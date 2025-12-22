Meme Stoica și Robert Niță s-au pulverizat în direct după FCSB – Rapid 2-1: „Eu vorbesc acum, bă băiatule” / „Crezi că numai tu ai dreptate?”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a câştigat derby-ul cu Rapid, scor 2-1, în ultima etapă a anului. . Oaspeţii au marca , tot din lovitură de pedeapsă.

Meme Stoica și Robert Niță, ceartă în direct: „Eu vorbesc acum, bă băiatule!” / „Crezi că doar tu ai dreptate”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica şi Robert Niţă s-au certat în direct pe tema penalty-ului acordat de Istvan Kovacs după faultul comis de Graovac asupra lui Petrila:

Robert Niţă: Graovac îl ţine pe Petrila, nu e contact.

Mihai Stoica: Nu îl ţine, pune mâna pe el!

Robert Niţă: Hai, mă, ce naiba!

Mihai Stoica: Pune mâna pe el pentru că e fotbal şi e sport de contact, de aia!

Robert Niţă: Dacă e sport de contact şi îl trage înapoi ce e?

Mihai Stoica: Ţinerea e altceva, băi, băiatule. Alo, alo, calcă frâna, că nu ştii cu cine vorbeşti.

Robert Niţă: Ei, da, nu ştiu cu cine vorbesc. Ce vrei? Să ai doar tu dreptate?

Mihai Stoica: Băi, mai uşor!

Robert Niţă: Nu, băi, că nu vorbeşti cu…

Mihai Stoica: Nu mai vorbi cu mine. Dar când îl ţine pe Alibec la Cluj şi nu se dă penalty?

Robert Niţă: Păi aşa îţi zic şi eu opt penalty-uri…

Mihai Stoica: Lasă-mă să vorbesc, nu mai vorbi peste mine că vorbeşti după aia tu.

Robert Niţă: Acum vorbeam eu, după aia vorbeşti tu. De ce îl ţine? Nu să îl împiedice să joace mingea?

Mihai Stoica: Pune mâna la el ca să îl incomodeze cum se face la fotbal. Că ai fost fotbalist, nu altceva.

Cei doi s-au contrat şi cu privire la faza în care Rapid a cerut penalty la faza lui Hromada, după intervenţia lui Şut. Mihai Stoica a lăudat arbitrajul lui Istvan Kovacs, spunând că a condus impecabil meciul:

Mihai Stoica: Cum să fie cel mai bun Olaru? Că stă pe jos, simulează! Nu, Hromada simulează. Şi am văzut şi pe la Dinamo jucători care simulează. Cu UTA zici că s-a dat startul la campionatul de simulări.

Robert Niţă: La Hromada este contact 100%. Nu e umăr la umăr. Îi dă din spate, Meme.

Mihai Stoica: Robert, mai ţii minte golul… Calmează-te puţin, asta e situaţia, se întâmplă.

Robert Niţă: Corect…

Mihai Stoica: Acu câteva luni s-a jucat pe Arena Naţională Rapid – FCSB. Era 0-2. Mai ţii minte contactul dintre Koljic şi Ngezana?

Robert Niţă: Tot în careu.

Mihai Stoica: Tot în careu. Tot cu Istvan Kovacs. Pentru el astfel de contacte sunt normale, pentru că arbitrează la alt nivel. Noi vedem doar la televizor nivelul la care arbitrează el. Iar ăsta nu este penalty nici în 100 de ani. Cum nici atunci nu am comentat că e fault la Koljic.

Robert Niţă: Da, dar aici arbitrează în România, nu la Manchester City.

Mihai Stoica: Da, dar noi suntem obişnuiţi şi cu meciurile europene. Alţii, mai greu, ce să facem?

Robert Niţă: Voi jucaţi în România ca în Europa.

Mihai Stoica: Avem într-un an şi jumătate mai multe meciuri decât alţii în ultimii 20 de ani.

Robert Niţă: Felicitări, dar asta nu înseamnă că trebuie să vă arbitreze ca în Europa.

Mihai Stoica: Atunci trebuia să îi dea roşu lui Vulturar încă din minutul 2. Pentru mine a fost un arbitraj excepţional.

Robert Niţă: Pentru tine da. Felicitări pentru joc şi rezultat.

S-au împăcat la finalul intervenţiei: „Respect va fi mereu!”

Totuşi, dialogul s-a încheiat împăciuitor. Cei doi şi-au urat sărbători fericite şi şi-au cerut scuze pentru că s-au aprins în platou, Mihai Stoica spunând că va fi mereu respect între ei:

„Robert, scuze că ne mai aprindem, dar la noi respect va fi mereu. Fiecare îşi apără echipa cu care simpatizează. O strângere de mâini şi o îmbrăţişare specială pentru Dan Lupu. Forţa Oţelul!”, a spus Mihai Stoica.