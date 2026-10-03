Meme Stoica, speriat de ce a văzut la România: „Nu credeam că există fotbaliști care, pentru Gică Hagi, să NU aibă atitudine!”

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Mihai Stoica recunoaște că era încrezător în naționala lui Gică Hagi după ce a văzut prima repriză din meciul cu Suedia, însă ceva s-a întâmplat începând de la pauza meciului de la Stockholm. După dezastrul de la Varșovia, managerul general al celor de la FCSB a rămas surprins de lipsa de atitudine a fotbaliștilor, în condițiile în care pe bancă se află cel mai important fotbalist român din toate timpurile. De asemenea, el a observat un gest despre care spune că i-a ridicat mari semne de întrebare.

Mihai Stoica, surprins de atitudinea „tricolorilor” sub comanda lui Gică Hagi

Poate că toată lumea s-ar fi așteptat ca însă din păcate acest lucru nu s-a întâmplat. În emisiunea „MM la FANATIK”, Mihai Stoica recunoaște că nu poate înțelege cum „tricolorii” nu au pic de entuziasm doar din simpla prezență a „Regelui” pe banca tehnică.

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„Nu începuse rău. Chiar nu începuse rău. Ok, scuza că ai rămas în 10 și de-aia să ajungi să joci la nivelul ăsta nu există, dar s-au văzut multe cazuri. Spania a bătut Germania 6-0. Germania a bătut Brazilia 7-1. Adică se întâmplă și chestii din astea. Problema e că meciul ăsta, dacă s-ar fi întâmplat doar ce s-a întâmplat aseară, puteai să-l treci cu vederea. Problema e că vine la trei zile după ce s-a întâmplat și cu Bosnia, unde mi s-a părut foarte grav faptul că am luat patru goluri acasă. Bosniacii au ratat și niște ocazii monumentale și am jucat 11 la 11.

Alta e problema. Eu sunt aceeași generație cu Gică Hagi. În ’95 am fost cu Valentin Ștefan, căpitanul Oțelului, care era chemat chiar dacă exista Generația de Aur, el și Ion Viorel au fost chemați la echipa națională la momentul ăla de Anghel Iordănescu, pentru că Oțelul juca un fotbal foarte, foarte bun în acea perioadă cu regretatul Vasile Simionaș. Și am fost la Pompiliu Popescu cu Vali Ștefan să-l consulte. Am intrat în cabinet și la un moment dat a intrat Gică Hagi. Reține, aveam 30 de ani. A intrat Gică Hagi, care era căpitanul naționalei. Crede-mă, am vrut să articulez niște cuvinte și nu am reușit. Efectiv îmi transpiraseră palmele că intrase Gică Hagi. Ăsta era respectul pe care îl aveam pentru un fotbalist din generația mea, dar era Gică Hagi și tocmai de aceea.

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În timp generațiile se schimbă, respectul pentru liderii de generație poate se pierde, că așa sunt generațiile. Pe vremuri, dacă îți luai doar un șut în fund de la vreun senior, erai mulțumit. Nu mă așteptam însă să existe fotbaliști care pentru Gică Hagi să nu dea totul. Mie nu-mi place trompetismul ăsta, sunt român, Generația de Suflet, mie mi se par chestiile astea forțate. Nu știu dacă patriotismul te îmbie să joci și să dai tot. Mă așteptam, din respect pentru Gică Hagi, pentru cine a fost și este în fotbalul românesc, unii jucători să aibă altă atitudine.

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Am pierdut mingea, mă duc și alerg. Ok, iau trei cartonașe roșii, dar măcar arăt că vreau, măcar fizic, dacă n-am alte mijloace. Nu prea am văzut asta. Meciul de ieri nu poate fi scos din context, pentru că la un moment dat se întâmplă o zi în care să nu-ți iasă absolut nimic”, a declarat Mihai Stoica în emisiunea „MM la FANATIK”

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Cei mai valoroși fotbaliști ai lui Gică Hagi au făcut un meci dezastruos

În meciul de la Varșovia, Radu Drăgușin a făcut o greșeală de începător și l-a lăsat pe arbitrul Urs Schnyder să-l poată judeca în duelul din careu cu Lewandowski. Chiar dacă mâna pe care stoperul a pus-o pe vârful polonez nu pare în niciun caz să-i provoace cădere adversarului,

De asemenea, Andrei Rațiu a avut unul dintre cele mai slabe meciuri în tricoul României. Zalewski s-a distrat în repriza a doua cu fundașul dreapta lăudat chiar și de Mourinho, care în trecut nu a avut astfel de probleme nici măcar când a fost nevoit să se apere împotriva unor fotbaliști de clasă mondială, cum ar fi Vinicius Junior.

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„Cei mai valoroși jucători ai noștri sunt cei care au greșit ieri. Asta e clar. Cea mai bună cotă o au Drăgușin și Rațiu. Și chiar Răzvan Marin, care este singurul care joacă la Champions League, și nu joacă, marchează gol fenomenal. Și Denis Man e la PSV în Champions League, dar nu prea joacă în ultima vreme. Se întâmplă când cei mai buni jucători, liderii echipei, îți greșesc. Și greșeli mari. Asta se întâmplă. Când un arbitru ia o decizie atât de drastică… ok, e o eroare de a calcula traiectoria balonului făcută de Radu Drăgușin, dar de aici până când să dai penalty cu eliminare, pentru că implică eliminare, e clar, pentru că pune mâna pe adversar. Până la urmă te uiți și simți tu ca arbitru cu experiență. Știi și când Lewandowski se aruncă. Atunci parcă nu-ți vine să rupi echilibrul.

Eu nu spun că a fost contra noastră, pentru că am văzut multe păreri, că dom’le, că și galbenul nu știu cum l-a dat la Băluță, dar decizia aia îți rupe echilibrul. Dai penalty cu eliminare și elimini practic liderul defensivei. Cred că în zece contra unsprezece totul s-a schimbat. Dar și așa e greu de înțeles și greu de scuzat modul în care unii fotbaliști au interpretat anumite acțiuni. Adică ok, a făcut Zalewski meciul vieții, dar totuși pe Rațiu nu l-a pus în dificultate Vinícius, care e puțin mai fotbalist decât Zalewski”, a mai explicat MM.

Gestul care l-a speriat pe Mihai Stoica în Polonia – România 6-0

Mihai Stoica a explicat că nu este neapărat îngrijorat de viitorul naționalei din pricina rezultatelor slabe din UEFA Nations League, ci din cauza atitudinii pe care fotbaliștii au arătat-o. Faza care i-a generat teamă managerului general de la FCSB s-a întâmplat la scorul de 5-0 pentru adversari, atunci când portarul Otto Hindrich l-a felicitat entuziast pe Racovițan după ce a respins o minge în corner.

„După primele 45 de minute de meci cu Suedia, eu am zis că suntem pe drumul bun. După aceea s-a întâmplat ceva. Chiar s-a întâmplat ceva. Nu știu ce și nu știu cât de multe explicații plauzibile poate găsi cineva. Dacă ar fi greșit Ghiță, cum s-a întâmplat în Suedia, cumva te aștepți. Nu e un jucător care să fi jucat la nivel foarte mare împotriva unor adversari de calibru. Pentru că și suedezii, și bosniecii, și polonezii au atacanți de calibru, chiar dacă peste Lewandowski au trecut anii.

Mă așteptam la mai mult. Adică, totuși, să pari blazat la 0-3, 0-4 nu mi se pare normal. Blazare poate să intervină la jucători aflați la final de carieră, care n-au nicio motivație, asta poate să intervină. Dar la fotbaliști care îl au pe bancă pe cel mai mare nume din fotbalul românesc, din toate timpurile, nu e normal să fie blazare. Apoi am mai văzut o chestie care m-a speriat. La 5-0, Racovițan a respins un șut cu genunchiul, în corner, iar Hindrich l-a felicitat. Au bătut cuba.

Pe mine chestia asta m-a speriat. Adică la 5-0 tu bați cuba ca și cum ar fi fost 0-0? Astea, eu sunt foarte atent la limbajul corpului. Sunt foarte atent la modul în care jucătorii interpretează anumite acțiuni. Încerc să mă uit și la latura asta psihologică a fotbalului. Mie mi se pare grav la 5-0 să bați cuba. Adică asta înseamnă cumva, cred eu că… Băi, bine că n-am mai luat unul”, a conchis Mihai Stoica în cadrul emisiunii „MM la FANATIK”