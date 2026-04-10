Meniul de Paște 2026 în penitenciarele din România: 9,59 lei pe zi pentru trei mese. Ce mănâncă deținuții

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a stabilit că pentru Paștele din 2026 valoarea financiară a meselor din primele două zile ale sărbătorii religioase va costa zilnic maximum 9,59 de lei, așa cum a aflat FANATIK consultând deciziile instituției. Mai exact, în primele două zile ale Paștelui – duminică, 12 aprilie, și luni, 13 aprilie – bugetul zilnic alocat mesei unui deținut este de 9,59 de lei.

Indexare cu aproape un leu a meselor de Paște față de 2025

Conform datelor obținute de FANATIK de la ANP, instituție aflată în subordinea Ministerului Justiției, în cele 40 de centre de detenție din România se aflau aproape 25.500 de condamnați, persoane private de libertate. Prin Ordinul nr. 736/C din 3 aprilie 2026 al ministrului Justiției, Radu Marinescu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 7 aprilie 2026, sunt modificate valorile financiare ale normelor de hrană. În acest ordin sunt precizate și valorile hranei zilnice a deținuților în zilele festive, cum sunt Crăciunul și Paștele.

Astfel, prin ordinul respectiv s-a stabilit că suma maximă pentru o zi din primele două ale sărbătorii pascale să fie de 9,59 lei. Suma pentru o zi obișnuită este de 8,82 lei. Majorarea medie față de 2024 este de aproximativ 10%, reflectând evoluția indicelui prețurilor de consum pentru produse alimentare.

În suma individuală de 9,59 de lei sau bugetul total de aproape 500.000 de lei intră trei mese pentru o zi: micul dejun, prânzul și cina, incluzând, teoretic, și preparate festive specifice sărbătorii. Aici mai trebuie precizat că 9,59 lei este valoarea maximă — unitățile pot aloca și mai puțin, dacă se încadrează între minimul și maximul normei. Minimul pentru adulți este 6,03 lei pe zi.

Bugetul pascal este în penitenciare de jumătate de milion de lei

Luând în calcul bugetul de 9,59 de lei pentru cei 25.500 de deținuți, reiese că bugetul zilnic pentru cele trei mese în Duminica Paștelui este de 245.000 de lei. Bugetul este același și pentru a doua zi a Paștelui, așa că bugetul total pentru mesele pascale din penitenciare este de 490.000, aproape jumătate de milion de lei.

„Suma poate părea mică, dar achizițiile de alimente se fac în avans pentru câteva luni și pentru câteva sute de persoane private de libertate, așa că sumele negociate sunt mai mici la cartofi sau pâine decât cele din magazin, din piață. În plus, fiecare deținut trebuie să primească trei mese zilnice în care să intre un minim de calorii”, ne-a explicat directorul unui penitenciar.

De altfel, conform legislației, deținuții din România trebuie să primească zilnic un aport caloric minim stabilit prin norme ale Administrației Naționale a Penitenciarelor, de aproximativ 2.800-3.200 kcal. Acest nivel variază în funcție de activitate și starea de sănătate și este considerat o obligație legală a statului.

Explicațiile: cum se asigură 3 mese pe zi cu 9 lei pe zi

Pe lângă licitațiile publice care asigură alimente mai ieftine ca în piață, mai sunt și alte explicații pentru care meniul zilnic este de 9 lei, când prețul unui cozonac banal este la același nivel, iar un kilogram de miel este peste 30 de lei. Fiecare unitate penitenciară are obligația de a elabora un plan meniu decadal – un document de planificare a meselor pe perioade de 10 zile, separat pentru iarnă și vară, care trebuie avizat de conducerea administrativă și aprobat de directorul penitenciarului. Meniurile zilnice trebuie să se încadreze în plafoanele calorice prevăzute de normă.

„Mesele deținuților nu sunt meniuri de la restaurante, dar le asigură necesarul caloric și de hrană, chiar dacă suma de 8-9 lei plus anumite suplimente poate părea mică. Persoanele private de libertate au zilnic carne în meniu, dulciuri și au trei mese zilnice. Produsele alimentare sunt pregătite cu ajutorul lor în blocul alimentar al penitenciarului. Mâncarea este pregătită de pe o zi pe alta”, ne-a mai explicat directorul de penitenciar.

Mesele pascale se iau în celule

În sistemul penitenciar din România, mesele, inclusiv cele de Paște, nu se iau în săli de mese, ci direct în celule, așa cum ne-au explicat reprezentanții ANP. Spre deosebire de alte state, unde există cantine comune, majoritatea penitenciarelor românești nu sunt dotate cu astfel de spații, iar hrana este distribuită în camerele de detenție.

„Mâncarea este preparată în bucătăriile unităților și apoi transportată în recipiente speciale către secții, de unde este împărțită deținuților. Aceștia iau masa în celulă, de regulă în același spațiu în care dorm și își desfășoară activitățile zilnice.Acest sistem este influențat atât de infrastructura veche a penitenciarelor, cât și de considerente de securitate și organizare”, ne-au explicat reprezentanții ANP. În consecință, chiar și mesele festive, precum cele de Paște, sunt consumate în aceleași condiții, fără un cadru diferit față de zilele obișnuite.

Exemple de meniuri

FANATIK a reușit să obțină date despre meniurile de Paște din acest an de la mai multe penitenciare din țară. Masa deținuților este formată din astfel de produse: Micul dejun (3 produse din următoarele): ceai sau lactate, ouă roșii, o felie de cozonac sau, tradițional, salam, brânză topită și gem sau marmeladă.

Prânz (un fel principal și un desert): ciulama, ghiveci cu miel (rar), mâncare de cartofi cu carne de porc, orez cu carne, plus un ou și o felie de cozonac sau pască sau chiar un fruct. În zilele obișnuite, meniul este format din ciorbă/supă plus un fel principal pe bază de cartofi, fasole sau orez cu diferite tipuri de carne. Cină: piure cu carne plus produs dulce sau fruct.

Bonusuri de acasă sau de la magazinul penitenciarului

Reprezentanții ANP ne-au mai explicat că „persoanele private de libertate au acces și la magazinele din penitenciare cu ajutorul unor carduri pe care au sume limitate de bani pe care le au la pachete de acasă”.

Mai exact, deținuții din România pot primi și pachete de acasă, dar în condiții strict reglementate. În general, aceștia au dreptul la un anumit număr de pachete pe lună (de regulă 2–4, în funcție de regimul de detenție), cu o greutate limitată, de obicei până la 10 kg fiecare. Conținutul este verificat atent, iar unele produse sunt interzise (alcool, alimente perisabile sau care necesită refrigerare, obiecte periculoase).

În paralel, deținuții pot face cumpărături din magazinul penitenciarului, folosind banii primiți de la familie sau obținuți din muncă. Există un plafon lunar de cheltuieli, iar produsele disponibile sunt standardizate: alimente de bază, produse de igienă, uneori dulciuri sau cafea. Accesul la aceste facilități depinde și de regimul de executare și de comportamentul persoanei private de libertate.

Un deținut costă 61,4 lei pe zi

Conform datelor obținute de FANATIK de la ANP, costul zilnic mediu pe deținut, raportat la bugetul alocat pentru bunuri și servicii și alte cheltuieli în 2025, a fost de 61,4 lei.

În februarie 2026, în de libertate. Numărul a crescut constant: în 2019 existau 20.578 de deținuți, în 2025 s-a ajuns la aproximativ 25.424.

Sistemul penitenciar românesc cuprinde 40 de unități – penitenciare, centre de detenție, centre educative și penitenciare-spital. Majoritatea copleșitoare a deținuților sunt bărbați – 95%, femeile reprezentând 5% din total. Vârsta medie a ajuns la 38,64 ani în 2025. Cele mai numeroase categorii ca durată a pedepsei sunt condamnații între 2 și 5 ani (8.888 persoane) și între 5 și 10 ani (6.486 persoane).