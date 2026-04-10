Memoria lui Mircea Lucescu, cinstită și în Italia. Anunțul făcut de fostul său club înaintea etapei din Serie A

Măreția lui Mircea Lucescu trece dincolo de granițele României, iar una dintre fostele sale echipe din Italia a luat o decizie simbolică de mare respect pentru "Il Luce".
Mihai Alecu
10.04.2026 | 17:45
Mircea Lucescu, comemorat în Italia. Foto: Sport Pictures
Mircea Lucescu, antrenorul român care este pe locul 3 all-time în rândul tehnicienilor ca număr de trofee câștigate, a rămas și în inimile celor din Italia, acolo unde a pregătit mai multe formații de tradiție ale fotbalului din „Cizmă”.

Mircea Lucescu va fi comemorat la meciul celor de la Pisa

Mircea Lucescu a fost pe banca celor de la Pisa în sezonul 1990-1991, iar oamenii de acolo nu l-au uitat pe „Il Luce” și au luat o decizie importantă înainte de meciul din runda cu numărul 32 din Serie A, contra celor de la AS Roma. Duelul va avea loc pe Stadio Olimpico din capitala Italiei și se va disputa și în memoria antrenorului român. Jucătorii de la Pisa urmează să poarte banderole negre în memoria lui Mircea Lucescu, iar partida o să înceapă cu un moment de reculegere pentru fostul mare antrenor.

„În ultimele ore, lumea fotbalului a deplâns dispariția lui Mircea Lucescu, antrenorul legendar care și-a pierdut viața la vârsta de 80 de ani, practic în timp ce își exercita meseria pe care o iubea cel mai mult, cea de selecționer al României. Pentru a-i onora memoria, jucătorii echipei Pisa vor purta pe braț banderole negre de doliu în partida din deplasare împotriva Romei, meci care inaugurează oficial etapa 32 din Serie A. Reamintim că Pisa a fost prima echipă antrenată de Lucescu în Italia, în sezonul 1990/1991, care a fost și ultimul petrecut de „nerazzurri” din Toscana în Serie A, înainte de revenirea din actuala stagiune”, au notat jurnaliștii de la Tuttomercatoweb.

Peste 15.000 de oameni au fost la priveghiul lui Mircea Lucescu

Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus miercuri și joi la Arena Națională, acolo unde peste 15.000 de oameni, foști elevi, colegi sau membri din familie și-au luat rămas bun de la acesta. Imaginile de la cel mai mare stadion al țării au impresionat o țară întreagă și au arătat respectul de care a avut parte „Il Luce”.

Inclusiv patronul de la Șahtior Donețk, Rinat Ahmetov, a venit special la priveghiul lui Lucescu, fiind pentru prima dată când omul de afaceri iese din Ucraina după începutul războiului cu Rusia, informație prezentată exclusiv de FANATIK.

Meciurile europene au început cu un moment de reculegere pentru Mircea Lucescu

Pe lângă toate meciurile din primele 3 ligi din România, acolo unde se va ține un moment de reculegere pentru Mircea Lucescu, cei de la UEFA au onorat memoria lui „Il Luce” și au hotărât ca partidele din Champions League, de miercuri, plus confruntările din Europa League și Conference League, de joi, să aibă un omagiu pentru marele antrenor.

Imaginile au fost de-a dreptul impresionante și au arătat, încă o dată, cum respectul pentru Mircea Lucescu a fost nu doar la nivel local, ci în toată lumea fotbalului.

