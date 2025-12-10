Meme Stoica și Andrei Vochin s-au contrat în direct pe tema regulii U21 în SuperLiga. „Dom’ director, tu știi cât ne costă?”

ADVERTISEMENT

Regula U21 continuă să fie privită cu reticență de anumiți oficiali din fotbalul românesc. Mihai Stoica este unul dintre cei care o contestă, însă Andrei Vochin l-a contrat în direct. Ce argumente au oferit cei doi, de fapt.

Mihai Stoica, dezgustat de obligativitatea regulii U21

Regula U21 în fotbalul românesc obligă toate cluburile din prima divizie (SuperLiga) să aibă cel puțin un jucător născut după o anumită dată pe teren pe toată durata meciurilor. Pentru sezonul în curs, acest criteriu presupune ca jucătorii să fie născuți începând cu 1 ianuarie 2004.

, regula U21 nu este nici pe placul lui Mihai Stoica. Președintele FCSB-ului consideră că, fără aceasta, mulți jucători nu ar fi utilizați nici măcar la nivelul Ligii 2. De asemenea, Meme a subliniat că este tot mai greu de găsit jucători tineri și talentați pe teritoriul țării.

„Vedeți ce super fotbaliști avem și câți se vor lăsa de fotbal. Probabil că unii nu vor putea să joace nici măcar în Liga 2 după ce termină cu regula asta ineptă. Hai să spun ceva. FCSB-ul este singura echipă care în Youth League, cu generația asta 2007, a reușit să scoată Zagreb, care Zagreb anul trecut a spulberat Farul și acum câțiva ani Dinamo. Nu-i vorba de asta.

E vorba că noi nu mai avem materie primă. E complicat să găsești jucători. Sunt multe echipe care caută jucători în străinătate. Noi, decât să persistăm cu regula asta, ar trebui să facem toate eforturile și federația aici chiar e de salutat ce face. Caută jucători pentru loturile naționale în străinătate. Pentru că fotbaliștii buni au început să se nască în străinătate, românii. Că unii nu mai știu română, asta e situația, nu contează. Nici Matty Cash nu știe poloneză și joacă pentru Polonia. Generația noastră 2007 au distrus competițiile în România când era Alin Stoica antrenor. Le-au distrus. Au câștigat.

Am început să dăm din 2007, din acea generație, Maxim apără titular la Voluntari, Pădurariu e titular la Corvinul, să zicem că ar putea fi niște soluții. Singurul jucător care s-a impus și e titular la o echipă cu pretenții este Toma!”, a spus inițial Mihai Stoica.

Contre în direct între Mihai Stoica și Andrei Vochin pe subiectul regulii U21

Prezent în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin a ținut să îi răspundă lui Mihai Stoica pe subiectul regulii U21, și de ce aceasta este o adevărată problemă în momentul de față la FCSB. Cei doi au venit, pe rând, cu argumente.

„Dacă îmi dai voie, domn director, Toma nu s-a impus. Toma joacă pentru că e regula U21!”, a spus inițial Andrei Vochin, contrat imediat de Mihai Stoica: „Eu spun că Toma ar fi jucat chiar fără regulă!”.

„Înseamnă că nu te mai deranjează regula dacă îl ai pe unul care joacă!”, a replicat imediat oficialul FRF. „Mă cunoști foarte bine, tu știi foarte bine ce înseamnă organizare la mine. Eu trebuie să am patru jucători pe poziția lui și nu am. Ca am, de regulă, un fundaș dreapta, un decar sau o extremă stângă, un vârf sau o extremă stângă și așa mai departe. Nu e așa!”, a argumentat oficialul FCSB-ului.

„Păi da, dar vezi că ai luat unul care are niște accidentări și niște dureri (n.r. – Politic) și ai dat unul care era de regulă și care probabil că era al doilea pe postul respectiv (n.r. – Musi)”, a fost răspunsul lui Vochin.

„Pentru mine nu există comparație între Musi și Toma, vorbind ca perspective. Nu există comparație!”, a ținut să sublinieze Mihai Stoica apoi.

Românii din străinătate vs. românii din țară. Mihai Stoica și Andrei Vochin au identificat diferențele majore

Discuția s-a mutat apoi pe subiectul talentului jucătorilor români din străinătate comparativ cu cel al fotbaliștilor din țară. Andrei Vochin a semnalat nevoia de specialiști care să-i dezvolte pe jucătorii autohtoni, în timp ce Mihai Stoica a subliniat încă o dată scăderea valorică cu fiecare generație nouă.

„Cât despre băieții românilor din străinătate… de regulă, genetica e cam aceeași, că marea majoritate sunt din ambii părinți români. Faptul că învață fotbalul în străinătate s-ar putea să-i facă mai buni decât cei care învață fotbalul în România. Și atunci, nu cumva problema nu e că nu avem noi materie primă, ci că nu avem noi cine să-i învețe să joace fotbal în România!?”, a fost problema ridicată de Andrei Vochin.

„Nu, problema e că nu avem noi materie primă. Pentru că generația 98-99 mi s-a părut o generație foarte bună, generația 2002 mi s-a părut o generație foarte bună, mai ales dacă vorbim de jucătorii de atac. Numai dacă luăm pe ăștia care sunt născuți în decembrie 2002, Ianis Stoica, Cîrjan, Octavian Popescu, Baiaram… În schimb, 2004 mi se pare o generație foarte slabă. Așa mi se pare mie. Greșesc eu, poate!”, a răspuns ferm Mihai Stoica.

„Genetic sunt la fel. Discuția e legată de specialiștii care îi cresc. Problema noastră în România este să găsim specialiștii care să-i ajute să se dezvolte precum cei de afară!”, a spus apoi Vochin.

„Când noi vom putea să oferim salarii de 5.000 de euro antrenorilor de la juniori și vom avea, știu eu, 20 de antrenori plătiți cu de 5.000 de euro, asta însemnând 1.200.000 numai netul pe an la salariile antrenorilor, da, atunci cred că vom putea să discutăm altfel!”, a concluzionat Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.