Meniu de criză la Dinamo! Ce au mâncat jucătorii la cină după meciul cu Universitatea Craiova

E sărăcie mare la Dinamo. Fotbaliștii sunt plătiți din donațiile suporterilor, iar jucătorii își caută alte angajamente. La finalul partidei cu Universitatea Craiova, dinamoviștii au luat cina în autocar.

Pizza au avut în meniu fotbaliștii lui Jerry Gane, după partida de pe ”Ion Oblemenco”. Austeritatea este deja o stare de normalitate la Dinamo. De când clubul a fost preluat de Pablo Cortacero, al doilea cel mai galonat club de fotbal din România se confruntă cu cea mai grea criză financiară din istorie.

Singurii bani care au intra în conturi au fost cei donați de Asociația Doar Dinamo București (DDB), banii cuveniți din drepturile TV și cei din contractele de sponsorizare.

Criza se va adânci și mai mult în perioada următoare

Deși presupusul finanțator al lui Dinamo, spaniolul Pablo Cortacero susține ori de câte ori are ocazia că a făcut o majorare de capital de 5 milioane de euro, banii nu au mai ajuns în conturi.

Situația va deveni și mai tensionată. Mulți dintre foștii angajați au dat clubul în judecată și au câștiga procesele. Prunea, spre exemplu are de încasat aproximativ 45.000 de euro.

”Este vorba despre salariile neplătite în din octombrie 2019 până în iunie 2020, plus perioada de șomaj tehnic, plus cheltuieli de judecată. În vara anului trecut am încercat, împreună cu avocații, să stingem litigiul pe cale amiabilă, având în vedere relația mea de afinitate cu clubul și brand-ul Dinamo. Acum, nu am ce negocia”, a tunat fostul oficial al ”câinilor roșii”.

Contra a depus nu unul, ci mai multe memorii

Din informațiile FANATIK, Cosmin Contra a depus chiar mai multe memorii împotriva lui Dinamo, după ce nu a primit niciun ban în perioada petrecută pe banca echipei. Ultimele două au fost depuse în luna decembrie.

Salariul lui Cosmin Contra la Dinamo era de 16.000 de euro pe lună, ceea ce înseamnă că are de recuperat în jur de 65.000 de euro, pentru cele 4 luni petrecute la Dinamo, la care se adaugă taxele, suma finală ridicându-se la aproximativ 100.000 de euro.

Cu toate acestea, deținătorul pachetului majoritar de acțiuni, Pablo Cortacero, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK.RO că a virat 5 milioane de euro, reprezentând majorarea de capital, în data de 20 ianuarie. Anterior susținuse că a făcut majorarea de capital la data de 21 decembrie.

