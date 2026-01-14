Meniul jucătorilor de la Universitatea Craiova în cantonamentul din Antalya! Ce mănâncă starurile lui Mihai Rotaru: „Tentația este foarte mare!”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova își continuă cantonamentul din Antalya până vineri, decizia de a prelungi stagiul din Turcia fiind luată de conducerea clubului împreună cu staff-ul tehnic, din cauza condițiilor meteo nefavorabile din România. Alb-albaștrii profită din plin de baza de pregătire și de condițiile oferite de hotelul de cinci stele în care sunt cazați, însă nimic nu este lăsat la voia întâmplării, mai ales când vine vorba despre alimentație.

Detaliul care face diferența la Universitatea Craiova: meniul jucătorilor!

Clubul din Bănie a publicat recent un vlog pe canalul oficial de YouTube, în care suporterii au putut vedea, printre altele, ce mănâncă jucătorii Universității Craiova în cantonament. Responsabil de meniul echipei este chef Andrei Voica, omul care se ocupă de ani buni de alimentația fotbaliștilor și care cunoaște foarte bine nevoile acestora.

„Sunt condiții foarte bune. Stăm la un hotel care este de 5 stele, este top. Tentația este foarte mare. Însă, de aceea sunt eu aici, să îi ajut în primul rând. Totuși, îmi este ușor, pentru că ei sunt jucători profesioniști”, a explicat chef Andrei Voica.

Acesta a dezvăluit câteva din secretele sale, dar și faptul că nu există meniuri speciale pentru jucători, cu excepția cazurilor în care apar alergii sau restricții alimentare, cum ar fi mesele fără gluten. În plus, avantajul său este că lucrează de mult timp cu o parte importantă a lotului.

„Pe majoritatea dintre ei i-am și crescut, mă refer la Baiaram, Bancu, Screciu, Popică. Sunt oameni pe care i-am dus pe un drum și acum îmi este ușor să lucrez cu ei. După primul antrenament al zilei, de exemplu, le pot oferi o masă mai uşoară, un peşte alb poate şi orez, o salată. Apoi, spre seară, după al doilea antrenament al zilei, introducem o vită. Se digeră mult mai greu şi, dacă le-aş servi la prânz, le-ar fi mai greu, apoi, la antrenamentul din partea a doua a zilei. Vita trebuie să fie fără grăsimi, apoi câteva legume, o salată sau un carbohidrat, precum un cartof la cuptor”, a mai spus Voica.

Alimentația, detaliu-cheie în pregătirea Universității Craiova din Antalya

Programul meselor este stabilit cu exactitate. Micul dejun este servit între 8:30 și 9:00, prânzul la ora 13:30, iar cina la 19:45. După primul antrenament al zilei, jucătorii primesc o masă mai ușoară, bazată pe pește alb, orez și salată, pentru a nu îngreuna digestia înaintea sesiunii de după-amiază. Seara, după al doilea antrenament, apare carnea de vită, atent aleasă, fără grăsimi, alături de legume, salate sau carbohidrați precum cartoful copt.

Preferințele individuale ies și ele la iveală. , optează dimineața pentru omletă, roșii, humus și avocado, în timp ce David Matei alege o combinație de omletă, avocado și puțină șuncă.

Romanchuk, cucerit de mâncarea românească

despre viața și mâncarea din România.

„Îmi plac foarte multe mâncăruri românești. Vorbesc cu soția mea și cu bucătarul nostru să o învețe mai multe rețete. Ciorba îmi place foarte mult, sunt multe feluri și mereu e primul fel pe care îl aleg la restaurant. Apoi micii… Doamne, ce carne…”, a spus și Romanchuk.

Romanchuk, trup și suflet pentru Universitatea Craiova

Olexander Romanchuk a vorbit deschis despre legătura tot mai puternică pe care o are cu Universitatea Craiova și cu suporterii alb-albaștri. După doar șase luni petrecute în Bănie, fundașul ucrainean spune că s-a simțit adoptat de oraș și de oameni, iar clubul nu mai este doar echipa la care joacă, ci o adevărată familie.

„După șase luni petrecute la Craiova, tot mai mulți oameni mă cunosc, iar sentimentul este unul special. Pot spune doar cuvinte frumoase despre oamenii din România, care sunt calzi și dornici să ajute. Craiova a devenit a doua mea casă după Ucraina. Nu sunt aici doar ca să joc fotbal și să primesc un salariu. Pun mult suflet în tot ceea ce fac, iar dacă apăr aceste culori, atunci Universitatea este a doua mea familie. Colegii de la echipă nu sunt doar colegi, sunt frați. Pentru ei voi lupta atât pe teren, cât și în afara lui, dacă va fi nevoie.

Atmosfera de pe stadionul „Ion Oblemenco” depinde mult de adversar, însă atunci când tribunele sunt pline este ceva extraordinar. Energia venită dinspre suporteri îi face pe unii dintre jucători să dea mai mult decât cred că pot. Unii dintre noi parcă încep să „zboare“ datorită atmosferei, dacă putem spune așa. Ultrașii sunt mereu alături de echipă, indiferent de context“, a adăugat Oleksandr.