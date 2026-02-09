Licitație cu cântec: cum a ajuns o firmă să obțină cateringul TAROM după ce pierduse inițial. ”S-a dorit insistent să fie câștigătoarea”

ADVERTISEMENT

TAROM (Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române) are două contracte de catering, pentru mâncarea oferită personalul navigant și pasagerilor pe timpul zborurilor, deși are tot mai puține curse. Amândouă contracte au fost încheiate în 2024 pe o durată de cel puțin trei ani, până în 2027.

Licitație cu repetiție

Primul contract, în urma unei licitații de oferte, a fost încheiat în februarie 2024 cu firma UpLift Aviation Services SRL din București. Concursul de oferte a fost anunțat în decembrie 2023. Au depus oferte doar două companii. Până la sfârșitul lunii martie 2024, UpLift a fost societatea care a furnizat mâncarea pasagerilor care doreau să o cumpere din meniu pe parcursul zborului intern sau extern. TAROM nu mai oferă meniu gratuit inclus în bilet încă din 2020.

Asta pentru că, în luna aprilie, firma UpLift a fost înlocuită ca furnizor de catering de pe liniile internaționale cu Ansamble Inflight SRL din Otopeni, rebotezată între timp Aircatering SRL. ne-a precizat, într-un răspuns, că totul s-a făcut „în urma unor proceduri transparente prin licitație deschisă”, în conformitate cu legislația, regulamentele și normele interne de atribuire.

„TAROM a organizat o primă licitație în care o firmă a fost desemnată câștigătoare. Apoi, după acest anunț, TAROM face o nouă licitație, anunțată tot în februarie, în care, în luna martie, este desemnată câștigătoare o altă societate, cealaltă care a depus ofertă la prima licitație și nu a câștigat. Din această cronologie pare destul de clar că s-a dorit insistent ca o a doua firmă, Aircatering SRL, să fie cea câștigătoare”, a declarat, pentru FANATIK, un reprezentant al conducerii actuale a companiei de stat deținute de Ministerul Transporturilor.

a fost directorul general al TAROM de la începutul anului 2024. În 19 decembrie 2025, acesta și-a depus mandatul de director general, invocând motive personale, dar a rămas în funcție până la retragerea din 15 ianuarie 2026, pentru a asigura continuitatea managementului. În 13 ianuarie 2026, , mandat care a început oficial pe 15 ianuarie 2026.

TAROM: „Nu era clauză de exclusivitate”

În răspunsurile primite oficial de la conducerea companiei, TAROM confirmă explicit că are două contracte semnate: unul cu Air Catering (fosta Ansamble Inflight SRL, devenită ulterior Aircatering SRL) și unul cu UpLift Aviation Services. Ambele contracte au durata de trei ani, care pot fi prelungite până la cinci ani, cu acordul părților.

Explicația pentru care TAROM a organizat două licitații a fost, conform reprezentanților companiei, nu ca să desemneze o anumită firmă câștigătoare, ci pentru că putea face acest lucru, deoarece în prima licitație nu exista clauză de exclusivitate. „Ambele contracte nu au clauză de exclusivitate și au ca durată un interval de trei ani”, ni s-a precizat clar în răspuns.

„Nu vrem să comentăm prea mult. Nu a fost o licitație corectă. Prima licitație a fost pentru toate cursele, așa se înțelegea. Apoi am fost înlocuiți cu altă firmă, cea care a pierdut prima licitație”, ne-a explicat unul dintre reprezentanții Uplift. De partea cealaltă, conducerea Aircatering SRL nu a dorit să ne răspundă la întrebări.

În cazul AirCatering, TAROM explică modul în care s-a ajuns la semnarea contractului. „Procedura s-a derulat în februarie–martie 2024, zece companii au solicitat documentația, însă doar două au depus efectiv oferte, iar câștigătoare a fost ‘cea mai bună ofertă’, adică oferta Air Catering”.

O companie lucrează pe cursele interne, alta pe cele externe

Pentru că a organizat două licitații deschise, cu două firme câștigătoare, conducerea TAROM a găsit o rezolvare. Prima firmă câștigătoare a primit cursele interne, mai scurte, sub o oră. A doua firmă a luat cursele externe, mai lungi și mai bănoase.

„Da, există două firme diferite pentru catering, una pentru cursele interne și una pentru cele externe”, ne-au confirmat și reprezentanții TAROM. „În urma unei proceduri transparente prin licitație deschisă, desfășurată în conformitate cu legislația aplicabilă, cu Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii sau lucrări și cu Normele interne privind atribuirea și încheierea contractelor de parteneriat, compania noastră are semnate două contracte de catering, respectiv unul cu Air Catering și unul cu UpLift Aviation Services”, ne-au mai explicat aceștia.

Mâncare și pentru piloți

TAROM nu a dorit să ne precizeze valoarea contractelor, modul de calcul al plăților ori sumele achitate în 2024–2025. TAROM „invocă faptul că operează pe o piață comercială și că astfel de detalii ar avea regim de informație confidențială, susținând că o astfel de transparență nu este practicată nici de companii private, nici de entități de stat care funcționează într-un mediu concurențial”.

În realitate, conform informațiilor aflate de FANATIK, contractele pentru mâncarea pasagerilor nu au o valoare foarte mare, însă firmele câștigătoare au obligația să ofere și mese personalului navigant, dar și altor angajați TAROM.

Prețurile din meniu

Meniul TAROM include o gamă variată de produse alimentare și nealimentare, disponibile contra cost pe durata zborurilor. La capitolul mâncare, pasagerii pot opta pentru preparate calde și reci, precum falafel cu hummus, rodie și muguri de pin, la prețul de 9,50 euro, sau un platou antipasto, care costă 10,50 euro. Preparatele principale ajung la prețuri mai ridicate: pulpa de pui crocantă cu orez și sos de ciuperci este oferită la 11,50 euro, iar vita Stroganoff cu paste penne sau șalăul prăjit în crustă de mălai cu cartofi zdrobiți costă 12,50 euro fiecare.

Mâncare: falafel cu hummus, rodie și muguri de pin – 9,50 euro, platou antipasto – 10,50 euro, pulpă de pui crocantă cu orez și sos de ciuperci – 11,50 euro, vită Stroganoff cu paste penne – 12,50 euro, șalău prăjit în crustă de mălai cu cartofi zdrobiți – 12,50 euro, sandviș „Smoky Classic” – 7,50 euro, sandviș „Mediterranean Stack” – 7,50 euro, Supă instant Nissin (pui/miso) – 4,00 euro

Băuturi: Coca-Cola/Coca-Cola Zero (330 ml) – 3,50 euro, Sprite (330 ml) – 3,50 euro, Fuze Tea piersică & hibiscus (500 ml) – 4,00 euro

cafea Barista proaspăt măcinată – 3,50 euro, Starbucks Caramel Latte – 4,50 euro sau bere Krombacher (330 ml) – 5,00 euro.

Două firme, dar problemele cu mâncarea rămân

Deși lucrează cu două firme de specialitate, mâncarea oferită piloților și pasagerilor rămâne o problemă. În luna mai 2024, Direcția Sanitar-Veterinară din Dâmbovița a descoperit că Aircatering nu avea autorizație. Air Catering doar „a avut autorizația anulată pe temeiuri de procedură, pentru că nu a depus la timp modificarea de schimbare a numelui firmei”, ne-a explicat conducerea TAROM.

Și concurența de la Uplift a mai avut probleme de acest gen. În ianuarie 2023, piloții au reclamat mâncarea primită de la această firmă într-un contract anterior. „Sandviciurile sunt vopsite cu gelatină pentru înfrumusețare, strat de gelatină interzis în alimentația piloților în timpul zborului, deoarece fermentează. Ambalajele unor produse vândute la bord cedează din cauza presiunii din interiorul aeronavelor”, scria în sesizarea făcută de piloți către conducerea TAROM și către ANSVSA, în urmă cu trei ani.

Aircatering, cu acționari cu legături cu Dorin Ivașcu

Aircatering (fosta Ansamble Inflight, CUI 4629438) se află deja în insolvență, cu datorii ANAF raportate de 2,27 milioane de lei. Acționariatul actual este preponderent francez: Amaltea SAS – 36,85%, Ganeshua Holding – 36,84%, Kerdem SAS – 26,31%. Financiar, firma a avut în 2024 o cifră de afaceri de 14,79 milioane de lei (-57% față de 2023) și o pierdere netă de 1,94 milioane de lei, cu 54 de angajați.

Societatea a fost înființată în 1993, când se numea T.D. Maci Trading SRL. Firma a fost trecută pe numele societăților franceze în anul 2016. Gabriela Huzuneanu a fost unul dintre fondatorii companiei, alături de Doina Trăsnea. Gabriela Huzuneanu este o apropiată a lui Dorin Ivașcu. Familia sa și Dorin Ivașcu au fost parteneri în mai multe firme. Spre exemplu, Gheorghe Maci Ivașcu a fost partener cu Ivașcu în firma Air Antares SRL.

Dorin Ivașcu este unul dintre cei mai influenți afaceriști din zona aviației de transport persoane din România. El a lucrat la TAROM încă înainte de Revoluție, fiind coordonatorul agențiilor externe ale companiei. Ivașcu a preluat, în 1999, de la Aviaţia Utilitară Română, prin firma Regional Air Services, Aeroportul Tuzla, devenind primul aeroport privat din România.

Uplift, cu legături cu grupul Blue Air

Și Uplift Airport Services SRL este în reorganizare judiciară, dar figurează activă fiscal și fără datorii ANAF (a avut restanțe în trecut, achitate). Acționarii sunt: Ravenclaw Consult SRL – 54% și Marius-Mihail Puiu – 46%. Ravenclaw Consult este deținută tot de Marius-Mihail Puiu, dar și de ruda sa, Monika Puiu.

Marius-Mihail Puiu a fost unul dintre acționarii Blue Air Airline Management Solution SA, compania care a preluat de la Nelu Iordache în 2024. Acesta se afla în acționariat și când statul român a acordat, în aprilie 2020, către Blue Air, un credit important de la banca de stat Eximbank, în valoare de 30.300.000 de lei. Alți acționari ai Blue Air Airline Management Solution SA au mai fost atunci: Luciana Păunescu, Tudor Zamfir Constantinescu și Teodor Cristian Rada (ambii piloți în cadrul Blue Air).

Din punct de vedere financiar, Uplift a realizat în 2024 o cifră de afaceri de 38,77 milioane de lei (+26% față de 2023), un profit net de 877.749 de lei (+122%) și a avut 197 de angajați.