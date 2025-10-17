Meme Stoica, șocat de reacția lui Mirel Rădoi: “Mă miră total… Știu ce relație are cu Răzvan Lucescu”

După ce înaintea meciului FCSB – Universitatea Craiova (scor 1-0), . Mirel Rădoi a luat foc la conferința de presă înaintea jocului cu Unirea Slobozia și . Cum a comentat Mihai Stoica noua polemică din fotbalul românesc.

Mihai Stoica a reacționat după ce Mirel Rădoi l-a atacat pe Mircea Lucescu

Mirel Rădoi nu a putut concepe cum selecționerul României a putut discuta cu un patron de club înaintea unui meci din campionat și să îi ureze succes. Tehnicianul Universității Craiova s-a dezlănțuit la adresa lui Mircea Lucescu, iar Mihai Stoica a fost șocat de declarațiile date de antrenorul român.

„Eu am o relație atât de strânsă cu Mirel, cimentată în timp, încât îmi e greu să vorbesc altfel despre el decât la superlativ. Am văzut ce a spus. Nu știu dacă avea nevoie să deschidă aceste fronturi acum, dar cred că toate se vor liniști. Nu cred că cei atacați vor replica, nu are niciun sens. Sunt niște discuții fără sens.

Nu cred că are vreo legătură desfășurarea meciului FCSB – Universitatea Craiova cu convorbirea telefonică dintre Gigi și Mircea Lucescu. Mirel poate să explice declarațiile date. Eu nu le înțeleg. Înțeleg că și eu făceam niște chestii… Hai să zicem că o punem pe seama tinereții. Nu am idee. Nu simt deloc că ne-a atacat. Da, a avut câteva declarații la adresa noastră după meci, da. Problema lui, eu n-am ce să răspund. Chiar n-am ce să răspund. Din poziția pe care am la club, n-am ce să răspund. Mă interesează prea puțin ce spun alții despre noi. Chestia aia cu brand-ul, fiecare are poziția lui, opinia lui, trebuie respectată, n-am idee.

Fiecare e responsabil pentru ce vorbește și ce gândește. Fiecare e cu treaba lui. Pe mine mă interesează atât de mult… Poate pe Gigi îl interesează mai mult ce spun alții, că el se distrează cu chestiile astea. Pe mine mă interesează prea puțin. Am chestii mult mai importante de făcut și la care să mă gândesc. Situația pe care o avem în clasament… În fiecare dimineață când mă trezesc, la asta mă gândesc. Nu cumva să crezi că mă gândesc la altceva”, a spus inițial Mihai Stoica.

Ce crede Mihai Stoica, de fapt, despre atitudinea lui Mirel Rădoi. „Mă miră asta!”

Mihai Stoica a comentat ulterior atitudinea lui Mirel Rădoi, Oficialul FCSB-ului nu a considerat greșit gestul lui Mircea Lucescu prin discuția telefonică avută cu Gigi Becali și a fost surprins de atacul antrenorului Craiovei, ținând cont de relația foarte bună cu Răzvan Lucescu, fiul lui „Il Luce”.

„Nu cred că a făcut ceva grav. Nu știu exact ce a spus nea Mircea, ce a declarat nea Mircea. Mie Gigi mi-a spus atunci că, nea Mircea a spus că e alături de el, dar nu că s-a referit la meci, că bate FCSB.

Ce mă miră pe mine… Știu relația pe care Mirel o are cu Răzvan Lucescu. Și mă miră ieșirile astea din ambele părți. Pentru că știu că deși noi am fost într-un război total cu Răzvan în perioada aia, 2005-2006, când ne luptam și pentru titlul și pentru parcursul european, ne-am întâlnit în sferturi, știu că după aia, când Răzvan a fost selecționer, relația lui cu Mirel a fost una extraordinară. Mai departe, anii trec, relațiile se schimbă, unii se împacă, alții se ceartă. Eu unul sunt pe pace. Am fost destul pe război cât a fost tânăr”, a mai spus Mihai Stoica.

Jocuri mentale ale lui Mirel Rădoi? Mihai Stoica a analizat situația antrenorului

Mihai Stoica a comentat ulterior posibilitatea ca Mirel Rădoi, prin diversele ieșiri și conflicte în care intră, să abată atenția de la parcursul echipei sale în campionat și în cupele europene. Oficialul campioanei României a reamintit și de declarațiile antrenorului oltenilor după ce a pierdut la București, spunând că victoria FCSB-ului a fost meritată.

„El deocamdată e pe locul 2, nu? Nu mai știu clasamentul, ca eu mă uit acum la locul 6, nu mă uit în față. Cu un parcurs bun spre foarte bun în campionat și un parcurs excepțional, mai puțin ultimul joc, în Conference League. Deci nu cred ca ar avea motive sa abată atenția inventând conflicte. Dar poți să știi?

Mircea Lucescu a spus la un moment dat că valoarea unui antrenor, nu știu dacă îl citez cu exactitate, este dată de ultimul său rezultat. Dacă ne luăm după asta, atunci… na… Ultimul lui rezultat e 0-1 cu FCSB. Nu știu dacă i-a trecut, dar trebuia și noi să batem pe cineva.

Când discuți de arbitraj, nu înseamnă că ataci adversarul. Eu nu simt absolut nimic. În primul rând, că n-a fost absolut nicio greșeală de arbitraj. Încă o dată, fiecare poate să spună orice. Eu cred că a fost o victorie pe deplin meritată, arbitrajul a fost, dacă luăm ultimele decizii, deciziile finale, a fost impecabil. Pentru că toate cele trei decizii majore au fost cele corecte”, a concluzionat Mihai Stoica la „MM la Fanatik”.