a fost vinovat pentru egalul cu Farul. De altfel, Gigi Becali declara înainte de acest transfer că Meme Stoica a fost cel care l-a propus pe francez la FCSB, în condițiile în care Stoica rareori laudă un jucător.

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„Acum, nu cred că din cauza lui a fost 2-0 la pauză pentru Farul. Al doilea gol al Farului un jucător a călcat pe minge și ne-a adormit pe toți.  L-a derutat și pe el procedeul ăla. Un 2-2 cu penalty ratat și știu eu, așa cum am spus, cinci jucători noi în primul 11. Nu ne ajută foarte tare terenul, ne-a ajutat la penalty că a alunecat terenul Farului. Trebuie să jucăm aici până revenim pe Arena Națională, în Ghencea nu se poate juca fotbal. N-am fost noi bine”, a completat Meme Stoica.

Meme Stoica, scut pentru Boutoutaou în fața lui Becali

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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