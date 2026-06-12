Sport

Mentorul lui Cristi Chivu, omagiat de mama antrenorului de la Inter la trei ani de la moartea sa: „S-a ocupat foarte mult de el”

Mama lui Cristi Chivu, discurs emoționant în fața unor copii despre omul care a avut un rol important în viața și cariera antrenorului de la Inter Milano. A fost aplaudată la scenă deschisă
Gabriel-Alexandru Ioniță
12.06.2026 | 18:33
Mentorul lui Cristi Chivu omagiat de mama antrenorului de la Inter la trei ani de la moartea sa Sa ocupat foarte mult de el
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Mentorul lui Cristi Chivu, omagiat de mama antrenorului de la Inter la trei ani de la moartea sa. Foto: captură Facebook
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Cristi Chivu (45 de ani) este fără îndoială cel mai în vogă antrenor român la nivel internațional după ce a reușit să câștige eventul în Italia alături de Inter Milano la chiar primul său sezon pe banca tehnică a echipei de pe „Giuseppe Meazza”. Bineînțeles, înainte de a deveni tehnician, fostul fundaș a avut și o carieră de fotbalist presărată cu multe performanțe notabile la nivel înalt.

Mama lui Cristi Chivu, discurs emoționant despre unul dintre mentorii antrenorului de la Inter Milano

A fost căpitanul naționalei României pentru o bună perioadă, a jucat la Ajax și AS Roma și a intrat în istoria celor de la Inter prin faptul că în 2010 a făcut parte din acea echipă antrenată de Jose Mourinho care a cucerit tripla campionat – cupă – Champions League. Iar toate acestea s-au petrecut după ce Chivu a rămas fără tată la vârsta de doar 17 ani, Mircea Chivu încetând din viață prematur, la 44 de ani.

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Așadar, este destul de evident că în acest context un rol crucial în dezvoltarea sa personală, dar și profesională totodată bineînțeles, l-a avut mama sa, Mariana Chivu. De asemenea, Cristi Chivu a fost ajutat foarte mult de-a lungul drumului său și de către Dan Firițeanu, fost profesor și antrenor la Reșița.

Mariana Chivu a fost aplaudată de către copiii prezenți

Din nefericire, și el a încetat din viață, în urmă cu trei ani. Cu ocazia unui eveniment organizat cu scopul comemorării sale, mama antrenorului de la Inter Milano a ținut un discurs emoționant la școala la care a activat Dan Firițeanu, în fața mai multor copii prezenți acolo în acele momente, iar la final a fost aplaudată de către aceștia.

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„Îmi face o deosebită plăcere să iau parte la memorialul domnului Dan Firițeanu. Este al treilea an când, cu o oarecare mâhnire, trebuie să vin pe acest stadion. A fost pentru noi ca un părinte, după decesul soțului meu. S-a ocupat foarte mult de Cristi și a contribuit mult la ceea ce a ajuns el, la un moment dat.

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Vouă (n.r. copiilor) nu vă urez decât multă sănătate, baftă. Trebuie să fiți conștienți că atunci când pășiți pe teren trebuie să dați totul. Nu vă mulțumiți cu jumătăți pe măsură și astfel veți fi răsplătiți înzecit pentru ceea ce veți face”, a transmis mama lui Cristi Chivu cu ocazia acestui eveniment.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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