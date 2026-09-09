Sport

Meme Stoica știe cine e urmașul lui Mirel Rădoi la FCSB! Pariul făcut după ultimul transfer

Meme Stoica e mulțumit de campania de transferuri făcută de FCSB în această vară. Un jucător anume pare să fie pariul conducătorului de la FCSB și, de ce nu, urmașul lui Mirel Rădoi.
Flaviu Popa
09.09.2026 | 20:35
Meme Stoica stie cine e urmasul lui Mirel Radoi la FCSB Pariul facut dupa ultimul transfer
ULTIMA ORĂ
Cine ar fi urmașul lui Mirel Rădoi la FCSB
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Karlo Muhar s-a transferat la FCSB pe ultima sută de metrii, după mai multe complicații cu rezilierea contractului cu CFR Cluj. Croatul a semnat din postură de jucător liber de contract, a primit o sumă consistentă de bani la semnături, iar acum e gata să facă senzație în tricoul „roș-albastru”.

Meme Stoica pariază pe cuplul Muhar – Arad și îi vede urmașii lui Rădoi, Paraschiv, Bourceanu sau Pintili

Fără să se ferească de cuvinte, Mihai Stoica e de părere că Muhar poate să intre în istoria de aur a FCSB, fiind desemnat drept urmaș al lui Mirel Rădoi. Mai exact, Meme Stoica e convins că în tandem cu israelianul Ofi Arad, Karlo Muhar poate să facă parte dintr-un nou cuplu de aur de mijlocași, cum a fost și cel format din Mirel Rădoi – Sorin Paraschiv.

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Înainte îi aveam pe Rădoi – Paraschiv, Bourceanu – Pintili, Șut și Lixandru. Țin minte acel 2-2 cu Dinamo, aveau acea implicare, când îi vedeai. Cred că Ofri Arad și Muhar ar putea să fie…e important să ai patru mijlocași centrali la care să poți apela mereu, acum cu Korenica și Cisotti putem să spunem că avem șase”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Karlo Muhar a fost prezentat oficial în urmă cu trei ore de site-ul oficial al FCSB. Karlo Muhar este noul nostru jucător. Mijlocașul croat în vârstă de 30 de ani, care se pregătește deja alături de noii săi colegi, va purta tricoul cu numărul 73. Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de succes în tricoul roș-albastru!”, au transmis reprezentanții echipei.

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Karlo Muhar este evaluat la 1,2 milioane de euro de Transfermarkt și se apropie de meciul 400 într-o partidă oficială

Karlo Muhar are 1,90 m înălțime și e evaluat la 1,2 milioane de euro. A bifat 390 de meciuri oficiale în cariera sa la echipe importante, reușind să înscrie 36 de goluri și 17 pase de gol. Pentru CFR Cluj a evoluat în 136 de partide, a înscris 22 de goluri, a dat 12 pase de gol și a strâns peste 10.000 de minute jucate.

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În cariera sa, Muhar a mai evoluat în 83 de meciuri pentru Dinamo Zagreb II, 45 pentru Lech Poznan, 37 pentru Inter Zapresic și 36 pentru CSKA Sofia. A mai jucat la Kayserispor și AL-Orobah, reușind și o prezență la prima echipă a celor de la Dinamo Zagreb.

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Deși în Gruia încasa un salariu de 45.000 de euro, bani pe care nu i-a văzut niciodată, Muhar a acceptat la FCSB un salariu aproape cu 50% mai mic, pe lângă o primă de instalare substanțială pe care a primit-o: aproximativ 200.000 de euro. De altfel, pentru a juca la FCSB, Muhar a acceptat să renunțe la aproximativ 300.000 de euro, bani pe care urma să-i primească de la CFR Cluj.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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